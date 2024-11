Policía capturó a dos criminales por el homicidio de un bachiller recién graduado en Magdalena

Alias Pluma y alias Jaime fueron detenidos por acabar con la vida del bachiller - crédito Fiscalía del Magdalena

Los habitantes del barrio El Retén sienten indignación por el asesinato de Yorbis de Jesús Carrillo Díaz. Por redes sociales han pedido justicia por el hecho que acabó con la vida del joven bachiller.

Según publicó El Universal, los hechos ocurrieron el 11 de noviembre de 2024, cuando el joven, de 18 años de edad, fue asesinado en la vía pública por hombres desconocidos. Los testigos de los hechos se comunicaron con las autoridades, que realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron la investigación.

Los hombres fueron enviados a prisión por tener armas de fuego en su poder. Las autoridades realizan investigaciones para vincularlos con el homicidio de De Jesús - crédito archivo Colprensa

La Policía indicó que Jesús Adrián Vizcaíno, conocido por el alias de Pluma, y Jaime Alfredo Frías, cuyo alias coincide con su primer nombre, fueron detenidos en medio de una labor de control en el barrio Chimila, en el sector conocido como Puente Amarillo.

Uniformados indicaron que los dos hombres se encontraban en “actitud sospechosa” por lo que les ordenaron detenerse para realizar una revisión de rutina. No obstante, los sujetos hicieron caso omiso a las órdenes de los agentes policiales y se dieron a la fuga, por lo que comenzó una persecución en su contra.

Luego de ser interceptados, indicó el medio citado, se les hizo un registro en el que se encontró un revólver calibre 38, con tres cartuchos. Fueron capturados y trasladados a la Unidad de Reacción Inmediata y dejados a disposición de las autoridades judiciales.

Las mismas tomaron la decisión de enviarlos a prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones, según la decisión de un juez de garantías. Cabe destacar que, la Fiscalía imputó los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Los capturados fueron detenidos con un arma de fuego en su poder (imagen de referencia) - crédito Policía Nacional/Dijín

El coronel Javier Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía de Magdalena, aseguró que las investigaciones para vincular a alias Pluma y alias Jaime se están llevando a cabo. Según indicó el medio citado, las pesquisas incluirán la revisión de cámaras de seguridad, la elaboración de retratos hablados y las pruebas de balística en el arma que se les incautó.

La publicación de la Secretaría de Educación del Magdalena

Por medio de la página de Facebook, la secretaría compartió el comunicado de la Gobernación. En este se lee: “La Secretaría de Educación Departamental lamenta el sensible fallecimiento de Yorbis de Jesús Carrillo Díaz, estudiante de la Institución educativa San Juan Bautista”.

En la publicación se lee además: “Extendemos nuestra solidaridad a todos sus familiares, planta docente y comunidad educativa de municipio de El Retén. Oramos por su eterno descanso y para que la paz de Dios los fortalezca en su pérdida”.

Sin embargo, este pronunciamiento no fue recibido de la mejor manera por algunos ciudadanos, que no dudaron en opinar que las acciones del departamento para aumentar la seguridad deberían ser efectivas. Según el usuario Deimer Polo Jiménez: “Esperábamos un comunicado más contundente de las autoridades del departamento. No fue solo un fallecimiento, el joven fue asesinado a pocos días de graduarse de 11°”.

El comunicado pide por el descanso de Yorbis de Jesús - crédito Secretaría de Educación del Magdalena

Según publicó el medio citado, la institución educativa a la que pertenecía Yorbis de Jesús Carrillo Díaz, San Juan Bautista de El Retén, realizó un homenaje en el sepelio del estudiante, que era conocido como El Chino. El colegio también pidió justicia para el joven que se graduaría en los próximos días.

En lo corrido de 2024 se han presentado 184 asesinatos en Magdalena, siento Ciénaga el lugar más peligroso para los ciudadanos al registrar 86 homicidios, le sigue Zona Bananera, con 49 casos, y Aracataca, con 13. Según publicó el medio Opinión Caribe, el defensor de los derechos humanos Lerber Dimas cuestionó la voluntad de paz que tienen los actores armados ilegales en Magdalena, afirmando que estas cifras muestran que el departamento es un “corredor de la muerte”.

Según publicó en X: “... Los hechos violentos en el corredor de la muerte (Ciénaga-Fundación). ¿Para esto quieren el EGC una mesa socio-jurídica? La ‘voluntad de paz’ está cuestionada”, dijo.