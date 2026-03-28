Colombia

Ante denuncias de presunto acoso sexual por parte de uno de sus directores, Caracol Radio activó mecanismos internos de atención

La emisora confirmó la recepción de comunicaciones anónimas que señalan presuntas conductas de acoso sexual atribuidas a un director del servicio informativo

Guardar
Caracol Radio recibió una denuncia por presunto caso de acoso sexual - crédito Prisa Media y @catalinaboteroo/Instagram
Caracol Radio recibió una denuncia por presunto caso de acoso sexual - crédito Prisa Media y @catalinaboteroo/Instagram

Caracol Radio, del grupo Prisa Media, informó que recibió denuncias anónimas sobre presuntas conductas de acoso sexual atribuidas al actual director del servicio informativo.

En una comunicación hecha pública por el periodista Norbey Quevedo, la empresa indicó que, en cumplimiento de la Ley 2365 de 2024 y de sus políticas internas, la quejaserá objeto del trámite correspondiente con independencia de su carácter anónimo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el comunicado, la compañía reconoció la gravedad de los hechos denunciados y aclaró que “la responsabilidad de tales hechos, en caso de haber ocurrido, nunca recae sobre las víctimas y en que CARACOL S. A. no tolerará conductas que vulneren la dignidad y derechos fundamentales de los trabajadores en caso de que ello sea así demostrado”.

El medio de comunicación agregó que la comunicación interna recibió un carácter confidencial y que se respetarán todas las garantías previstas en la legislación vigente, incluyendo el debido proceso y la protección de los involucrados.

Activación de protocolos internos

<br>

Como medida inmediata, la emisora informó que se ha dispuesto la activación del mecanismo interno de atención de quejas de acoso sexual, lo que supone el inicio formal de una investigación que se adelantará con el fin de validar la información suministrada y recaudar material probatorio necesario. La compañía enfatizó que el procedimiento se llevará a cabo con estricta reserva, confidencialidad y respeto al debido proceso de todas las partes.

Además, destacó que conforme al artículo 13 de la Ley 2365 de 2024, las personas que se consideren víctimas tienen derecho a garantías de protección, que incluyen atención emocional y psicológica a través de la ARL, así como la confidencialidad y la no confrontación; y precisó que ofrecerá acompañamiento a quienes lo soliciten durante el proceso.

Asimismo, la emisora recordó que las presuntas víctimas tienen la facultad de acudir ante la Fiscalía General de la Nación para interponer la denuncia penal correspondiente, como vía adicional e independiente del trámite interno que adelanta la empresa.

Pronunciamiento de la compañía frente a la denuncia

<br>

En un comunicado fechado el 27 de marzo de 2026, y hecho público también por el periodista Norbey Quevedo, Caracol Radio aclaró que a la fecha ninguno de sus empleados o colaboradores ha sido objeto de apertura formal de procedimientos sancionatorios o investigaciones por presuntos hechos de acoso sexual.

El documento señaló que los correos electrónicos anónimos motivaron la activación de protocolos para verificar la información recibida, sin que esto implique la apertura de investigaciones formales, y siempre respetando los derechos de los trabajadores involucrados.

Como primer paso, se respondió a las comunicaciones indicando la necesidad de contar con material probatorio que permita establecer si existen fundamentos para avanzar en cualquier actuación, asegurando que el procedimiento se realice con estricta reserva, confidencialidad y respeto al debido proceso.

Además, la compañía reiteró su compromiso con un entorno laboral respetuoso, seguro y libre de cualquier forma de acoso o discriminación, así como con el respeto irrestricto al debido proceso y a los derechos de sus colaboradores.

<br>

Caracol Radio indicó que, para que la investigación avance de manera efectiva, solicita autorización expresa para que las declaraciones contenidas en la comunicación anónima sean incorporadas como material probatorio, de modo que puedan ser presentadas ante el director señalado. La empresa precisó que esta autorización es necesaria para evitar vulnerar los derechos de las partes y garantizar la eficacia del proceso interno.

