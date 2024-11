Javier Hernández Bonnet habló de su retiro de la televisión: " Jugando billar, tomando guaro en una finca”

Javier Hernández Bonnet habló de su retiro - crédito noticiascaracol y golcaracol/Instagram

Javier Hernández Bonnet ha estado durante 23 años de su carrera como periodista en el Gol Caracol. Y aunque el reconocido presentador y analista deportivo ha estado frente a la pantalla chica durante tanto tiempo, su verdadera pasión es la radio. Durante tanto tiempo cubriendo deportes, ha consolidado cientos de historias que no salen en vivo, pero que sin duda quedaron grabadas en su memoria.

En medio de diferentes entrevistas a propósito de la publicación de su libro ‘Lo soñé, lo jugué, lo gané' ha comentado que este hace parte de la culminación de su carrera, porque “ya quienes estamos para terminar la carrera tenemos cierta obligación de dejar un espejo”. También afirmó que deja escrito varias experiencias que podrán ser de gran ayuda para los comunicadores que vienen detrás. Dijo para Gol Caracol que “No hay mejor manera de aprender que con los errores de los demás, porque los propios duelen mucho”.

El comunicador, que nació en Manizales en 1954, afirmó que su retiro está cerca. En el pódcast Línea de Gol aseguró que no cree que vaya a seguir cubriendo fútbol para la televisión luego del mundial que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

No obstante, Bonnet, que ya se encuentra pensionado, aseguró que en varias oportunidades ha planteado su retiro a Caracol; sin embargo, el medio no lo ha aceptado. Cabe destacar que, el comunicador tiene ya 70 años y lidera Gol Caracol desde 2001, en reemplazo de William Vinasco. Su decisión, aseguró para este programa, se debe a que no luce de la misma manera y que quiere dedicarse a su pasión: “A veces me veo cansado, con ojeras… por eso digo que ya es tiempo de ir dejando descansar a los televidentes y dedicarme solo a la radio, que es mi gran pasión”.

En este espacio también aprovechó para recordar a su compañero Jorge Eliécer Campuzano y afirmó que él siempre será muy importante porque, “yo podría definirlo como mi papá, mi maestro, mi hermano. Yo fui un beneficiado porque me dio sombra. Cada que le ofrecían a él, me metía a mí en los contratos”. Además, aseguró que le enseño, “me dio el manual de cómo construir en el camino. Los medios de comunicación sirven para construir amigos”, puntualizó.

Para concluir, dijo que se veía en un futuro compartiendo tiempo de calidad con sus familiares y más cercanos amigos, ”jugando billar, tomando guaro en una finca, en una sesión de chistes, en un periodo de vagancia que nunca he tenido con la gente que amo y los amigos que aún tengo”.

¿Por qué le dicen ‘Refisal’ a Javier Bonnet?

En medio de la presentación de su libro, el comunicador también recordó de dónde viene el sobrenombre por el que se le conoce en redes sociales. El suceso se remonta a 2010, cuando decidió postularse al Senado de la República y recibió una propuesta que no iba con sus principios. Según mencionó: “Tuve cercanías con una persona que dijo: ‘Venga, yo le ayudo’ y lo primero que va y me lleva por la 85 a un segundo piso y yo en ese segundo piso que, contra las paredes, un montón de muchachos frente al computador, cuando lo primero que me proponen es a quién le vamos a dar palo para que usted llegue, quién es su enemigo”.

Desde entonces ha sido llamado de esta manera, y afirmó que cuando más lo escuchó fue en 2014, cuando se llevó a cabo el mundial de fútbol en Brasil.

