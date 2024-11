Manuel Turizo y Shakira estallaron las redes sociales tras subir un video bailando: ¿habrá colaboración?

Los artistas generaron especulaciones sobre una posible colaboración - crédito @manuelturizoz/TikTok

El cantante colombiano Manuel Turizo lanzará su esperado álbum 201 el próximo 22 de noviembre, y ya está disponible para preguardarlo en todas las plataformas digitales. Como adelanto, el artista compartió un video en sus redes sociales junto a Shakira, lo que ha desatado la euforia entre sus seguidores y aumentado los rumores sobre una posible colaboración entre ambos.

En el breve clip, Turizo aparece junto a la barranquillera; sin embargo, no reveló detalles concretos sobre una posible participación oficial en su próximo álbum. Esta incertidumbre ha dejado a sus fans especulando si la colaboración de la icónica cantante será parte del disco o si se trata solo de un momento de entretenimiento destinado a incrementar la expectativa por el proyecto.

En la grabación, los colombianos aparecen con elegantes atuendos y muestran sus mejores movimientos al ritmo del género musical que caracteriza al artista. “Sígueme besando así, sígueme haciendo el am*r de esa manera y no respondo, tírame tu salvavidas que ya estoy t*cando fondo. Hace tiempo no sentía, si lo que buscas es pasar tu vida con la mía sígueme besando así para que esto nos dure más”, dice parte de la letra de la canción.

Los fanáticos de Manuel Turizo y Shakira no tardaron en especular que la cantante podría estar presente en una de las canciones de 201, lo que marcaría su segunda colaboración. Anteriormente, interpretaron juntos el tema Copa Vacía, incluido en el reciente álbum de la barranquillera, Las Mujeres Ya No Lloran, cuyo video musical acumula más de 157 millones de reproducciones en YouTube.

Esta sería la segunda colaboración entre los cantantes - crédito Redes sociales

Entre las colaboraciones ya confirmadas en el nuevo material musical se destacan artistas como Grupo Frontera, Yandel, y Kapo. Este último participó en el reciente sencillo Qué Pecao, que ya ha generado gran expectativa entre los seguidores del cantante.

Al finalizar el video, los colombianos se alejan de la cámara caminando de espaldas, lo que casi provoca una caída que desata las risas de ambos. Este momento espontáneo añade un toque de diversión y aumenta el entusiasmo de sus seguidores.

La publicación de Manuel Turizo rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios de sus seguidores, quienes llenaron de elogios a ambos artistas. Muchos expresaron su deseo de que se incluyera a Shakira, aumentando así la emoción por una posible colaboración entre ellos.

“Tan lindos, orgullo colombiano”; “estos sí me representan”; “Shaki parece una muñequita”; “gente bonita”; “los amo, ojalá esa canción sea de los dos”; “espero sea una colaboración”; “se ven hermosos”, son algunos de los comentarios que se leen.

Manuel Turizo habló sobre la polémica canción ‘+57′

Manuel Turizo rompió el silencio sobre la polémica canción +57, lanzada por Karol G el pasado 7 de noviembre en colaboración con varios artistas de reguetón. Este fue el primer comentario público del artista respecto al tema, que ha generado gran debate entre los fanáticos del género.

La canción generó gran polémica - crédito @maluma/Instagram

La canción reúne a grandes íconos de la música colombiana, incluyendo a Karol G, Feid, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd y DF. Sin embargo, ha sido objeto de críticas, en parte debido a las altas expectativas que generó, además de comentarios sobre su letra y la selección de artistas, tanto por quienes participaron como por los que quedaron fuera.

Durante su paso por la alfombra roja de LOS40 Music Awards Santander 2024, celebrados en el Palau Sant Jordi de Barcelona, Turizo comentó sobre la reciente colaboración. “+57 brutal, brutal. Me gustó, me pareció brutal, chévere, bacano. Me parece bacano que la gente del mismo país se una”, indicó.

“Yo siento que son como todos los artistas de Medellín. Y me parece al revés, superchévere y superbrutal que se unan y hagan algo juntos”, precisó.