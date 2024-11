Yeferson Cossio se pronunció sobre las acusaciones de “estafa” que lanzó Yina Calderón en su contra

Yeferson Cossio se pronunció sobre las declaraciones de Yina Calderón sobre la "estafa" de Yeferson Cossio con el 'Método Cossio' - crédito @yinacalderonoficial @yefersoncossio/IG

Han sido repetidas las ocasiones en las que Yina Calderón se ha despachado en contra de Yeferson Cossio, por la multa que interpuso la Superintendencia de Industria y Comercio por un caso de estafa con el ‘Método Cossio’.

Este consistía en comprar un curso y seguir los pasos del antioqueño para conseguir éxito en las redes sociales y así, conseguir aumentar su capital en pocos meses.

Fue al conocerse la multa en contra del paisa, que Calderón se pronunció en un video en sus redes sociales en el que decía que “nadie se hace millonario de la noche a la mañana. No es con juegos en línea, no es con apuestas por internet, eso no sirve para nada. La única forma de hacer plata es madrugando, trabajando con esfuerzo, a menos que usted se gane la lotería o le entreguen una herencia”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Cintia Cossio, hermana de Yeferson, también ofreció en sus redes sociales el 'Método Cossio' para aumentar ganancias y seguidores - crédito redes sociales

El paisa estuvo como invitado para hablar de diferentes temas con revista Semana donde aprovechó la oportunidad para pronunciarse por los ataques proferidos en su contra de parte de Yina Calderón. Asimismo, Cossio expuso su postura frente a los comentarios que recibió de parte de la DJ de guaracha y su comportamiento en los últimos años.

“Lo que ella diga, todo es verdad, yo ¿qué me voy a poner a pelear con la gente a estas alturas?”, respondió el antioqueño, contundente y dejando por sentado que lo tiene sin cuidado los comentarios que reciba.

Pero este no fue el único pronunciamiento que emitió Cossio en conversación con el medio antes citado, ya que de manera irónica aseguró que no tiene problema con los pronunciamientos de Calderón sobre su situación y reafirmó su postura de que no contradirá nada de lo que ella hable. “Si ella siente que eso está bien, pues está bien y ya, nada que decir la verdad”, concluyó.

Qué más dijo Yina sobre Yeferson Cossio

Calderón dijo que el influencer supuestamente engañó a sus seguidores con un curso de monetización de redes sociales - crédito @rastreandofamosos/Instagram

La primera en pronunciarse sobre el apoyo que entrega Cossio y divulga en sus redes sociales fue Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, en medio de una conversación con el pódcast Los enredados, de Caracol Televisión y La red, que dijo: “¡Uy, no! Él ayuda demasiado en Colombia, me parece que para mí es el influenciador número uno. Él ayuda demasiado, no hay ninguna persona en Colombia que ayude tanto como Cossio”, expresó la empresaria bogotana, mientras que Calderón no estuvo de acuerdo con su respuesta.

“Jajaja, me atoré, me atoré, ¡ay, no, Epa! Es porque se graba, ustedes no saben cuántos regalos ha entregado mi empresa a nivel nacional y yo nunca me grabo con una cámara y lo cruzo porque es de los que se graba para tapar lo que hace”, indicó la exparticipante del reality Duro contra el mundo.

¿Por qué multaron a Yeferson Cossio?

Yeferson Cossio multado por el método para aumentar las ganancias de las personas, pero no funcionaba, aparentemente - crédito @yefersoncossio/IG

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó al creador de contenido después de estudiar el caso y considerar que Cossio había compartido “publicidad engañosa” a cerca de los cursos conocidos como el ‘Método Cossio’ a través del cual prometía dar tips y claves para ganar dinero fácil garantizando resultados en cinco meses. Sin embargo, el único caso de éxito que mostraba como referente el influencer, era el suyo.

La entidad vigilante multó a al antioqueño con millonaria suma que ronda los 813 millones de pesos, a lo que este respondió con una publicación del 2023, en la que ya había anticipado que si la decisión del organismo de control era en su contra, apelará la decisión y si esta se mantenía, pagaría el dinero sin más rodeos, pues ya preveía lo que se venía legalmente.