Aida Victoria habló por primera vez de su ruptura con Westcol y cómo ha sobrellevado la separación: “Es una versión de mí de la que me avergüenzo”

Aida Merlano reveló detalles de su ruptura con Westcol - crédito montaje @westcol @aidavictoriam/Instagram @Mariamsitaa/ YouTube

La creadora de contenido Adia Victoria Merlano ha sido viral en los últimos meses por algunas polémicas que ha protagonizado, pero es la infidelidad y ruptura con su exnovio Westcol una de las más virales.

Aunque Aida compartió algunos detalles de la separación tan solo horas después de conocer la supuesta infidelidad, había guardado silencio por algunos meses; sin embargo, en medio del pódcast Detrás del silencio de Mariam Obregón, la barranquillera decidió dar detalles de cómo la separación con el streamer la afecto hasta el punto de sentirse perdida e insegura.

“Uno en la tusa tiene varias etapas, está la etapa en la que extrañas a la persona, porque duele romper la dinámica de tu vida, pero luego llega un punto que es bien duro y empiezas a extrañarte a ti y uno se da cuenta dejo de ser muchas cosas... Es la tusa que duele no por perder a una persona, sino por perderte a ti”, confesó Merlano.

La barranquillera se sentía pérdida en medio de la tusa por el streamer - crédito @Mariamsitaa / YouTube captura de pantalla

Incluso, confesó que en medio del proceso de alejarse de Westcol vivió un oscuro momento en el que su contenido en redes sociales le daba inseguridad, “hay una etapa oscura en la que no me gustaba ver mi contenido, es una versión de mí de la que me avergüenzo un montón, me hace recordar muchas cosas”, añadió.

Aida confesó que se dio cuenta de que la separación la estaba afectando de más cuando se vio al espejo y sintió que había perdido tu brillo y carisma. “Me di cuenta que tenía mucho que ver con mi cabello, no porque no me gustara, sino porque me hacía recordar... Creo que ese momento en el que yo me vi sin brillo, opaca y siendo algo que no era, eso fue lo que más me dolió de la ruptura, en ese momento empezaron las preguntas a mí mismas para empezar a recuperarme”, dijo.

Aunque aceptó que le dolió la separación por el cambio en los planes de vida que tenía con el influenciador, asegura que debía que pasar por la relación para poder sanar situaciones que no conocía de su misma, por lo que es consciente que lo que vivió con Westcol era merecido para evolucionar.

Aida Victoria Merlano reveló que el drama mediático de su separación cayó en sus hombros - crédito @aidavictoriam/Instagram

“Uno a veces dice que las personas son una mierda, pero tu pareja es la relación que necesitas para sanar lo que tienes que sanar, conocer más de ti y sobre todo es la persona para lo que te alcanza”, dijo la barranquillera, además explicó que el drama mediático de la separación fue recibido completamente por ella, por lo que asegura que eso empeoró las situaciones.

Además, meses después de la controversial separación, ella segura que no tiene situaciones personales por aclarar sobre la supuesta infidelidad, pero confesó que por su parte tuvo que cargar con el drama de las redes sociales en las que por un momento se culpó.

“En algún momento me eché muchas cosas encima, porque me cuestionaba sobre cosas que había permitido y en la cosa en la que me había convertido... A veces a uno le dicen que nadie le hace daño, entonces la pregunta es ¿Por qué yo permití que me lo hicieran?, no es re victimizar, porque eso te ayuda a que no se vuelva a repetir”, añadió.

Así dio inició a su nueva relación

Después de conocerse que Aida había terminado su relación con el streamer, empezó una nueva relación con el empresario Juan David Tejada, pareja que fue criticada, ya que algunos internautas confesaron que se dio en medio de un proceso de sanación de la barranquillera.

Sin embargo, Merlano confesó en el pódcast que antes de entrar a una nueva relación, pudo descubrir que había muchas cosas por sanar, por lo que asegura que antes de empezar la relación considero en estar sola, pero el amor fue más fuerte.

Juan David Tejada es el hombre que cautivo a Aida Victoria Merlano - crédito @jdt21_5/Instagram

“Cuando llegó la propuesta de esa relación, lo primero que pensé era que tenía que estar sola, lo pensé por las cosas que tenía que sanar... Él llega en un momento en el que estaba rota vuelta mierda, no esperaba que me rescatará, pero lo hizo... él me recordó cómo brillar y me recordó quién soy”, dijo Aida.