Fallo judicial obliga a Polo Polo a ofrecer disculpas a víctimas de falsos positivos

El Juzgado 30 Civil de Bogotá falló contra el congresista Polo Polo por violar derechos fundamentales a víctimas de falsos positivos - crédito @MiguelPoloP/X

El Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá emitió un fallo que ordena al congresista Miguel Polo Polo pedir disculpas públicas a las madres de las víctimas de los falsos positivos en Colombia.

“Conceder el amparo deprecado por Daniel David Martínez Avilez y Raymundo Francisco Marenco Boekhoudt, contra el congresista Miguel Abraham Polo Polo, por la vulneración a sus derechos fundamentales al buen nombre, honra, dignidad humana, verdad judicial e histórica, reparación integral, rectificación o respuesta, reunión, violación a las garantías de no repetición / no recibir tratos crueles, inhumanos, humillantes ni degradantes, libertad de expresión, libre desarrollo de la personalidad, seguridad jurídica de la memoria y no revictimización, por las razones anteriormente expuestas”, dice el fallo de la acción de tutela.

Según el fallo, Polo Polo tiene un plazo de tres días para cumplir con esta orden, que incluye una disculpa pública a través de un medio de comunicación nacional y la restitución de una obra artística en la Plaza Núñez de Bogotá.

“Ordenar al señor Miguel Abraham Polo Polo en calidad de congresista para que en el término de tres (3) días siguientes a la notificación de este fallo que: Pida disculpas a las madres que integran la Asociación de Madres de Familia de Falsos Positivos (Mafapo) y al país ante un medio de comunicación institucional a nivel nacional por los actos realizados el 6 de noviembre de la presente anualidad”, se añade en el fallo.

El fallo judicial responde a una acción de tutela de Daniel Martínez y Raymundo Marenco - crédito @alejomichells/X

La sentencia del juzgado responde a una acción de tutela presentada por Daniel David Martínez Avilez y Raymundo Francisco Marenco Boekhoudt, quienes argumentaron que Polo Polo vulneró sus derechos fundamentales, incluyendo el buen nombre, la honra y la dignidad humana. La decisión judicial también menciona la violación de derechos como la verdad judicial e histórica, la reparación integral y la no revictimización, entre otros.

Fallo tutela contra congresista Miguel Polo Polo - crédito @alejomichells/X

Todos estos derechos fundamentales vulnerados por el representante Polo Polo, se encuentran contemplados en la Constitución en los artículos 1, 15, 20 y 21, y también los artículos 11, 14 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se observa en el fallo.

La obra artística en cuestión, titulada “Mujeres con las botas bien puestas”, debe ser restituida en las mismas condiciones en que se encontraba antes de los actos realizados por Polo Polo el 6 de noviembre del presente año. El fallo también conmina al congresista a abstenerse de realizar conductas similares en el futuro.

“Restituya la obra artística “Mujeres con las botas bien puestas” en las mismas condiciones en la que éstas se encontraban, las cuales deberá colocar en la Plaza Núñez de Bogotá. De tales cumplimientos deberá informar a este despacho”, se añade en el fallo.

En la decisión del juzgado también se conminó “al accionado (Miguel Polo Polo) para que a futuro se abstenga de incurrir en conductas similares a las expuestas”, se agregó en el fallo.

La obra "Mujeres con las botas bien puestas" debe ser restituida en Bogotá por parte del representante Miguel Polo Polo, por orden del Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá crédito Luisa González/Reuters

Además, el juzgado decidió desvincular de la acción a varias entidades, entre ellas la Cámara de Representantes del Congreso de la República, la Asociación de Madres de Familia de Falsos Positivos (Mafapo), y otras organizaciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad, al considerar que no han vulnerado las garantías constitucionales invocadas.

“Desvincular de la presente acción a la Cámara de Representantes del Congreso de la República, a la Asociación de Madres de Familia de Falsos Positivos Mafapo-, Centro Nacional de Memoria Histórica, Ministerio de la Igualdad y Equidad, Comisión de la Verdad, Jurisdicción Especial Para La Paz (JEP), Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Las Naciones Unidas a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de La Nación, como quiera que no han vulnerado las garantías constitucionales invocadas, por las razones expuestas previamente”, dice el fallo.

Finalmente, el fallo ordena notificar a las partes involucradas por el medio más expedito y eficaz posible. Esta decisión judicial subraya la importancia de proteger la memoria y los derechos de las víctimas de los falsos positivos en Colombia.