Mascota evitó que pareja fuera asaltada en Pasto y capturó a uno de los delincuentes: “Más efectivo que la Policía”

Los gritos de la pareja y los ladridos del animal alertaron a los vecinos del sector en el que se dio el intento de robo - crédito @TremendoVilla

El robo a una parejade novios en el barrio Villas del Norte, de Pasto (Nariño) se vio frustrado por un perro el pasado jueves 21 de noviembre.

De acuerdo con la información difundida en redes por el comunicador Miguel Ángel Villarreal, los asaltantes abordaron a los enamorados de manera violenta y, entonces, el animal se abalanzó sobre ellos y arrinconó a uno de los implicados.

“Tres individuos estaban robando a 2 personas en el B/ Villas del norte (Pasto), pero gracias al perro de una señora no lograron hurtarlos. El canino se les tiró a los ladrones y logró morder y acorralar a uno de ellos”.

La pareja, según la información divulgada en redes, fue abordada por tres sujetos armados - crédito @TremendoVilla

Los gritos de lado y lado y los ladridos del can alertaron a los vecinos el barrio Villas del norte, que salieron a la calle para auxiliar a la pareja. Además, retuvieron al ladrón y lo entregaron a las autoridades, para que sea procesado por el delito de hurto a personas:

“En el intento por robar a la pareja, desafortunadamente, dos asaltantes huyeron, pero gracias a la comunidad y el perrito guardián capturaron a uno y lo condujeron con las autoridades”.

Otra mascota evitó el hurto a una vivienda, aunque en Bogotá:

El ladrón ingresó en dos ocasiones a la vivienda, pero fue espantado por el animal - crédito BOSA B7 / Facebook

Ni 20 segundos logró permanecer dentro de una vivienda en Bosa un delincuente, según los videos de seguridad compartidos por los propietarios del inmueble. El hombre, que llegó al lugar a bordo de un vehículo color cian, portaba llaves que le permitieron intentar ingresar, aunque no se sabe cómo las obtuvo.

El primer intento ocurrió alrededor de las 12:52 p.m. del domingo 11 de agosto (2024), cuando el sujeto, de gorra y camiseta blanca, se acercó sigilosamente y usó una de las llaves para abrir tanto el portón como la cerradura del garaje. Al entrar al inmueble, se encontró con Deiker, el cocker spaniel de la familia, quien al notar la presencia de un extraño no dudó en perseguirlo hasta la puerta mientras ladraba. Aterrorizado, el delincuente salió rápidamente de la casa, pero dejó la puerta abierta.

Un vehículo color cian esperaba al delincuente a contados metros - crédito BOSA B7 / Facebook

Poco después, a las 12:55 p.m., el hombre regresó con la intención de distraer al perro. Sin embargo, Deiker no cesó de ladrar y lo persiguió nuevamente, lo que alertó a los residentes del hogar, quienes vieron salir al sujeto por el garaje.

Con el delincuente atrapado en plena acción, no tuvo más opción que huir rápidamente en su vehículo color cian. Logró escapar antes de que los propietarios salieran de la casa, pero su intento de robo no pasó desapercibido en redes sociales, donde Deiker recibió numerosos elogios por su valiente reacción, aunque su intervención no contribuyó directamente a la captura del criminal.

Recomendaciones de la Policía Nacional para evitar el hurto a viviendas:

Instale cerraduras en puertas y ventanas de buena calidad.

Si va a salir deje su residencia bajo el cuidado o recomendada a una persona de confianza.

Mantenga una comunicación permanente y fluida con familiares y empleados.

Instale sistemas de alarmas (pánico, sensor de movimiento o sonoras), circuito cerrado de televisión y haga revisión periódica.

No caiga en la rutina, sea precavido cuando salga o llegue a su casa, observe su entorno.

No brinde información a personas sospechosas, ellas pueden distraerle para que otros cometan el hurto.

Observe el comportamiento sospechoso de personas, así como la presencia de motocicletas y vehículos, informe inmediatamente a la Policía.

No permita la familiarización con personas que usted no conoce y se muestran interesadas en sus horarios y actividades.

Identifique plenamente a quien se presente como funcionario público o de entidades prestadoras de servicio, si es necesario solicite la presencia de una patrulla Policial uniformada.

La Policía Nacional, desde el Departamento de Magdalena, invita a la comunidad para que ponga en práctica estas recomendaciones y ante cualquier duda se comuniquen a través de la línea de emergencias 123 o con el número único de su cuadrante más cercano, con el fin de evitar que personas inescrupulosas ingresen a su residencia con engaños y afecten su patrimonio económico.