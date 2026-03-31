Secretario del Senado explica el futuro legal de las curules de Wadith Manzur y Karen Manrique en el Congreso

Wadith Manzur y Karen Manrique enfrentan incertidumbre sobre la posesión de sus curules mientras el Senado espera decisiones judiciales. - crédito @wmanzur/X y @KarenManriqueO/X

El secretario general del Senado, Diego González, precisó que el futuro de las curules ocupadas por Wadith Manzur y Karen Manrique depende exclusivamente de las decisiones judiciales y no de una determinación autónoma del Congreso. Sus declaraciones se produjeron durante el programa Recap Blu de Blu Radio, en respuesta a las dudas sobre la eventual posesión de ambos congresistas y las implicaciones legales que rodean a sus casos.

Según explicó el secretario, la solicitud para definir el futuro de la curul fue presentada por un ciudadano y no por la defensa del congresista o el propio Manzur. “Esto no viene ni de la defensa ni del senador electo Wadith Manzur. Esto es una solicitud que hace un ciudadano, que se cataloga como elector y que participó en el proceso del 8 de marzo y que puede ver afectado su derecho a haber elegido a un senador de la República”, afirmó González.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el diálogo, González estableció una diferencia entre la posibilidad de posesionarse y la aplicación de la silla vacía. “Una es la posibilidad de posesionarse y otra, la posibilidad de que haya silla vacía. En cualquiera de los dos casos, lo responsable para nosotros es revisar cuál es la normatividad constitucional y legal que hay hasta el momento y que pueda aplicarse para el caso concreto”, aseguró el secretario general.

El funcionario recordó antecedentes como el de Aida Merlano, aunque advirtió que el Congreso actúa “en cumplimiento de un mandato judicial”. “El Congreso nunca toma esas decisiones por motu propio. Lo que hace el Congreso es cumplir con un mandato judicial”, subrayó.

Diego González aclaró que el Congreso solo cumple mandatos judiciales y no decide sobre la suspensión o reemplazo de curules. - crédito Senado de la República

Suspensión, plazos y notificaciones

Consultado sobre los tiempos y el final de la legislatura, González fue enfático al señalar que la decisión de posesionar o no a Manzur debe basarse en la presunción de inocencia y el debido proceso.

“Las decisiones deben fundamentarse en dos principios constitucionales y legales, que son la presunción de inocencia y el debido proceso. Recuerde usted que el hoy representante, Manzur, electo senador, está en calidad de sindicado por parte de la Corte Suprema de Justicia”, explicó.

Añadió que, hasta el momento, el Senado no ha recibido notificación formal sobre la noticia criminal que involucra a Manzur. “Como él no se ha posesionado en el Senado, nosotros como Senado no hemos sido notificados de la noticia criminal de la cual a él se le acusa. Notificados formalmente, que es a lo que nosotros debemos ceñirnos”, detalló.

Sobre la curul en la Cámara de Representantes, González confirmó que existe una orden de suspensión remitida por la Corte Suprema. En ese sentido, la jurisprudencia impide reemplazar la curul mientras dure la suspensión. “La jurisprudencia de la Corte ha sido clara en señalar que una persona en calidad de condenado o privado de la libertad no puede ser, en este caso, de estos delitos, reemplazada esa curul”, afirmó el secretario.

El futuro de la curul de Manzur en la Cámara y su posesión como senador depende de la Corte Suprema y de los tiempos legislativos. - crédito Cámara de Representantes

Impedimentos para posesión y fuerza mayor

El secretario general del Senado citó el artículo 296 de la Ley Quinta, que establece la pérdida de investidura para quien no asista a la instalación del Congreso, pero prevé excepciones por fuerza mayor. “En el caso del senador electo Manzur, está impedido físicamente para trasladarse al Congreso de la Posición, pues es un caso de fuerza mayor, que no podría yo decirle si aplica o no aplica sin que no hagamos el estudio constitucional de fondo del caso concreto”, sostuvo González.

Respecto a los votos obtenidos por Manzur, el secretario aclaró que la declaración de elección corresponde al Consejo Electoral. “El Consejo Electoral tendrá que cumplir con lo que a él le corresponde y declarar la elección, válida porque los votos así lo demuestran”, resaltó.

Caso de Karen Manrique y las curules de paz

Sobre Karen Manrique, quien ocupa una curul de paz y fue reelegida para el próximo periodo, González sostuvo que el proceso es similar al de Manzur: “En este momento, pues tendrá una suspensión, si así lo decide la Corte Suprema y envía a la Cámara de Representantes, tendrá una suspensión en el ejercicio de sus funciones y se entenderá que sí está suspendida y está privada de la libertad, pues también físicamente no podrá posesionarse el 20 de julio”.

Las curules de paz, según González, presentan la particularidad de ser temporales y representar regiones históricamente afectadas por la violencia. Aunque no profundizó en los detalles específicos del caso de Manrique, el secretario reiteró que se aplican los mismos principios constitucionales y legales.

La representante de las curules de paz Manrique podría no posesionarse si existe suspensión judicial, afectando la representación temporal de Arauca.- crédito Colprensa

Sin antecedentes de posesión remota

González negó que existan antecedentes o normativa para que el presidente del Congreso acuda a posesionar a un congresista fuera del recinto o de forma remota. “No existe tampoco, por lo menos en lo que hemos revisado hasta el momento, una normatividad que señale que el presidente del Congreso, que es quien debe posesionar cuando no lo hacen allí, deba trasladarse o tenga la obligación de trasladarse a un sitio a posesionarse”, aclaró.

El rol de la Corte Suprema y los próximos pasos

El secretario fue claro al reiterar que la suspensión de funciones y la declaración de silla vacía solo pueden ser ordenadas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado. “El castigo, como lo ha establecido la ley, es para el partido político”, subrayó.

Consultado sobre los tiempos para una definición, González indicó que el análisis legal comenzó recientemente y que el receso de Semana Santa podría retrasar la respuesta. “Yo aspiro a que la semana entrante, una vez retomemos las actividades, podamos tener alguna respuesta para el peticionario y para el país en ese sentido”, dijo en la entrevista.

Para cerrar, el secretario recordó que la aplicación de la silla vacía en la curul de Manzur depende de la existencia de una orden judicial expresa. Si no existe esa orden, la Cámara no puede tomar ninguna decisión administrativa sobre el escaño.