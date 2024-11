Jacko aclaró la relación que tiene con Carolina Cuervo: “Nuestro amor es sin condiciones”

Jacques Toukhmanian reveló que conoce a Carolina Cuervo, participante de 'Masterchef Celebrity', desde cuarto de primaria - crédito cortesía Canal RCN y @jacquestdm/Instagram

¿Cuál es su relación con la también actriz Carolina Cuervo? esta es una de las preguntas que con mayor frecuencia le hacen a Jacques Toukhmanian, reciente eliminado de Masterchef Celebrity Colombia 2024 tanto en redes sociales como en persona.

“Todo mundo piensa que somos algo, pero la verdad es tenemos un amor incondicional, es decir, sin condiciones, nos queremos tal y como somos, sin pedirnos cambiar nada”, aclaró el actor.

Tras abandonar la cocina del reto culinario en el que, además, coincidió con su “hermana de la vida”, el comediante bogotano entregó a Infobae Colombia detalles de cómo nació su amistad y se volvieron inseparables. “Estudiamos en el colegio Rochester desde cuarto de primera, allí nos tocó compartir puesto y fui yo quien rompió el hielo con un regalo que le hice”.

Según detalló Jacko a Infobae Colombia, nunca existió otro tipo de intención entre él y Carolina, más allá de una amistad sincera, pues desde ese primer momento en el que la conoció, el actor la eligió como compañera de vida.

“Estudié todos los años en el mismo colegio, pero en cuarto llegó ella. El primer día vi que en mi puesto había otro nombre marcado, María Carolina Cuervo, entonces me hice al lado, cuando ella sentó ni me miró, era seria y muy tranquila, entonces le regalé una calcomanía que al rasparla soltaba un olor y lo único que me dijo fue: ‘gracias charro’”, relató Jacko acerca de esa primera conversación que tuvieron.

Si bien, desde ese día se mantuvieron unidos, “hacíamos todo juntos, en los trabajos en pareja o en grupo siempre estábamos los dos”, sin embargo, finalizando el colegio en los últimos años, fue cuando su amistad se reforzó.

“De ahí en adelante es que somos tan amigos en lo familiar, en los personal y hasta en los profesional. Su mamá se habla con mi mamá, yo me hablo mucho con Tony, su madre porque ella mi primera directora en televisión, la primera jefe que tuve en la vida, entonces sí es una amistad que rápidamente evolucionó a hermandad a algo muy fraternal muy potente”, agregó Toukhmanian.

Jacques Toukhmanian ve a Carolina Cuervo como ganadora de ‘Masterchef Celebrity’

La pareja de amigos y colegas se cruzaron en el reality culinario que aunque es una competencia individual no consiguió separarlos, por el contrario, los hizo más fuertes.

“Recuerdo mucho que llegamos con Caro a la casa de Verónica Orozco antes de entrar al programa y ella nos leyó el tarot para saber cómo nos iba a ir en este juego. No se me olvida cuando sacó mi carta y me dijo, te lo vas a tomar más enserio de lo que piensas, vas a llegar muy lejos. Yo en ese momento solo quería divertirme y lo hice, pero ya estando dentro entendí que duré más de lo que me había imaginado”, contó Jacko quien sabía que estaría con su amiga en el reto culinario del que salió creyéndose ganador. “A todas les personas les digo que yo gané porque salí siendo mejor ser humano”, afirmó.

Sobre aquello que mantiene unidos a los actores, Jacko respondió a Infobae Colombia que incondicionalidad es lo que hace que ellos reafirmen cada vez más su amistad y el amor que se tienen, además del respeto y admiración por lo que hacen.

“Yo creo que el amor con Carolina rápidamente evolucionar ser incondicional y si uno se fija en esa palabrita que a veces está usada como tan mal, incondicional significa que no se le pone ninguna condición. Yo no quiero que Carolina sea en nada, diferente a lo que ella es y viceversa, entonces, esa libertad de la que hemos gozado y hemos amado al otro sin esa condición sin ninguna restricción y sin ninguna imposición ha sido que nuestras nuestro amor en amistad siempre ha crecido y siempre sea más potente no hay ninguna condición. Yo no le pongo a ella ninguna condición y ella a mí tampoco”, afirmó.

Aunque la despedida entre Jacko y Caro fue una de las más emotivas que ha tenido la sexta temporada del reto culinario, sin embargo, Jacko afirmó que esto solo hizo parte de la emoción y presión del momento, pues reitera que salió tranquilo, ya que se propuso vivir el presente, por esta razón no tiene queja alguna de los concursantes que siguen en juego. “Salí cuando era justo necesario, haber seguido hubiera sido pura gula”.

No obstante, si se animó a compartir su deseo de que se hermana de vida se alce con el trofeo de mejor cocinera, pues ve en ella todos las cualidades para merecerlo.

“Ella es una cocinera espectacular más allá de que sea mi amiga. Caro es súper recursiva y súper por polifacética, o sea, la crítica que a mí me hacía era que muchas veces cocinaba lo mismo y sí, pues sí, porque es lo que yo sé hacer, lo árabe, lo armenio lo de Medio Oriente es lo que me gusta. En cambio Carolina sabe de todo, ella puede hacer un plato ruso, puede hacer un plato italiano, puede hacer un plato peruano y lo ha demostrado”.