Desde Puerto Rico reaccionaron a la canción que unió a Colombia y desató conflictos entre Farruko y Anuel AA

La canción “+57” reunió a destacados artistas colombianos en una colaboración histórica, pero lo que comenzó como una muestra de unión pronto desató tensiones dentro del género urbano - crédito montaje Infobae

El lanzamiento de la canción +57, que reunió a los artistas más destacados del reguetón colombiano, desató una serie de disputas entre exponentes del género tanto en Colombia como en Puerto Rico.

Lo que comenzó como una celebración de la unión musical, se ha convertido en el epicentro de conflictos que ahora involucran no solo a los colombianos Feid y Blessd, también a los puertorriqueños Farruko y Anuel AA.

La génesis de la discordia

El sencillo +57, lanzado con gran expectativa, representa una colaboración inédita entre artistas colombianos que, a pesar de sus diferencias, unieron fuerzas para destacar el talento del país en la escena urbana; sin embargo, los antecedentes que rodean la grabación del tema y los conflictos personales entre algunos de los participantes han eclipsado el éxito de la canción.

Según declaraciones del creador de contenido Elkin De La Hoz, conocido como Dímelo King, los roces comenzaron en la final de la Copa América, en la que Feid y Blessd habrían tenido un altercado.

El éxito de “+57” se vio empañado por un altercado entre Feid y Blessd, que habría iniciado durante la final de la Copa América, según declaraciones del creador de contenido Dímelo King - crédito montaje Infobae

A partir de ese momento, la relación entre los artistas se tensó, exacerbada por la colaboración de Blessd con Anuel AA, con el que Feid ya mantenía una enemistad abierta debido a comentarios y referencias cruzadas en redes sociales y conciertos.

Puerto Rico: el conflicto toma un giro inesperado

En Puerto Rico, la canción también generó debate, pues aunque no sonó fuerte en la radio, el cantante Farruko, uno de los referentes históricos del reguetón, elogió la capacidad de los artistas colombianos para trabajar juntos, dejando de lado los egos, algo que consideró una lección para la escena puertorriqueña.

Estas declaraciones no fueron bien recibidas por Anuel AA, que respondió con un mensaje contundente en redes sociales. El intercambio escaló rápidamente, pasando de publicaciones a canciones en las que se lanzaron críticas.

En una conversación con el comediante y pódcaster Chente Ydrach, Dímelo King explicó que los desacuerdos no solo se limitan a Farruko y Anuel AA, sino que también involucran a otros exponentes del género.

La colaboración entre Blessd y Anuel AA tensó aún más la relación con Feid, que ya mantenía una enemistad con el puertorriqueño debido a menciones cruzadas en redes y conciertos - crédito cortesía/ DYPA films

“‘+57′ no entró en circulación aquí, pero el tema de que los mejores en Colombia se juntaron, están haciendo billete, colaboraron, dejaron los egos afuera de la puerta del estudio, cerraron el estudio y dijeron, vamos a hacer chavos, vamos a hacer música, ¿por qué Puerto Rico no está haciendo eso? Farruco fue una de las voces que hizo eco de ese sentir y viene Anuel y hace un escrito bien largo, como que ‘Mamen el bicho’, no a Colombia, como que Mamen el bicho a los mismos boricuas que están haciendo reggaetón”, explicó Chente Ydrach.

Farruko vs. Anuel AA: valores en disputa

El conflicto entre Farruko y Anuel AA reflejó las diferencias de fondo sobre el rumbo del reguetón y la manera en que se manejan las disputas dentro del género.

Farruko, que ha adoptado una postura más espiritual tras su retiro parcial de la música secular, criticó lo que considera un deterioro en las dinámicas de las “tiraeras”, pues según él, las confrontaciones actuales han perdido el sentido de competencia lírica para enfocarse en ataques personales, incluyendo referencias a familiares y parejas, algo que califica como irrespetuoso y ajeno a las raíces del reguetón.

En Puerto Rico, Farruko elogió la capacidad de los artistas colombianos para dejar de lado los egos y trabajar juntos en “+57”, lo que generó debate en la escena puertorriqueña - crédito Rebecca Blackwell/AP

“Farruko tiene un argumento acerca de las mujeres, pero hay un hilo conductor y es que él dice que antes las tiraeras eran diferentes. El ejemplo que él da es el uso de la palabra chota, creo que ustedes dicen sapo, él dice que antes no se podía usar esa palabra del modo casual que se está usando hoy en día, si antes tú acusabas a alguien de chota, tenías que venir con los papeles confirmando que este individuo choteó con los federales”, agregó Chente Ydrach.

Anuel, por su parte, ha defendido su estilo directo y provocador, sugiriendo que no busca agradar a sus críticos.

En uno de los momentos más álgidos del conflicto, Farruko utilizó la palabra “trili”, que en Puerto Rico se asocia con algo de baja calidad, para referirse a la música de Anuel, un comentario que desencadenó una ola de reacciones en redes sociales y marcó un punto de no retorno entre ambos.