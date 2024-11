Yina Calderón cambió sus planes de ser ‘Miss Universo’: “Hay otro proyecto”

Yina Calderón confesó porque ya no tiene planes de estar en Miss Universo - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

La empresaria de fajas Yina Calderón ha sido tema de conversación desde hace unos meses, cuando reveló que tenía planes de postularse y preparar se para estar en Miss Universo, anuncio que hizo al mismo tiempo que empezó su formación para caminar en tacones.

La huilense incluso bautizó ese reto para ser reina como “Camino a ser reina”, momento en el que confesó que se había proyectado para representar al departamento de Huila en el Concurso Nacional de Belleza que se celebró en las primeras semanas de noviembre.

Ante la ausencia de Yina en el reconocido certamen, varios internautas le cuestionaron si sus planes de ser reina habían pasado al olvido, por lo que ella en una reciente aparición tuvo que aclarar las razones por las que no ha compartido más sobre su formación.

La empresaria de fajas confesó que por otro proyecto dejo de lado su preparación como reina - crédito @maschismesdefamosos / TikTok

“Yo no voy al reinado, no por el video que tengo pasado de tono con un exnovio, eso se pudo solucionar... yo podría decirles que me vetaron por eso, pero no, lo que pasó es que tuve otra oportunidad al mismo tiempo de ese... entonces me quedé con el segundo”, dijo la empresaria de fajas.

Fue a mediados de junio que la también Dj aseguró que se sometería a varios cabios físicos para poder ser aceptada en el concurso, cinco en aquella oportunidad, Yina confesó que desde que empezó el proceso fue que decidió que luciría su cabello con un solo tono y dejaría los colores.

Aunque la Yina asegura que hubo un proyecto que le impidió prepararse para el certamen, el hecho de que no hubiera dado más detalles al respecto fue sospechoso para varios internautas, quienes incluso aseguran que nunca fue aceptada.

“De la que nos salvamos”, “no le creo nada, yo creo que ni la contactaron”, “ay no, ella es tan mitómana”, “sí… al cabo que no me daban ganas de verla en el concurso”,”por favor alguien que le quite el internet”, “eso fue que no la aceptaron”, “quien sabe que proyecto se va a inventar para quedar bien”, fueron las reacciones de los usuarios en TikTok.

Pese a que algunos internautas no creen la historia de Yina Calderón, otros están a la espera de que la empresaria comparta el importante proyecto que le impidió estar en el certamen de belleza.

Yina se sometió a procedimiento para cubrir sus tatuajes y mejorar su imagen

Desde que inició su camino para ser Miss Universo, Yina confesó a sus seguidores que tenía la meta de borrar varios de sus tatuajes, entre ellos los que se hizo en el rostro y una caricatura de Bart Simpson que se hizo en el cuello.

Procedimientos a los que se sometió a mediados de octubre, con los que puso presumir grandes cambios que fueron elogiados por su base de seguidores. En un breve video, la empresaria de fajas compartió que, tras varias sesiones dolorosas, logró cubrir un tatuaje llamativo de Bart Simpson en su cuello con un nuevo diseño que abarca toda esa área. La intervención fue elogiada por sus seguidores, quienes aseguran que ahora resalta mejor sus facciones.

La Dj compartió el resultado de su nuevo tatuaje si se ganó elogios de sus seguidores - crédito @yinacalderóntv / Instagram

“Es cierto que me tatué todo el cuello, queda hermoso, estoy fascinada, resalta mis facciones y le gusta a mi mamá. Sin embargo, fue muy doloroso, pasé dos días seguidos tratando el cuello. Fue una decisión difícil, pero estoy enamorada de mi nuevo tatuaje”, expresó Yina.

El diseño realizado de lado a lado es conocido en el mundo del tatuaje como una mandala, que, como mostró Yina, generalmente se hace solo con tinta negra.

Las publicaciones de la creadora de contenido generaron reacciones en redes sociales, donde los internautas elogiaron el tatuaje como una de sus mejores decisiones.. “Me encantó ese coverup, está lindo ese tatuaje”, “la verdad si le luce”, “le queda muy lindo”, “mucho mejor que el Bart Simpson”, “fuera de chiste, cada vez está mejorando su físico”, fueron algunos de los comentarios.

La creadora de contenido asegura que tuvo que soportar el fuerte dolor por tres días - crédito @yinacalderontv / Instagram

Además, varios de los seguidores de fieles de la huilense aseguraron que desde que ella se cubrió todo el cuello con el tatuaje las posibilidades del reinado eran menores, sin embargo, se espera que la empresaria de más detalles sobre el proyecto que no le permitió estar en el certamen.