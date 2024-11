Juliana Velásquez advirtió que tiene lista su respuesta al último sencillo de Karol G: “Mi +57″

La cantautora colombiana Juliana respondió de manera particular a la polémica que provocó "+57", de Karol G - crédito @julianaaa y @karolg/Instagram

El pasado jueves 7 de noviembre se lanzó en plataformas digitales +57, canción de Karol G en la que sumó a varios de los nombres más destacados del reguetón colombiano. Feid, Ryan Castro, Blessd, Maluma, J Balvin y el emergente DFZM unieron fuerzas con el productor Ovy On The Drums para la que prometía ser uno de los momentos altos del género urbano en Colombia.

Pero transcurridas más de 48 horas desde su estreno, las reacciones no fueron las esperadas. Aunque ya suma más de 10 millones de reproducciones en YouTube y es Top 15 Global en Spotify, las impresiones que generó en las redes sociales fueron divididas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Aunque los fans de los artistas involucrados defienden la canción, otros cuestionaron duramente la letra, ya fuese por lo que se tomó como una apología al sexo con menores de edad y la narcocultura en varios de sus versos, o bien porque esperaban mucho más de una colaboración con artistas del peso que estaban reunidos para la ocasión.

La canción reunió por primera vez a varios de los grandes nombres del reguetón colombiano en una misma canción - crédito @blessd/Instagram

Desde medios especializados como la Rolling Stone hasta la clase política encabezada por el presidente Gustavo Petro, pasando por artistas como Goyo de ChocQuibTown mostraron su descontento con +57, desatando un debate en las redes sociales entre ambos bandos particularmente intenso.

Con el paso de los dias hubo personas que proponían alternativas al sencillo de Karol G, presentándolas como “mi +57″. Es decir, canciones que bien juntaban figuras de la música colombiana con lo que consideraban era un mejor resultado en lo musical, o bien elegían canciones que a su juicio representaban la colombianidad de una manera más adecuada.

Entre las que se sumó a la tendencia estuvo Juliana, una de las figuras en ascenso de la música colombiana durante los últimos años. Reconocida por su faceta como actriz en producciones como Club 10, Las detectivas y el Víctor, La Pola, Pa’ quererte, o Siempre fui yo, la bogotana se viene labrando una carrera como cantante en la que incursiona en distintos ritmos latinoamericanos desde una perspectiva personal.

Esta propuesta le permitió ser una de las artistas que participó del pasado Festival Cordillera, y mientras se prepara para lanzar un nuevo álbum de estudio, Juliana aprovechó la tendencia y presentó en sus redes sociales lo que llamó su “mi +57″.

Titulado " La colombiana", fue presentado por la artista aprovechando la polémica que generó la canción de Karol G - crédito @Julianaaa/Instagram

Según le respondió a varios usuarios que le preguntaron, se trata de un adelanto del que sería su próximo sencillo, titulado La colombiana. El adelanto muestra que se decidió por un ritmo de cumbia con base pop. Además, su interpretación busca ser más provocativa. En el reel que subió en sus cuentas oficiales aparece caminando por el centro de Bogotá, mientras lleva en sus manos un mango biche.

La respuesta de las redes, pese a que no faltaron los que defienden +57 en los comentarios, tuvo un recibimiento positivo. Las actrices Alejandra Sandoval, Yaneth Waldman y Majida Issa no se guardaron sus elogios, y esta última llegó a comentar en la publicación “Este +57 SIIII me gusta”. Otras respuestas elogiando la intención de la cantante incluyeron , “Que se venga el nuevo himno de Colombia!”, “Con toda amor mío”, “Este es el verdadero +57″, “Esta colombiana es otra cosa”, “Vos sos otra cosa”.

Cabe recordar que Juliana fue elegida para ser la presentadora de la edición 25 de los Latin Grammy que se celebrará en Miami el próximo jueves 14 de noviembre. En esta oportunidad Karol G se perfila como una de las favoritas de la noche, compitiendo en un total de ocho categorías, incluyendo Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año.