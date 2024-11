‘Polilla’ enterneció a sus seguidores con el disfraz de su primer Halloween sin la Gorda Fabiola

Nelson Polanía compartió como se siente tras la pérdida de su esposa, La gorda Fabiola en redes sociales - crédito polilla_feliz / Instagram

Nelson Polanía, ‘Polilla’, conmovió a sus seguidores al disfrazarse de Tristeza, un personaje de la película animada Intensamente, en su primer Halloween sin su esposa, la comediante Fabiola Posada, conocida cariñosamente como la Gorda Fabiola, que falleció el 19 de septiembre de 2024.

El disfraz de Tristeza, que simboliza emociones de melancolía y pérdida, fue una elección significativa para Polanía, que ha compartido su proceso de duelo con sus seguidores. En una publicación en redes sociales, el comediante compartió una imagen con el característico atuendo azul y los lentes del personaje, acompañada de un mensaje emotivo sobre su experiencia personal en esta fecha especial.

Polanía ha participado en la tradición de disfrazarse en el programa de Caracol Radio, La Luciérnaga, pero este año es diferente debido a la ausencia de su esposa, que siempre fue su cómplice en estas celebraciones. A pesar de las circunstancias, decidió compartir el momento con sus compañeros, eligiendo un personaje que refleja su estado emocional actual.

“En este día siempre durante muchos años tenemos en @laluciernagacaracol la tradición de nuestros disfraces, este es un año diferente para mí, en todas las ocasiones tenía la mejor actitud y entusiasmo para hacerlo, me encantan los personajes de películas, pero la cómplice de mis locuras no está presente hoy para respaldarme. De igual forma, no quise pasar sin compartir con mis compañeros la ocasión y dentro del abanico de posibilidades que nos da un día como hoy, encontré el personaje más acorde a mi momento 👍😊 Happy halloween,...cuiden a sus niños por favor”, escribió en sus redes sociales.

La respuesta de sus seguidores fue inmediata, enviándole mensajes de apoyo, reconociendo su valentía al enfrentar este momento difícil con humor y sensibilidad. Muchos han destacado la capacidad de Polanía para transformar su tristeza en una conexión especial con su audiencia, que ha estado presente en los altibajos de su carrera y vida personal.

“Dios lo bendiga siempre 🙏☺️ bendiciones del universo”; “Cómo puedes hacerme reír y derramar una lágrima al mismo tiempo!!”; “Lindo tu maquillaje, pero más lindo tu corazón ❤️ y el ser que eres. Un abrazo enorme a la distancia”; “Me imagino 😢pero tristemente la vida continúa; pero ella está ahí para recordarles que en el peor de los momentos el reir sana”, fueron algunos de los mensajes de apoyo de sus más de 900 mil seguidores que acumula Instagram.

Este Halloween sin la Gorda Fabiola marca un hito en la vida de Polanía, que, sin perder su esencia humorística, encuentra consuelo en expresiones como esta. La elección de Tristeza también parece transmitir un mensaje de esperanza, recordando que todas las emociones, incluso las más difíciles, tienen su lugar y propósito en la vida, tal como se muestra en la película Intensamente.

Este no fue el único mensaje del comediante para recordar a su fallecida esposa, pues el 27 de octubre de 2024, en plena víspera de Halloween, publicó una foto junto a la Gorda Fabiola, la imagen iba acompañado de un enternecedor mensaje al amor de su vida.

“Buenos días, amigos. Quiero compartirles que hay momentos muy extraños, noches interminables y días que pueden parecer una eternidad. Instantes que se sienten como si el tiempo se detuviera, dejando que el desasosiego se apodere de la mente y el corazón”, comenzó su mensaje, reflejando el dolor que ha sentido desde su partida.

Polilla continuó describiendo cómo, en medio de esa búsqueda de recuerdos, encontró la fotografía que lo transportó a aquellos momentos compartidos. “Me llenó de júbilo para agradecer a Dios, a la vida y al universo por haber tenido la oportunidad de vivir más de 25 años esta experiencia que llaman amor”, expresó, enfatizando la grandeza y la brevedad de su relación.