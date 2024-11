Alcalde de Bucaramanga respondió a la Contraloría por pérdida de material público: “Quieren responsabilizar a este Gobierno”

El alcalde fue denunciado por la perdida de elementos del alumbrado público de Bucaramanga - crédito Alcaldía de Bucaramanga

El 22 de octubre de 2024, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, fue denunciado por los líderes sociales Emiro Arias Bueno y Édgar Mauricio Díaz Millán por la pérdida de 32.000 luminarias y 330 postes metálicos que fueron cambiados en la ciudad entre 2015 y 2023, puesto que no se encontraron en las bodegas de alumbrado público de la Ciudad de los parques.

Además de ser acusado el mandatario de la capital de Santander, el secretario de infraestructura de esta ciudad, Jorge Alejandro García, y el coordinador de Alumbrado Público de la ciudad, Juan Carlos Gélvez Rojas también se vieron afectados por la querella. Según esta denuncia, pese al mal estado de los objetos, razón por la que fueron cambiados, aún pertenecían a la ciudad, por lo que no se podía hacer nada con los mismos, dado que representan millones de pesos.

Según Arias y Díaz, los elementos pudieron haberse reutilizado o vendido a favor de la alcaldía. Pero luego de su desaparición, los líderes sociales indicaron que representarían pérdidas por entre 1.200 y 1.500 millones de pesos.

Ante esto, Jaime Beltrán, conocido como el ‘Bukele colombiano’ por sus posturas y decisiones radicales, aseguró que desde la administración ya se había denunciado la falta de respuesta de la Oficina de Alumbrado Público cuando se le pidió información del inventario, razón por la que deberían hacerse aclaraciones frente al reporte de la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental en su contra y sus subordinados, pero también contra el exalcalde Juan Carlos Cárdenas Rey.

Según comentó la contralora Municipal de Bucaramanga, Viviana Marcela Blanco, a Alerta Santander, se ratificaron los hallazgos fiscales en la oficina de alumbrado público de la ciudad: “Hay una serie de investigaciones que se están analizando e investigando: la presunta pérdida en elementos de alumbrado público”, algo que, además, aseguró, es de interés público, puesto que los materiales salieron de los impuestos pagados por los ciudadanos.

El mandatario respondió a la Contraloría que desde enero se había realizado una denuncia por la falta de inventario en la oficina, según comentó: “Esta administración está haciendo el trabajo que debieron haber hecho las anteriores administraciones. En el empalme se hicieron varias denuncias como el aviso que le hicimos a la Oficina de Alumbrado Público que no teníamos ningún informe ni inventario de años atrás”, razón por la que considera, su actuar ha sido el correcto.

También afirmó que desde el ente regulador se le estaban dando responsabilidades a un gobierno “que solo lleva diez meses en el poder”, algo que no se hizo con los dos mandatarios anteriores. Aseguró que varios funcionarios y diputados de las alcaldías anteriores están inmiscuidos en el asunto por el cual se le denunció.

“Como alcalde yo no le he dado la orden a nadie de retirar objetos que sean bienes del municipio”, dijo Beltrán con respecto al apartado de la Contraloría, que indica que se realizó un retiro no autorizado de lámparas dañadas y escombros.

El medio citado anteriormente publicó que el alcalde ha enfatizado que quiere trabajar por una Bucaramanga que ha sido abandonada y que, además, Beltrán cuestionó las trabas que varias entidades le han puesto a diferentes de sus proyectos, que buscan mejorar la ciudad.

La contralora Blanco afirmó que habrá actualización de información hasta el mes de diciembre, donde se conocerá en qué han avanzado las investigaciones llevadas a cabo por la entidad durante meses. Según sus palabras al medio citado, “solo les puedo decir que la primera semana de diciembre daremos los resultados de esta investigación que llevamos meses atrás” y en las que se ve inmiscuido el polémico alcalde bumangués.