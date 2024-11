No fue un suicidio: se confirma homicidio del auxiliar de la Policía encontrado con signos de violencia sexual

El joven Juan Diego Lozano Barbosa prestaba su servicio como auxiliar de Policía - crédito Doris Barbosa/Facebook

El 24 de julio de 2023, al interior de las instalaciones de la Escuela de Cadetes General Santander, fue hallado sin vida Juan Diego Lozano, un auxiliar de Policía de 18 años. El cuerpo del joven presentaba signos de violencia sexual, al parecer habría sido asesinado en manos de un compañero que se declaró inocente.

Inicialmente, las autoridades informaron a la familia de Juan Diego Lozano que la principal hipótesis era un suicidio, pero Medicina Legal reveló que se podría tratar de un homicidio. El informe destacó tres elementos clave que llevaron a la conclusión de que el auxiliar no se suicidó.

El primero fue una herida de arma de fuego en el pecho a quemarropa. El segundo, la presencia de muestras de sangre y fluidos seminales en el área rectal de la víctima, enviadas al laboratorio para análisis. Finalmente, el tercer punto señalaba que el día del incidente, Lozano llevaba un pantalón talla 38 y un bóxer XL, cuando su talla era 32. Se sospecha que los responsables le cambiaron la ropa para manipular la escena del crimen.

En ese momento, la familia de Juan Diego Lozano relató que un funcionario de la Escuela de Cadetes General Santander los llamó para informarles que el joven se había suicidado; sin embargo, su madre, Doris Barbosa, afirmó que nunca notó signos de depresión en su hijo.

El joven fue encontrado con signos de violencia sexual - crédito Colprensa

“Mi hijo nunca reportó problemas, él estaba bien anímicamente, pero el lunes siguiente me llaman y me dicen que mi hijo se suicidó, cosa que para mí es injusto, es imposible”, comentó, en ese entonces, la madre de la víctima en diálogo con el medio CityTV.

“Las primeras versiones me dicen que a mi hijo le encontraron semen rectal, fluidos en las manos (...) cuando a mi hijo le pegaron el disparo en el pecho fue letal. Yo veo a que mi niño lo movieron, hay videos, no todos me los han entregado y a la Fiscalía tampoco se les han entregado todos”, agregó.

El 31 de octubre se realizó una audiencia de imputación de cargos, en donde Carlos Franco, compañero de Juan Diego Lozano, fue acusado de cometer el crimen. Según la madre de la víctima, se encontraron restos de pólvora y salpicaduras en las manos del señalado. A pesar de las pruebas presentadas, el presunto homicida se declaró inocente.

Esta audiencia es el inicio de un proceso judicial que pretende esclarecer los hechos de la muerte de este auxiliar de la Policía. “Le agradezco a las autoridades y a toda la gente que me está ayudando a esclarecer la muerte de mi hijo. Por más que movieron las escenas del crimen, taparon, movieron todo haciéndome creer que mi hijo se había suicidado, uno de madre sabe cómo es su hijo”, resaltó alegremente Barbosa.

La familia de la víctima pide justicia - crédito CityTv

La madre del auxiliar aseguró que las investigaciones han avanzado hacia aspectos fundamentales para esclarecer el caso. Explicó que la Fiscalía y Medicina Legal cuentan con varias pruebas que confirman que Juan Diego Lozano fue víctima de homicidio.

Barbosa hizo un llamado a las autoridades para que se genere una orden de captura en contra del presunto responsable del asesinato de su hijo. “Escuchemos nuestro corazón, escuchemos que nosotras conocemos a nuestros hijos. Si nosotras sabemos cómo son ¿por qué tenemos que aceptar lo que los demás nos dicen? Cuando nos dice el corazón lo mataron es porque es así, hagamos justicia”, finalizó.

Seis hombres están bajo investigación en total: el presunto autor, el comandante en guardia, el compañero de habitación y tres testigos. Estos individuos habrían dado versiones contradictorias a las autoridades sobre lo sucedido el lunes 24 de julio de 2023.