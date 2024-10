Conductores denuncian a motociclista que con dos niños a bordo iba tomándose selfies en plena avenida de Itagüí

Adicionalmente, uno de los menores viajaba sin casco - crédito @ColombiaOscura_ / X

La falta de medidas de seguridad adoptadas por un motociclista en el municipio de Itagüí puso en riesgo no solo su vida, sino también la de otros conductores, e, incluso, la de sus dos pequeños hijos, a quienes recogía del colegio cuando fue grabado tomándose selfies al volante.

Sin reducir la velocidad u orillarse para tomar la fotografía, sin exponerse a una caída o choque, decidió seguir su camino a gran velocidad, con todo y que el vehículo desde el que se captaron las imágenes estaba pitándole, a manera de advertencia.

“Vea a este degenerado, tomándose fotos con el celular en la mano, un niño atrás y otro delante”, se escucha decir, en el fondo de la grabación, a la persona que decidió denunciar la arriesgada maniobra, en redes sociales.

Otros conductores, aunque en plataformas digitales, tampoco pasaron por alto su comportamiento descuidado y la cantidad de normas de tránsito que incumplió en contados segundos, entendiendo que pudo haber ocasionado un siniestro, a pesar de sus habilidades al volante:

“En Medellín ya es mucha ganancia que usen casco”, “No son mis hijos, no me preocupo”, “Muy irresponsable con eso de las selfies ¿qué le pasa a ese loco?”, “Eso es de todos los días y ahí si no aparece uno del tránsito”, “Estamos en la época de los zombies: caminan, manejan, van al baño, duermen y hasta se aparean con el celular en la mano”, “A un personaje así deberían quitarle la licencia y, de ser posible, los niños. Es tan irresponsable, hasta con sus hijos, que llevan a uno de los niños sin casco”, “Pueblo es pueblo y, lamentablemente, en muchos de ellos la vida no vale nada, ni siquiera la de los niños”.

Sin embargo, casos de este tipo son más comunes de lo que se cree. A unos minutos de trayecto, en Medellín, se registró a mediados de julio una pareja que, con tal de viajar cómoda, dejó que su hija, una pequeña de escasos 5 o 6 años, fuera de pie en el asiento de su moto.

Poco o nada les importo que, durante el trayecto, debían pasar por en frente de la estación de Policía del sector de Zamora; lo que llevó a que otro conductor preocupado los grabara con su teléfono celular, para luego denunciar el caso, con la siguiente descripción: “¿Ustedes quieren ver gente bruta?... vean, vean a esa señora. No llevan casco y la niña parada a la mitad de la moto. ¡Qué lindos!”.

Recomendaciones para el transporte de niños en moto

Según expertos en movilidad y seguridad vial, los niños menores de 10 años no deben viajar como pasajeros en motocicletas debido a los riesgos que implica y a la normativa actual, la cual establece sanciones para quienes incumplan esta restricción.

Para los menores de más de 10 años, existen requisitos específicos de seguridad. Estos deben portar casco y chaleco que se adapten correctamente a su tamaño. Igualmente, deben situarse exclusivamente en el asiento trasero y no en la parte delantera del vehículo, para minimizar posibles situaciones de riesgo.

Es fundamental también la postura que el niño mantenga durante el trayecto. Las piernas del menor deben alcanzar los posapies de la motocicleta, y debe ubicarse en el centro del asiento sin inclinarse, evitando así afectar la estabilidad del vehículo.

Instruir al menor sobre la necesidad de permanecer quieto durante el recorrido es esencial, ya que movimientos repentinos o juegos pueden distraer al piloto, aumentando el riesgo de accidentes.

Por último, los especialistas recomiendan que el niño se mantenga siempre protegido detrás del piloto, lo cual le resguarda del viento y otros factores externos que puedan afectar su seguridad y confort.

Estas medidas de seguridad están orientadas a disminuir los peligros al trasladar a menores en motocicletas y a promover el cumplimiento de las normas de tránsito.