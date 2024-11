Familia del señalado asesino de Juan Felipe Rincón, hijo del inspector de la Policía, asegura que el escolta fue el que disparó: dicen que entregaron un arma de fogueo

Imágenes de las cámaras de seguridad de un edificio residencial ubicaron al joven de 21 años y a quien sería su pareja sentimental, de 15, ingresando al ascensor después de llegar en una motocicleta conducida por Rincón - crédito captura de pantalla/redes sociales

En el sur de Bogotá, el barrio Quiroga fue escenario de un trágico suceso el domingo 24 de noviembre, cuando Juan Felipe Rincón, hijo del inspector general de la Policía Nacional, William Rincón, fue asesinado.

Andrés Camilo Sotelo Torres, un joven de 27 años, fue capturado como presunto autor del homicidio y enfrenta cargos que no ha aceptado, según la Fiscalía General de la Nación.

En diferentes entrevistas para medios de comunicación, la esposa de Sotelo Torres ofreció su versión de los hechos, afirmando que el responsable del disparo fue el escolta de Juan Felipe.

La mujer solicitó una investigación justa que permita demostrar la inocencia de su esposo, quien, según ella, no es capaz de matar a nadie. “Mi esposo es una persona inocente”, declaró, pidiendo que se realice una prueba de balística para esclarecer los hechos.

Además, según Blu Radio Sotelo ya había sido capturado anteriormente por un caso de homicidio doloso ocurrido durante un atraco en Bogotá.

El fiscal encargado del caso informó que Sotelo fue arrestado el 15 de diciembre de 2022 por un homicidio doloso en flagrancia. Durante ese atraco, una persona fue atacada con un arma blanca y, a pesar de ser trasladada al hospital de Engativá, falleció. La comunidad alertó a la Policía sobre el ataque, lo que permitió la captura de Sotelo en ese momento.

El encuentro entre las partes

El motivo del encuentro con Juan Felipe, según la esposa de Sotelo Torres, fue confrontarlo por unas supuestas fotos enviadas a una menor de 8 años, sobrina de Sotelo.

La familia de Sotelo había descubierto conversaciones en las que el fallecido hablaba de manera inapropiada con la menor, enviándole fotos de su cuerpo y solicitando imágenes de ella. “Nosotros simplemente queríamos confrontar al muchacho”, explicó la mujer, aclarando que no tenían intención de violencia.

Revelan chats de Juan Felipe Rincón, hijo de general de la Policía, asesinado en Bogotá - crédito redes sociales y Colprensa

De acuerdo con el relato de la pareja de Sotelo, sobre las 11 de la mañana, Rincón Morales llegó en compañía de una menor de 15 años con la que se presume tenía una relación sentimental. La adolescente, S.V, era conocida de la madre de la niña de 8 años, allí comenzaron a hablar de los hechos.

“Nosotros le dijimos al escolta que no teníamos armas, él nos decía que arregláramos, pero luego le dijo a Juan Felipe que se fuera. Nosotros llevamos una chatarra, eso hasta se daño en medio de los hechos, es que era una pistola de gas, pero el escolta si disparó de frente varias veces, yo conté diez tiros, de los cuáles al menos dos fueron contra mi, ahí estaba la niña de 8 años, ella estuvo en peligro de recibir una bala”, señaló la pareja de Sotelo.

Acto seguido aseguró que su objetivo era confrontarlo y llamar a la Policía para que procediera como era debido, pero no se pudo porque las autoridades se tardaron mucho en llegar al lugar pese a que a unas pocas cuadras había un CAI. “La Policía llega rápido al parque cuando hay alguien fumando, pero los llamamos para esto y se demoraron como media hora, cuando ya mi marido estaba herido y Juan Felipe muerto”.

Con eso, la pareja sentimental de Sotelo se permite asegurar que quien mato a Rincón Morales fue el escolta. “Él estaba disparando a todas partes, estaba drogado y ahí es cuando lo hiere”.

Por su parte, la madre de la menor de 8 y hermana de Andrés Sotelo, Katherine Sotelo, aseguró que en ningún momento quisieron matarlo. “No queríamos matarlo, a nadie se le desea la muerte, yo quería hablar con él, tal vez cachetearlo, jamás imaginábamos, que llegaría con un policía que no estaba en sus cinco sentidos, que estaba drogado, que él mismo lo mató, cuando se suponía que era él al que tenía que defender” le dijo a La W.

Se conoció un video clave para la investigación de la muerte de Juan Felipe Rincón Morales - crédito Captura de pantalla

Señaló que su objetivo era confrontarlo, por el material explícito que le había solicitado a la niña. “Mi hija siempre usa mi celular, yo no sabía que ella tenía una cuenta de Instagram, me di cuenta porque la vi nerviosa, le quité el celular y leí todas las barbaridades que le decía Juan Felipe (…) Mi hija dice que se habla con él hace apenas unos días, en los mensajes juegan ‘verdad o reto’, él le dice a mi hija que lo consienta, le pide fotos desnuda, él le envió muchas fotos de sus partes íntimas. Todo esto pasa en mi teléfono”, aseguró la madre.

Añadió que su punto era acorralarlo y tener el celular como evidencia. “Sabíamos que cuando lo tuviéramos acá él tendría en su celular a muchas mas menores, queríamos no dejarlo escapar y llamar a la Policía (…) Mi hija le mintió diciéndole que tenía 11 años, igualmente él tenía claro que era menor, incluso cuando ella le mostró a Sara, de 15 años, él le dice que no, que estaba muy grande, que a él le gustaba era ella”, recordó en la misma entrevista con la emisora.

Relato, al igual que la pareja de Sotelo, que Juan Felipe fue atraído con la ayuda de S.V de 15 años. “Él le pagó un Picap y ella me dijo que estaba dispuesta a traerlo, yo estaba hablando con ella en todo momento, me decía que estaba en la 170 con 9, en un apartamento muy lujoso, yo me hacía pasar por su hermana, inventaba que se había perdido el perro, que la mamá estaba enojada y que debía llegar rápido”.

El problema es que no contaron con que Rincón Morales fuera a llegar con escolta. “Nos sorprendió que llegara drogado y con un arma, ese estado en el que estaba era muy evidente, fue acorralado por la multitud, llamamos a la policía muchas veces, y a pesar de tener una estación y la Alcaldía local cerca, llegaron después de media hora, cuando ya Juan Felipe estaba muerto”.

Pese a los relatos de la familia de Sotelo, las dudas del caso persisten y es que de acuerdo con la Fiscalía, en la reconstrucción de los hechos se pudo determinar que había dos armas, la del escolta y un revólver, cuyo tambor fue encontrado en el lugar, mismo del que, de acuerdo con las autoridades, habría salido el proyectil que hirió mortalmente a Juan Felipe, con lo que se entra a dudar la versión de los allegados al capturado, pues en varias oportunidades han dicho que no tenían armas, luego que si, pero de fogueo, por lo que se desconoce a ciencia cierta qué es lo que pasó.

Además, también se cuestiona porque Katherine Sotelo decidió usar a una menor de 15 años como señuelo contra Rincón, a esto ella aseguró que S.V tenía una relación familiar complicada y ella era muy “rebelde”.