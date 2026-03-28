Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez advirtió que al próximo presidente le tocará reorganizar salud, pensiones y economía

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez advierte que el próximo presidente de Colombia enfrentará un complejo panorama económico y fiscal en 2026 - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, aseguró que el próximo presidente de Colombia enfrentará un panorama económico y fiscal complejo y tendrá que tomar decisiones de fondo desde el inicio de su gobierno para reorganizar varios sistemas clave del país.

Durante una intervención pública, el empresario afirmó que el próximo mandatario tendrá que hacer ajustes estructurales en sectores como salud, pensiones y economía, además de recuperar la confianza para atraer inversión al país.

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El presidente del Grupo Aval señala la necesidad de reformas estructurales en salud, pensiones y economía para el futuro gobierno colombiano - crédito Secretaría Distrital de Salud

“Al próximo presidente le va a quedar complicadísimo. Tiene que llegar y reorganizar muchos sistemas. Tiene que reorganizar el sistema de la salud, tiene que ver en qué termina la reforma de los fondos de pensiones, tiene que ver cómo va a lidiar con pensiones, con el inmenso aumento que va a tener en el costo de todas las pensiones que tiene que entrar a pagar”, señaló.

Sarmiento Gutiérrez también advirtió que uno de los principales retos será volver a impulsar el crecimiento económico del país, en un contexto en el que la inversión ha mostrado señales de desaceleración. “Tiene que poner la economía a crecer otra vez, pero sobre todo tiene que impartir confianza para que haya inversión tanto internacional como doméstica”, afirmó.

El empresario insistió en que los candidatos presidenciales deberían estar trabajando desde ya en planes concretos de gobierno para poder ejecutar medidas desde el primer día de mandato, debido a la complejidad de la situación económica y fiscal del país. “Yo lo que esperaría es que los candidatos estén ya trazando un plan que les lleve desde el primer día a poner a marchar las cosas”, dijo.

En la intervención también se refirió al tiempo que le queda al actual Gobierno y a la posibilidad de que se hagan cambios estructurales antes de terminar el mandato. Frente a esto, fue contundente al señalar que no cree que se logren grandes transformaciones en lo que resta de gobierno. “Con este tiempo que le queda a este Gobierno no se logra. Que si lo logra este gobierno, no, de ninguna manera porque se acabó”, afirmó.

La desaceleración de la inversión y la urgencia de recuperar la confianza empresarial marcan el inicio de la próxima administración en Colombia - crédito Colprensa

Finalmente, el presidente del Grupo Aval señaló que el rumbo del país dependerá en gran medida del resultado de las próximas elecciones presidenciales, especialmente si el país continúa con el mismo modelo económico o si hay un cambio en la dirección de la política económica. “Toca ver qué pasa en las elecciones y si terminamos en continuidad de lo que ya venimos o hay un nuevo gobierno que trate de cambiar un poco la marcha”, concluyó.

Las declaraciones se dan en medio del debate económico sobre el crecimiento, la inversión, la reforma pensional y la sostenibilidad fiscal del país, temas que serán centrales en la próxima campaña presidencial y en la agenda del próximo gobierno.

Esto dijo el empresario sobre el impuesto al patrimonio

El nuevo impuesto al patrimonio que deberán pagar las empresas en Colombia desde abril de 2026 sigue generando reacciones en el sector empresarial, especialmente por su impacto en la liquidez de las compañías y en la forma en que se calcula el tributo. La medida es objeto de demandas ante la Corte Constitucional, mientras distintos gremios y empresarios advierten posibles efectos sobre la inversión, el endeudamiento corporativo y la estabilidad financiera de algunas empresas.

En este contexto, el presidente de la Junta Directiva del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, cuestionó la estructura del impuesto y aseguró que, desde su punto de vista, se trata de un cobro que recae sobre recursos que ya pagaron impuestos anteriormente. “Cuando se grava el patrimonio es la segunda vez que se grava la misma utilidad, simplemente ahora está retenida en el patrimonio”, dijo el empresario tras la Asamblea de Accionistas de 2026 de la compañía.

El nuevo impuesto al patrimonio, vigente desde abril de 2026, genera controversia entre empresarios y gremios sobre su impacto en la inversión y es revisado por la Corte Constitucional - crédito Corte Constitucional

El directivo explicó que las utilidades de las empresas primero pagan impuesto de renta y que, si no se reparten como dividendos, pasan a formar parte del patrimonio de la empresa, por lo que considera que el nuevo gravamen vuelve a afectar esos mismos recursos. “Cuando hay utilidades antes de impuestos se pagan impuestos sobre esas utilidades. Lo que no se reparta como dividendos ingresa al patrimonio, pero ya pagó impuestos”, explicó Sarmiento Gutiérrez.

Además, advirtió que el impacto no sería solo tributario, también financiero, especialmente para empresas con márgenes ajustados o bajo flujo de caja. “Lo más seguro les toca salir a tomar préstamos, que no rinden al final del día porque son préstamos que cuestan, agravan la situación de la compañía y simplemente se entregan como impuestos que no terminan ayudando al sistema”, dijo.