Jhonny Rivera aseguró que nuevo tratamiento estético le cambió la vida: “Uno se acompleja mucho”

Jhonny Rivera recibió críticas por nuevo tratamiento estético que transformó su rostro - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Jhonny Rivera desató controversia en sus redes sociales al mostrar los resultados positivos de nuevo tratamiento estético con el que superó un complejo que le afectaba su autoestima y que aseguró le cambió la vida.

El artista de 50 años de edad luce ahora mucho más joven, y despierta la admiración de algunos de sus seguidores, mientras que otras criticaron su aspecto, pues aseguran que está perdiendo sus rasgos. “Para mi tranquilidad busqué una solución que resultó muy efectiva”, mencionó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Desde que el cantante pereirano Jhonny Rivera confirmó su relación con la también artista de música popular Jenny López, 30 años menor que él, son varios los cambios que intérprete de temas como El dolor de una partida y Soy soltero, ha evidenciado no solo en su estilo personal al vestir, si no que también en su físico, lo cual lo hace verse mucho más jovial.

Jhonny Rivera compartió con sus seguidores el procedimiento estético con el que cambió su apariencia física - crédito @chismealetoso/Instagram

En esta oportunidad, Rivera que aseguró no ser muy partidario de hablar del tema de las ayudas e intervenciones estéticas, gracias a que se encuentra feliz con los resultados de su últimos procedimiento decidió compartirlo con sus más de 3.6 millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de Instagram.

“Casi nunca les hablo de este tema, pero quiero compartir una experiencia bonita porque a alguno de ustedes les sirve. Me hice un implante capilar, la verdad me cambió la vida, la autoestima, es algo maravilloso”, comenzó relatando Jhonny por medio de un video que grabó en sus redes sociales para mostrar el paso a paso que siguió para poner fin a trauma que tenía.

Pese a que este implante capilar que mencionó el artista se hace de manera natural, son varios los cibernautas que han notado cambios en el rostro del artista que dejarían al descubierto el paso del cantante por el quirófano, pues su nariz y mentón se han transformado.

Jhonny Rivera desató controversia con el resultado de su último procedimiento de implante capilar - crédito @jhonnyrivera/Instagram

“Uno que se acompleja mucho ahora tener la tranquilidad, para mí es oro. Estoy completamente satisfecho porque me parece una solución muy natural”, agregó el cantante cafetero.

Sus seguidores no tardaron en responder a la felicidad de Jhonny Rivera con su nuevo look. “La verdad es que ya debería dejar de alisarse”, “es tan talentoso que no debería preocuparse por eso”, “que supere la edad de la novia y saque más éxitos”, “cada vez se parece menos”, “hasta se ve que en los labios se hizo algo”, escribieron parte de los cibernautas que reaccionaron a la publicación del cantante.

Novia de Jhonny Rivera aclaró dudas sobre su relación amorosa

Aunque este es uno de los romances más admirado de la farándula nacional y su noviazgo aseguran ambos artistas estar estable, la repentina ausencia en redes sociales en donde ya no se muestran juntos despertó sospechas en su fanaticada que llegó a rumorar posibles problemas en su vida sentimental, sin embargo, Jenny López puso la cara y explicó la situación.

Jhonny Rivera confesó cómo potencia su vida sexual con su novia Jenny López - crédito @jhonnyrivera/Instagram

“el tema de la relación siempre ha sido muy polémico, a veces muy chistoso porque lo replican en algunas páginas”, por lo que al leer los comentarios no se siente bien.

“A veces uno ya no sabe qué subir”, empezó relatando la joven cantante de 20 años que posteriormente añadió: “Los que no nos quieren dicen: ‘esta peladita no sabe sino estar al lado de él, ya no sabe de qué tema hablar’ … Y los que nos quieren nos dicen ‘no les paren bolas, sigan disfrutando’ y a veces también yo mejor no publico y no digo nada, pero gracias por preguntar, estamos superbién”, haciendo referencia a que sigue publicando contenido con el cantante, aunque no tan seguido como en el pasado.

Por último, afirmó que tomó la decisión con el fin de evitar que se hagan comentarios sin sentido, fuera de lugar sobre la relación, por lo que prefirieron mantener el romance lejos de las redes sociales.

Lo anterior generó nuevamente, una serie de comentarios de los internautas, quienes dejaron mensajes como: “Ella es muy linda, la verdad no sé por qué le ven lío a la diferencia de edad, cada quien encuentra el amor donde lo siente bien”; “para qué les paras bolas a los haters, sigan disfrutando juntos”; “lo importante es que sea feliz con quien quiera”; “tan linda, que viva su vida y ya”, entre otros.