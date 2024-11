Hermana de la boxeadora olímpica Valeria Arboleda fue asesinada en el centro de Bogotá: habría sido atacada y abusada sexualmente por un grupo de hombres

Yelena Arboleda, la hermana de la boxeadora colombiana Valeria Arboleda, fue encontrada sin vida en Bogotá - crédito Iván Alvarado/Reuters

Yelena Stefi Arboleda, hermana de la reconocida boxeadora olímpica Valeria Arboleda Mendoza, fue encontrada sin vida en el barrio Las Cruces, en la localidad de Santa Fe, Bogotá.

Según informaron medios locales, el cuerpo de Yelena fue descubierto por un residente del sector alrededor de las 6:00 a. m. el lunes 11 de noviembre, quien notó rastros de sangre en el lugar. De acuerdo a los testigos, Arboleda se encontraba en camino con dirección a su casa.

Los testimonios de los vecinos indican que un grupo de hombres, considerados peligrosos por los residentes, podría estar involucrado en el asesinato.

“Dicen que justo al frente de donde encontraron a la pelada muerta, la noche anterior (domingo) a eso de las 9:00 p. m. había unos venezolanos tomando al frente de la casa que habitan. La verdad, eso es un peligro cuando esa gente está en ese sitio, y más porque esa calle es chiquitica, y cuando están ahí nadie se atreve a pasar por esa zona”, explicó uno de los habitantes de la zona al medio Q’hubo.

Las autoridades están investigando el caso para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias de la muerte de Yelena.

Yelena habría sido intimidada por un grupo de hombres que estaban tomando en la calle del barrio Las Cruces - crédito José Ruiz/Colprensa

La noticia ha generado una fuerte reacción en las redes sociales, especialmente por parte de su hermana, Valeria Arboleda, quien ha expresado su dolor y pedido justicia.

“No quiero que mi hermana se quede solo en una estadística”

“Muchachas, hoy falta mi hermana. Cómo duele el alma. ¿Quién me la devuelve, cómo consuelo a mami?”, escribió Valeria en una publicación acompañada de una foto de Yelena. La boxeadora también ha solicitado el apoyo de sus seguidores para que el caso no quede impune y su hermana no sea “solo una estadística”.

En una entrevista con Noticias Caracol, Valeria Arboleda calificó el hecho como un feminicidio. Según la boxeadora, su hermana habría sido asaltada y acosada sexualmente por varios hombres, quienes la interceptaron mientras se dirigía a su casa. “Ellos la meten en una casa, la golpean y la tocan”, declaró Valeria, exigiendo que las autoridades tomen acción.

La familia también ha manifestado su preocupación por la falta de comunicación de la Fiscalía. “El fiscal Yesid Nieves no se ha comunicado con nosotros después del día del asesinato”, agregó Valeria.

Además, la concejal Ana Teresa Bernal ha denunciado que la Fiscalía no ha recogido pruebas fundamentales del lugar del homicidio. “Me informan que la Fiscalía General no ha recogido pruebas del lugar del homicidio, fundamental para determinar responsables. Urgente que haya verdad, justicia y reparación. Según dicen, ella estaba llegando a su casa y fue atacada”, expresó Bernal, enfatizando la necesidad de una investigación exhaustiva.

Según Bernal, la Fiscalía no ha realizado la investigación pertinente - crédito Ana Teresa Bernal/Facebook

La familia Arboleda ha recibido el apoyo del Comité Olímpico Colombiano y del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), quienes han expresado su solidaridad y lamentado profundamente la pérdida. Ambas instituciones han instado a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva para hacer justicia.

Los entes deportivos se refieren a la muerte dela hermana de la boxeadora - crédito Idrd y Comité Olímpico Colombiano

Qué pasa con la inseguridad en Bogotá

En Bogotá, la inseguridad ha alcanzado niveles preocupantes, con un aumento significativo en los casos de homicidios y violencia en lo que va del año 2024.

Según datos presentados por el concejal Julián Sastoque basados en estadísticas de la Policía Nacional, se registraron 129 homicidios en septiembre de 2024, igualando la cifra de diciembre de 2015. Este incremento ha generado alarma en el Concejo de Bogotá, donde se discuten medidas para enfrentar la situación.

El aumento de la violencia en la capital colombiana es evidente al comparar las cifras de homicidios de este año con las del mismo periodo en 2023, cuando se reportaron 61 casos.

Además, el número de mujeres asesinadas en 2024 ya ha superado el total del año anterior, con 90 víctimas hasta la fecha, en comparación con 89 en todo 2023. Estos datos reflejan un incremento del 8% en la inseguridad y violencia en la ciudad.