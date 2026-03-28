Análisis técnico-forense del chat de Acxan Duque ratificó que envió la fotografía íntima a dos dispositivos “simultáneamente”

Acxan Duque Gámez, exviceministro de Igualdad, renunció a su cargo tras la divulgación de una fotografía íntima - crédito @AcxanDuqueGamez/X

Santiago Trespalacios Carrasquilla, el abogado que asumió la defensa del ex viceministro de Igualdad Acxan Duque Gámez, dio a conocer a la opinión pública una porción del análisis técnico-forense de los chats entre Duque y su pareja sentimental, así como con su subalterna, que favorecería la postura de que el exfuncionario compartió la imagen al tiempo a dos contactos “por error”.

De hecho, en la evaluación que compartió el penalista, también se aclaró que Duque eliminó en cuanto pudo la escandalosa fotografía del chat con su subalterna, el 25 de marzo de 2025.

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Acxan Duque ha estado en el núcleo de la polémica luego de que se viralizó la denuncia de una trabajadora de la entidad que alegó que el exviceministro le había enviado una fotografía desnudo.

La denuncia y su correspondiente escarnio público le significaron a Duque la renuncia a su cargo, pese a que se conoció una fotografía ampliada del intercambio textual con la denunciante en la que su entonces jefe le aclaró que remitió la imagen a dos contactos “por error”.

Abogado de Acxan Duque publicó un análisis técnico-forense del chat entre el exfuncionario, su pareja y su subalterna - crédito aSoyDefensor_/X

Sin embargo, el documento que compartió Trespalacios en su cuenta de X, considerado parte del material probatorio, respaldaría esta posición. Este análisis técnico-forense fue realizado por la firma investigadora Forensic Stretegic Group-Incoseg, el 27 de marzo de 2026.

En sus conclusiones, se lee que del análisis “realizado sobre el tráfico de datos del día miércoles 25 de marzo de 2026″, se estableció que el entonces funcionario envío al mismo tiempo, en simultáneo, las imágenes a los dos contactos “con certeza forense”

“A las 07:31 a. m. se detecta el registro de eliminación de un archivo JPG en la comunicación dirigida al abonado ‘Asuntos Legislativos’. A las 07:31 a. m. evento simultáneo), mediante el cotejo de información, se identificó de forma fehaciente que el mismo archivo JPG fue remitido con éxito a un número celular adicional —el de la pareja—(identificado bajo reserva técnica por pertenecer a la compañera sentimental del ciudadano)”, es la explicación citada por el abogado.

En la pieza documental también consta que sobre “la certeza de contenido, el análisis comparativo determinó que las características de la imagen remitida al abonado celular de la compañera sentimental del ciudadano Acxan Duque Gámez poseen un 100% de patrones homólogos en su contenido, estructura y firmas digitales respecto al archivo eliminado a la misma hora en el chat de ‘Asuntos Legislativos’“.

Conclusiones del análisis técnico-forense del chat de Acxan Duque - crédito @SoyDefensor_/x

De la misma manera, el análisis logró sustentar que todas las evidencias, además de los procedimientos técnicos que se realizaron para revisar la información, “se encuentran debidamente soportados en la respectiva cadena de custodia y la imagen forense anexa al Dictamen Pericial de Informática Forense”, de modo que las autoridades judiciales pueden requerir el material.

Al respecto, Trespalacios Carrasquilla reiteró que, aunque no publicará el chat de la pareja sentimental de Acxan Duque, de la extracción técnico-forense del chat se pudo certificar que “en el mismo instante la fotografía se compartió a dos dispositivos. Específicamente al de la funcionaria del Ministerio (por error) y al de la destinataria real: pareja del viceministro”.

Qué dijo Acxan Duque tras compartir la fotografía a su subalterna

Luego de presentar su renuncia, la polémica alrededor de Acxan Duque creció tanto, que él mismo difundió la conversación completa con su subalterna. Allí se evidenció que Duque se disculpó y asegura que el envío fue “un error”.

Esta sería la conversación completa de Acxan Duque con una funcionaria - crédito @SoyDefensor_/X

En el chat, la funcionaria respondió de inmediato y calificó el hecho como una falta de respeto grave.. Duque eliminó la imagen y escribió: “Mil disculpas. Fue un error”.

“Mil disculpas, al revisar, fueron a dos personas distintas y presenté excusas, ya que estaba hablando. Por la cara del chat reportaré la situación inmediatamente y pondré el contenido del mismo a disposición de control interno. Reitero, nunca fue mi intención, ya que estaba en conversación con mi pareja (sic)“. Añadió que no tenía el número registrado y que pondría el caso en conocimiento del control interno del Ministerio.