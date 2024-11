Críticas al director del Invima por afirmar que no aprueban medicamentos para enfermedades raras por “costosos”

El director del Invima, Francisco Augusto Giussepe Rossi Buenaventura, provocó fuertes críticas por sus declaraciones sobre medicamentos para enfermedades raras - crédito Fotocomposición (Invima)

El director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), Francisco Rossi, está en el ojo del huracán por las declaraciones en las que hace referencia a las demoras en la adquisición de licencias de medicamentos para atender pacientes con enfermedades huérfanas, que en Colombia se estima que sean 82.491, según el reporte del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) entre 2016 y 2023.

De acuerdo con las declaraciones de Rossi, existe un panorama complejo para otorgar este tipo de licencias porque su costo es excesivamente alto. “La categoría de enfermedades raras tiene una lógica que, por supuesto, cuenta con una base científica, una base genética, una base fisiológica, etcétera, pero que también tiene unas particularidades desde el marketing que las hacen el tipo de medicamentos para pequeños grupos de población y que, en general, son de altísimo costo”, fueron las palabras del funcionario.

Más de 80.000 personas en Colombia padecen una enfermedad rara - crédito Redes sociales

Este tema, según reconoció Rossi, siempre ha estado en el centro del debate, teniendo en cuenta que existe una población que vive a la espera de que dichos medicamentos lleguen al país y puedan mejorar su condición y calidad de vida; sin embargo, para el sistema colombiano y, en general, para países en desarrollo, resulta casi inalcanzables en adquirirlos por su precio.

“Son tan caros que sus precios hacen que sean medicamentos que no están destinados a países en desarrollo; ese no es el mercado para estos productos. Es más, el mercado en donde se pueden hacer estudios clínicos que permitan identificar nuevas indicaciones, nuevas patologías, nuevos nichos de mercado, pero los precios los sacan de nuestras posibilidades”, apuntó el director en la conversación.

Francisco Rossi reconoció que hay demora en la aprobación de este tipo de medicamentos por su alto costo - crédito Fotocomposición (Mariano Vimos/Colprensa-Invima)

El director, que lleva ocho meses en el cargo, también reconoció que ese es uno de los motivos por los que los procesos de aprobar medicamentos nuevos o innovaciones en esta materia resultan tan demorados. “Eso nos lleva a un comentario que no iba a guardar de ninguna manera. Iba a encontrar la manera de hacerlo (...) cada vez que somos invitados a eventos académicos me preguntan por qué el Invima se demora tanto en aprobar medicamentos nuevos, en aprobar innovaciones, y siempre la respuesta es muy compleja. Pero siempre empezamos diciendo, y no pierdo la oportunidad de repetirlo: porque son muy caros”, insistió.

Al respecto, Danis Silva, vocero de Pacientes Colombia, expresó su rechazo frente a las declaraciones del director de la importante entidad, asegurando que se trata de una muestra de lo que será la “reforma a la Salud”. Además, expuso lo que a su juicio es una falta a la ética profesional que cruza con el “cinismo”.

El director de Invima enfatizó en que estos medicamentos no son asequibles para países en desarrollo - crédito Getty Images

“No sé si lo más grave es el cinismo o si es una muestra de lo que nos espera con la reforma a la salud. El director del Invima dijo tres cosas que cruzan la línea de la ética y pasan al cinismo: primero, que el Invima demora intencionalmente los registros por los costos de los medicamentos; segundo, que los medicamentos de enfermedades huérfanas y raras no deberían ser pagados con recursos públicos; y tercero, que con recursos públicos no se debería pagar innovación. ¡Espantoso!”, afirmó.

Silva criticó la postura del Gobierno y del director del Invima, argumentando que es inaceptable que el Estado se desentienda de su deber de abordar la crisis en salud, dejando sin apoyo a una población vulnerable que, aunque minoritaria, necesita opciones efectivas dentro del sistema de salud. Además, cuestionó con ironía las declaraciones del funcionario, preguntando si en el futuro el tratamiento de enfermedades graves como el cáncer dependerá de remedios tradicionales.

“Tenemos que preguntarle al doctor Rossi de manera respetuosa entonces: ¿el cáncer lo vamos a tratar con los remedios del indio amazónico? Las personas que viven con enfermedades crónicas de alto costo y alto impacto social, ¿tienen que ir al indio amazónico para ser atendidas?”, sentenció.