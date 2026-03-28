Ante denuncias de presunto acoso sexual por parte de uno de sus directores, Caracol Radio activó mecanismos internos de atención

Caracol Radio recibió una denuncia por presunto caso de acoso sexual - crédito Prisa Media y @catalinaboteroo/Instagram

Caracol Radio, del grupo Prisa Media, informó que recibió denuncias anónimas sobre presuntas conductas de acoso sexual atribuidas al actual director del servicio informativo.

En una comunicación hecha pública por el periodista Norbey Quevedo, la empresa indicó que, en cumplimiento de la Ley 2365 de 2024 y de sus políticas internas, la queja “será objeto del trámite correspondiente con independencia de su carácter anónimo”.

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En el comunicado, la compañía reconoció la gravedad de los hechos denunciados y aclaró que “la responsabilidad de tales hechos, en caso de haber ocurrido, nunca recae sobre las víctimas y en que CARACOL S. A. no tolerará conductas que vulneren la dignidad y derechos fundamentales de los trabajadores en caso de que ello sea así demostrado”.

El medio de comunicación agregó que la comunicación interna recibió un carácter confidencial y que se respetarán todas las garantías previstas en la legislación vigente, incluyendo el debido proceso y la protección de los involucrados.

Activación de protocolos internos

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Como medida inmediata, la emisora informó que se ha dispuesto la activación del mecanismo interno de atención de quejas de acoso sexual, lo que supone el inicio formal de una investigación que se adelantará con el fin de validar la información suministrada y recaudar material probatorio necesario. La compañía enfatizó que el procedimiento se llevará a cabo con estricta reserva, confidencialidad y respeto al debido proceso de todas las partes.

Además, destacó que conforme al artículo 13 de la Ley 2365 de 2024, las personas que se consideren víctimas tienen derecho a garantías de protección, que incluyen atención emocional y psicológica a través de la ARL, así como la confidencialidad y la no confrontación; y precisó que ofrecerá acompañamiento a quienes lo soliciten durante el proceso.

Asimismo, la emisora recordó que las presuntas víctimas tienen la facultad de acudir ante la Fiscalía General de la Nación para interponer la denuncia penal correspondiente, como vía adicional e independiente del trámite interno que adelanta la empresa.

Pronunciamiento de la compañía frente a la denuncia

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En un comunicado fechado el 27 de marzo de 2026, y hecho público también por el periodista Norbey Quevedo, Caracol Radio aclaró que a la fecha ninguno de sus empleados o colaboradores ha sido objeto de apertura formal de procedimientos sancionatorios o investigaciones por presuntos hechos de acoso sexual.

El documento señaló que los correos electrónicos anónimos motivaron la activación de protocolos para verificar la información recibida, sin que esto implique la apertura de investigaciones formales, y siempre respetando los derechos de los trabajadores involucrados.

Como primer paso, se respondió a las comunicaciones indicando la necesidad de contar con material probatorio que permita establecer si existen fundamentos para avanzar en cualquier actuación, asegurando que el procedimiento se realice con estricta reserva, confidencialidad y respeto al debido proceso.

Además, la compañía reiteró su compromiso con un entorno laboral respetuoso, seguro y libre de cualquier forma de acoso o discriminación, así como con el respeto irrestricto al debido proceso y a los derechos de sus colaboradores.

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Caracol Radio indicó que, para que la investigación avance de manera efectiva, solicita autorización expresa para que las declaraciones contenidas en la comunicación anónima sean incorporadas como material probatorio, de modo que puedan ser presentadas ante el director señalado. La empresa precisó que esta autorización es necesaria para evitar vulnerar los derechos de las partes y garantizar la eficacia del proceso interno.

El mecanismo interno activado busca asegurar que cualquier actuación posterior se base en información verificada y en un procedimiento que respete la legalidad vigente, garantizando la protección de quienes reportan los hechos y de los trabajadores investigados.

La empresa destacó que estas acciones se enmarcan dentro de sus políticas institucionales y los principios legales que regulan los procesos de atención de quejas por acoso sexual, garantizando que todas las etapas del procedimiento se desarrollen bajo criterios de confidencialidad y respeto a los derechos fundamentales.