Juan Duque reveló que ha pensado en entrar en un ‘reality’: cuál sería

El cantante y compositor paisa Juan Duque, que estrenó recientemente su primer álbum titulado Mis traumas, mis chistes, continúa conquistando a sus fanáticos a través de su música. Sin embargo, se ha hecho tendencia que muchos artistas o personalidades de la industria sean invitados a programas de convivencia en televisión.

Es por eso que Infobae Colombia le preguntó al cantante si haría parte de un reality. Ante esto, el joven artista confesó que no quiere hacer parte de polémicas que se presentan en este tipo de programas: “Creo que en ese momento no están mis planes, pero hay una razón, no es que no me gusta ni lo haría, sino que hay una razón y es que mi carrera ha sido como manchada. Bueno, manchada no, creo que perjudicada por temas polémicos y yo sé que esos realities se prestan mucho para eso”.

El paisa destacó que al inicio de su carrera musical prefería estar involucrado en polémicas en redes sociales, como su pasada relación mediática con la actriz Lina Tejeiro, porque creía que esto podía impulsarla aún más. Sin embargo, en la actualidad desea ser conocido por sus canciones.

“Yo no quiero que la gente me siga viendo como Juan Duque, el que es pareja de tal o fue pareja de tal, o expareja, o Juan Duque el que dijo esto o el que hizo esto. No, yo quiero que la gente, en serio, agarre el mensaje de las canciones, que siento que hoy es más potente que esas polémicas. Por eso creo que un reality no sería opción”, expresó.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de entrar a un programa de convivencia en televisión: “En ese momento, mi prioridad es hacer música y seguir dando el mensaje, porque ya lo entendí. Creo que me costó entenderlo, porque no sé por qué veía que la polémica era algo que impulsaba mi carrera, cuando no, estaba yendo por el camino contrario. Así que, por ahora, creo que no es prioridad. Es opción, pero no es prioridad”.

Duque expresó que no entraría a La casa de los famosos Colombia, que estrena su segunda temporada en 2025, porque considera que es muy “polémico”. Sin embargo, sí le gustaría participar en el programa de cocina MasterChef Celebrity: “Ese sí me gusta, ese sí la gente valoraría y siento que sí aportaría mucho: poner a cocinar, a echar chistes, a mostrar cómo soy en realidad, a cantar. Eso sí me gustaría, ese sí puedo mirarlo”, reveló en diálogo con este medio.