Retaliación por procedimiento de hace más de dos años habría motivado el asesinato de policía frente a su hijo en Santander

Francisco Javier Riátiga Rey y Jonathan Leonardo Riátiga Barón confesaron que el homicidio estaría ligado a un procedimiento policial en 2023 - crédito Los Andes Málaga/Facebook

Dos hombres señalados de participar en el homicidio del patrullero Hervin Oswaldo Orduz Pérez se entregaron de manera voluntaria el jueves 26 de marzo ante las autoridades del municipio de Málaga (Santander).

Los presuntos responsables, Francisco Javier Riátiga Rey y Jonathan Leonardo Riátiga Barón, se presentaron en la Fiscalía Segunda Seccional tras el avance de las investigaciones en su contra.

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El crimen ocurrió el miércoles 25 de marzo en la vía que conecta San Andrés con Málaga, en la provincia de García Rovira. Ese día, el patrullero, de 35 años, viajaba en motocicleta junto a su hijo de cuatro años cuando fue interceptado por dos hombres armados.

Los dos hombres acusados por el homicidio del patrullero Hervin Oswaldo Orduz Pérez se entregaron ante la Fiscalía de Málaga, Santander - crédito Policía

Sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones. Orduz Pérez, que estaba de vacaciones y prestaba servicio en la estación de Policía de Capitanejo, visitaba a su esposa e hijo en San Andrés. El menor resultó ileso pese a la gravedad del ataque.

Avance de la investigación y entrega voluntaria

Unidades de la Dijín y la Sijín del Departamento de Policía Santander iniciaron labores investigativas tras el homicidio, con la recopilación de información y testimonios que permitieron vincular a Riátiga Rey y Riátiga Barón como presuntos autores. Los dos hombres se entregaron hacia las 3:30 p. m. del jueves 26 de marzo en las instalaciones de la Fiscalía de Málaga.

Durante su comparecencia, expresaron que el crimen estaría relacionado con un procedimiento policial ocurrido en 2023, en el que Francisco Javier Riátiga Rey habría resultado herido. Señalaron que, ante la inconformidad por la falta de respuesta judicial, habrían decidido “tomar justicia por mano propia”. Ahora será la Fiscalía la encargada de definir la situación judicial de los implicados.

Hipótesis de retaliación y medidas de las autoridades

La versión entregada por los presuntos atacantes coincidiría con la principal hipótesis de las autoridades, que apuntaba a una posible retaliación por parte de uno de los capturados, que habría sido arrestado previamente por el patrullero asesinado.

La principal hipótesis de las autoridades apunta a una retaliación por parte de uno de los implicados, previamente arrestado por la víctima - crédito Colprensa

“Este hecho lo genera una persona que, al parecer, había sido capturada por el uniformado tiempo atrás y, por retaliación, le quita la vida”, indicó el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander.

En respuesta al crimen, se realizó un consejo de seguridad extraordinario para acordar acciones tendientes a la captura de los responsables. Fredy Ramírez, alcalde de San Andrés, anunció una vez se conoció el atroz hecho que “de parte del municipio y de la administración municipal se va a ofrecer una recompensa de hasta $10 millones por información que permita ubicar a los responsables de este hecho lamentable”.

El patrullero Hervin Oswaldo Orduz Pérez contaba con 15 años y siete meses de servicio en la institución policial. Había iniciado su periodo de vacaciones el domingo 15 de marzo y prestaba sus servicios en la estación de Policía de Capitanejo.

El asesinato de Orduz Pérez generó consternación y rechazo en la comunidad local, que espera el avance de la investigación y la judicialización de los señalados.

El director de la Policía condenó el crimen del uniformado - crédito @DirectorPolicia/X

Patrullero Yilmar Andrés Leudo Hurtado fue asesinado en Itsmina, Chocó

El patrullero Yilmar Andrés Leudo Hurtado, de 26 años, fue asesinado en la noche del jueves 27 de marzo en el municipio de Itsmina (Chocó). El uniformado, que se encontraba de descanso y vestía de civil, fue atacado a disparos por sujetos en motocicleta cuando llegaba a su residencia en el barrio Santa Genoveva.

Según las autoridades, los responsables huyeron del lugar tras disparar por la espalda al patrullero. Vecinos auxiliaron a Leudo Hurtado y lo trasladaron a un hospital, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. La víctima dejó un hijo y una familia sumida en el dolor.

Sobre el caso, el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, expresó su rechazo al crimen y anunció que se avanza en las investigaciones para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.