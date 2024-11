Rafael Santos confesó cuál es su hermano favorito: aseguró que él lo terminó de criar

El cantante aseguró que él ayudó a todos sus hermanos en sus carreras - crédito @rafaelsantosdiazoficial

El cantante Rafael Santos Díaz, nacido el 24 de octubre de 1979 en Valledupar (Cesar), estuvo en uno de los programas mañaneros de Tropicana hablando sobre su más reciente sencillo denominado “La Plata”, un homenaje a su padre, Diomedes Díaz, que publicó esta canción originalmente el 26 de mayo de 1994. En el espacio aseguró que será un “homenaje único” en el que mezclará la letra de la canción y el ritmo del vallenato con sonidos básicos de México.

Durante la entrevista, afirmó que él, al ser el primogénito del mayor representante del vallenato en Colombia, siempre ha estado muy pendiente de su familia. El también actor afirmó que por esta razón siempre ayudará a los descendientes de Diomedes, en especial si se lanzan al mundo musical.

Rafael Santos Díaz dijo que tiene una buena relación con todos sus hermanos, puesto que esta fue una petición que le hizo “El Cacique” en un momento de quebrantos de salud.

Recordó el espacio que tuvo con Diomedes Díaz cuando fue internado en la Clínica Reina Sofía. Dijo que Díaz no sabía si iba a salir de allá, ya que le estaban haciendo muchos exámenes y no podían dar con la enfermedad que lo aquejaba. El artista confesó: “Mi papá me dice: ‘Rafael Santos, acérquese. Deje de estudiar y póngase a trabajar, y ayúdeme a toda la familia. Lo que usted vio de mí, hágalo, porque después de mí, en la casa es usted”.

Desde entonces cambió su vida, porque dejó su carrera profesional y se dedicó a la música. Según comentó: “Preparé mi carrera, estuve con profesores de canto, eduqué mi voz. Duré dos años preparándome y salí a interpretar mis propias canciones y darle el apoyo necesario a mi dinastía”.

Entre risas, le preguntaron quién era el favorito de “El Cacique” y respondió que era él mismo el favorito del cantante, por ser el mayor. No obstante, también recalcó que Diomedes tenía un afecto por todos y que era superior a cualquier fuerza: “Con todos me la llevo muy bien. Yo soy el hermano mayor y lo que he hecho en mi vida es dar ejemplo, guiarlos, acompañarlos y apoyarlos”, aseguró cuando le preguntaron cómo era la relación con la dinastía Díaz.

También, dijo que su papá lo quería mucho, porque eran muy parecidos: “De hecho, por eso fue que me quiso tanto mi papá, porque saqué esa nobleza de él y, sobre todo, el deseo de ayudar, de siempre colaborar, de servir. Mi papá fue un hombre muy familiar. Me siento muy orgulloso del recuerdo de su cariño”.

Rafael Santos confesó quién es su hermano favorito

También recordó a Martín Elías. De él afirmó que fue como su primer hijo y que por esa razón era su hermano preferido. Cuando nació Martín Elías, Rafael Santos tenía 15 años de edad y, según comentó, él lo terminó de criar. Dijo, entre humor para la mesa de Tropicana: “Martín Elías. Ese fue mi primer hijo, como quien dice. Lo hizo mamá y papá y lo terminé de criar yo. Con él hice el curso de papá, porque cuando me lo entregaron, tenía yo 15 años”.

El artista finalizó al asegurar que con él tuvo grandes momentos y que, sin duda, esa experiencia le ayudó a forjar el carácter con el que creció a nivel personal y profesional. Recordó, además, que el linaje musical sigue creciendo, como su padre lo deseó en vida, con la aparición de nuevas voces vallenatas de la dinastía Díaz.