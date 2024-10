Valka le envió amoroso mensaje a Westcol tras su polémica jornada de peleas: “Eres y serás por siempre el más grande”

Valka, novia de Westcol, reaccionó al espectáculo que ofreció el antioqueño en Medellín - crédito @westcol/IG

El nombre de Valka se ha hecho popular en redes sociales por ser una prominente exponente de la guaracha en Medellín, y ahora también por ser el nuevo amor del influencer Westcol. La pareja ha demostrado en diferentes publicaciones el gran afecto que sienten el uno por el otro, así como el apoyo mutuo en cada una de sus apariciones.

La noche del domingo 20 de octubre se llevó a cabo el evento Stream Fighters 3 en el Centro de Eventos La Macarena, en la ‘Ciudad de la eterna primavera’. Comparado con La Velada del Año, producido por Ibai Llanos, este encuentro reunió a varios creadores de contenido que se enfrentaron en el cuadrilátero para entretener al público presente, tanto de manera presencial como virtual, a través de la plataforma Kick.

Valka, novia de Westcol, dedicó un emotivo mensaje al antioqueño por el éxito que significó el 'Stream Fighter 3' - crédito @rechismes/IG

En el espectáculo de streamers estuvo presente la nueva pareja de Westcol, Valka, quien no dudó en compartir un mensaje de felicitación para el antioqueño, cuyo propósito era exaltar los logros de su pareja sentimental. En el texto, la DJ destacó todo el trabajo que implicó para su novio y el éxito que significó una vez más el ser uno de los creadores más seguidos de Latinoamérica.

“Mi amor eres y serás por siempre el más grande de todos. Me siento tan feliz por tus logros, te mereces cada uno de ellos y sé que Dios seguirá llenando tu vida de bendiciones”, escribió inicialmente la DJ en la publicación. Después de esto, se despachó en halagos y demostró lo enamorada que se siente del paisa, destacando que ha cumplido una gran labor entreteniendo a millones.

El creador de contenido asegura que su pareja es muy talentosa - crédito @westcol / Instagram

Los comentarios no tardaron en aparecer entre sus seguidores, quienes mencionaron que el paisa volvió con su expareja al terminar con Aida Victoria Merlano. Algunos de los más destacados son: “El dinero será siempre más grande que el amor”; “amores supervacíos”; “lástima que él siga pendiente de Aida y solo esté con ella, por llenar vacíos”, entre otros.

Críticas en redes por la transmisión vía ‘Kick’

El evento llamó la atención de miles en redes sociales por el contenido que mostraría, similar a lo que ocurre en España con La velada del año; sin embargo, fue duramente criticado por quienes lo vieron a través del canal de Westcol en su cuenta de Kick, debido a los problemas que presentó durante la transmisión, pues algunos presentaron inconvenientes desde el inicio.

Stream Fighters es un evento de boxeo organizado por Westcol - crédito @westcol / Instagram

Las quejas estuvieron a la orden del día, ya que varios mencionaron que los pusieron a esperar para poder ingresar a la sala —como si se tratara de la venta de boletas para un concierto— y otros, hicieron referencia a que transcurridos los primeros minutos la plataforma se cayó a nivel mundial. Por otro lado, seguidores de Westcol señalaron que Kick funcionó con intermitencia, lo que provocó la ira de los que querían ver en vivo las pelas.

Pero esto no fue lo único, debido a que la transmisión vía streaming llegó a algunos computadores con retraso. No obstante, las redes sociales también se llenaron de mensajes de apoyo por el trabajo que realizó el antioqueño para el encuentro que dejó importantes lecciones para el siguiente.

Quiénes fueron los ganadores

En total fueron siete las peleas que se disputaron en el encuentro de boxeo entre los creadores de contenido que se le midieron al reto: JH vs. Camilo Sánchez, MAV vs. Alana, Leandro vs. MiDiosTePague, Kris R vs. Reboll, Big Mike vs Hércules, Chanty vs. El Gómez y Daren vs. Pepe Goitia.

Camilo Sánchez de 'FuckNews' habló sobre su pelea en el Stream Fighters de Westcol - crédito @dejemequieto/IG

La primera disputa de la noche se llevó a cabo entre El Gómez y Chanty, dejando como vencedor al creador de contenido que se ha abanderado por la lucha de la salud mental digital. Por su parte, Reboll, Pepe Goitia, Leandro, Alana y JH también lograron proclamarse campeones en sus enfrentamientos.

Otro de los enfrentamientos esperados a lo largo de la noche fue el de Camilo Sánchez de FuckNews y JH, este último dejando por fuera al bogotano por su estrategia a la hora de pelear.