El mecanismo interno activado busca asegurar que cualquier actuación posterior se base en información verificada y en un procedimiento que respete la legalidad vigente, garantizando la protección de quienes reportan los hechos y de los trabajadores investigados.

La empresa destacó que estas acciones se enmarcan dentro de sus políticas institucionales y los principios legales que regulan los procesos de atención de quejas por acoso sexual, garantizando que todas las etapas del procedimiento se desarrollen bajo criterios de confidencialidad y respeto a los derechos fundamentales.

Temas Relacionados

Caracol RadioAcoso sexualDirector del Servicio InformativoColombia-Noticias

Más Noticias

Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga están obligados a ganar por el partido de la fecha 14 EN VIVO: siga el minuto a minuto

El equipo Leopardo recibe en su casa al conjunto Cardenal, anticipando novedades en su plantilla para este importante juego

Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga están obligados a ganar por el partido de la fecha 14 EN VIVO: siga el minuto a minuto

Retaliación por procedimiento de hace más de dos años habría motivado el asesinato de policía frente a su hijo en Santander

Los dos hombres señalados de participar en la muerte del uniformado, ocurrida el 25 de marzo, se entregaron a las autoridades luego de que las investigaciones avanzaran y se ofreciera una recompensa

Retaliación por procedimiento de hace más de dos años habría motivado el asesinato de policía frente a su hijo en Santander

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez advirtió que al próximo presidente le tocará reorganizar salud, pensiones y economía

El presidente del Grupo Aval aseguró que el próximo gobierno tendrá que impulsar el crecimiento económico, recuperar la confianza para atraer inversión y tomar decisiones fiscales

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez advirtió que al próximo presidente le tocará reorganizar salud, pensiones y economía

Carlos “El Pibe” Valderrama le mandó duro mensaje a la selección Colombia: “Así de sencillo”

El excapitán de la Tricolor fue crítico por la manera como el equipo perdió ante Croacia y advirtió sobre situaciones que le pueden costar caro en el certamen de la FIFA

Carlos “El Pibe” Valderrama le mandó duro mensaje a la selección Colombia: “Así de sencillo”

Levantan el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba tras diálogo con el Gobierno: esto fue lo que se acordó

El Ministerio de Minas y Energía comunicó la terminación de la protesta gracias a compromisos concertados que contemplan la formalización de actividades extractivas, el desmonte voluntario de maquinaria, entre otros puntos

Levantan el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba tras diálogo con el Gobierno: esto fue lo que se acordó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

Expertos verifican si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos tras bombardeo a campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón causó furor en redes sociales al transformarse en un nuevo personaje inspirado en Chespirito

Yina Calderón causó furor en redes sociales al transformarse en un nuevo personaje inspirado en Chespirito

Westcol confirmó la fecha del esperado encuentro con Álvaro Uribe Vélez tras éxitoso ‘stream’ con el presidente Petro

J Balvin, Ryan Castro, Pipe Bueno, Luis Alfonso, Paul McCartney y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Actor de ‘La Reina del Flow’ dio su punto de vista sobre lo ocurrido con Carolina Ramírez: “Intereses personales”

Así reaccionó Kika Nieto al ver por primera vez su vestido de novia: “Tengo miedo”

Deportes

Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga están obligados a ganar por el partido de la fecha 14 EN VIVO: siga el minuto a minuto

Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga están obligados a ganar por el partido de la fecha 14 EN VIVO: siga el minuto a minuto

Carlos “El Pibe” Valderrama le mandó duro mensaje a la selección Colombia: “Así de sencillo”

Hora y dónde ver en Colombia el amistoso México vs. Portugal: los lusos se prueban ante los anfitriones del Mundial 2026

Fuerte cruce de Dairon Asprilla con un aficionado: relación rota entre hinchas y jugadores de Atlético Nacional

Técnico de Millonarios reveló el plan para recuperar a Falcao García: tendría fecha para volver a jugar