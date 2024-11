Bogotá vivirá la magia de Pink Floyd en concierto filarmónico en tributo a la banda británica en el Jorge Eliecer Gaitán de Bogotá

Este evento promete ser una celebración épica de la música de Pink Floyd, fusionando la grandeza de la música filarmónica con la esencia rockera de una de las bandas más influyentes de todos los tiempos - crédito @filarmonicametropolitana/Instagram

Este 22 de noviembre a las 8:00 de la noche, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán será el epicentro de una experiencia única: Pink Floyd Filarmónico, un concierto que fusionará la majestuosidad de una orquesta filarmónica con la mística del rock progresivo de una de las bandas más influyentes de todos los tiempos.

En conmemoración al 50 aniversario de The Dark Side of the Moon, uno de los álbumes más icónicos de Pink Floyd, la Filarmónica Metropolitana D.C. se unirá a la agrupación homenaje “Pigs on the Wing” para ofrecer una recreación sinfónica de los temas más memorables del legendario álbum.

El evento, que ya ha captado la atención de los fanáticos de Pink Floyd y de la música sinfónica, reunirá a más de 40 músicos en escena. Bajo la dirección de experimentados maestros, la Filarmónica Metropolitana y Pigs on the Wing se encargarán de llevar al público en un viaje sonoro que evocará la esencia del rock psicodélico de los años setenta, combinado con los matices y texturas únicas de una orquesta sinfónica.

La edad mínima para asistir al concierto es de 14 años, y el evento comenzará a las 8:00 p. m. - crédito @filarmonicametropolitana/Instagram

El tributo a “The Dark Side of the Moon”: una obra maestra sin tiempo

Publicado en 1973, The Dark Side of the Moon no solo consolidó a Pink Floyd como una banda revolucionaria, sino que también introdujo al público a un álbum que exploraba temas universales como la vida, el tiempo, la muerte y la condición humana.

Con temas como In the Air, Time, The Great Gig in the Sky, Money, Us and Them y Brain Damage, Pink Floyd logró construir una obra que sigue resonando con la audiencia, a pesar del paso de los años. Cada una de estas canciones representa una pieza introspectiva que invita a la reflexión, y en este concierto, el público podrá disfrutarlas de una forma completamente nueva.

La decisión de rendir homenaje a este álbum con una versión filarmónica no es casualidad. La complejidad musical y los múltiples matices de The Dark Side of the Moon se prestan para ser interpretados por una orquesta, permitiendo así redescubrir las canciones con una riqueza instrumental que resalta la profundidad emocional de cada tema. En este concierto, los asistentes podrán revivir el álbum de principio a fin, apreciando los arreglos y la magnitud sonora que aportarán los instrumentos clásicos de la orquesta.

La filarmónica Metropolitana: democratizando la música sinfónica

La Filarmónica Metropolitana, conocida cariñosamente como “La Metro”, es una de las agrupaciones musicales más innovadoras de Colombia. Fundada en el Barrio Aranjuez de Medellín y dirigida por la Corporación Cultural Pasión & Corazón, esta orquesta ha demostrado, en tan solo seis años, que la música sinfónica puede conectar con públicos de todas las edades y orígenes.

Con más de 300 músicos provenientes de diversas comunas y municipios de Antioquia, la Filarmónica Metropolitana ha desarrollado una trayectoria en la cual ha puesto el énfasis en la inclusión social y la accesibilidad a la cultura. A través de colaboraciones con géneros diversos y artistas contemporáneos, la Filarmónica Metropolitana ha logrado consolidarse como una orquesta que reimagina el papel de la música en la sociedad.

Durante sus 6 años de trayectoria ha aportado a la producción, difusión y promoción de actividades culturales innovadoras en géneros, sonidos y puestas en escena, para convertir la música orquestal en parte de la cotidianidad, democratizando así, la música sinfónica - crédito @filarmónicametropolitana

Para este concierto especial, la Filarmónica Metropolitana estará acompañada por Pigs on the Wing, una agrupación que ha dedicado su carrera a rendir homenaje a la música de Pink Floyd. Reconocidos por su interpretación detallada y respetuosa de las canciones de la banda británica, la agrupación musical ha logrado tener la esencia de Pink Floyd en cada una de sus presentaciones, recreando la música y la atmósfera y el sentimiento que caracteriza a la banda original.

Pigs on the Wing y la Filarmónica Metropolitana buscarán crear una experiencia sonora y visual que se sienta auténtica y trascendental. Gracias a la incorporación de instrumentos sinfónicos, los temas de The Dark Side of the Moon cobrarán una dimensión más amplia y profunda.