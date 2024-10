Reforma laboral de Petro tiene muchos desaciertos: esta razón confirma lo anticuada que es y por qué destruye el empleo

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, espera que el Senado modifique la reforma laboral del Gobierno Petro para que esta genere empleo - crédito @jrestrp/X

El 17 de octubre, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, en segundo debate, el proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro. Ahora, la iniciativa será debatida en el Senado de la República, en donde se espera que el texto tenga diferentes modificaciones.

Ante esto, son muchas las expectativas que hay, sobre todo, con lo que pasará con la modificación a la jornada laboral (la jornada nocturna pasará a ser a partir de las 7:00 p. m. y no de las 9:00 p. m., como está en la actualidad), así como también habrá modificaciones en los contratos de los aprendices del Sena y la licencia de paternidad (será de cuatro semanas).

Previo al debate en el Senado, que aún no tiene fecha, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, habló de los aciertos y desaciertos que tiene el proyecto de ley.

De manera tajante, criticó que la reforma laboral, como está, sigue siendo anticuada, está diseñada para un modelo de mercado laboral del pasado, se vuelve menos flexible y no corresponde con las necesidades de hoy, ya que lo hace excesivamente costoso y no va a generar más empleo formal en el país.

La reforma laboral del Gobierno Petro no genera más empleo y aumenta la informalidad - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

Habiendo dicho eso, calificó como positivo que la Cámara, en los dos debates, avanzó, por ejemplo, en dignificar a los trabajadores en plataformas digitales en el sector de transporte, entre otros sectores de la economía.

Propuesta con cosas absurdas para los derechos colectivos

Recalcó que el texto también fue mejorado en materia de derechos colectivos, ya que, “la propuesta original tenía cosas absurdas en materia de derechos colectivos que terminaban facilitando las huelgas, incluso, en servicios esenciales, algo totalmente ilógico. También, una serie de modalidades de extensión de los beneficios colectivos que no se correspondían con una lógica moderna en la administración de las empresas y mucho menos en materia de mercado laboral”.

Resaltó que también corrigió esa modalidad propuesta en el contrato agropecuario, que no se corresponde con la realidad del sector del agro, donde hay muchas más flexibilidades, donde las modalidades de contratación tienen que ser más flexibles y donde, entre otras, proponía contratos a término indefinido, lo que iba a generar mucha más informalidad en este sector que, de hecho, es alta y terminarían metiéndole o inyectándole ilegalidad a las formas de contratación.

Puntualizó que en este sector corrigió también las tablas de indemnizaciones, lo que es positivo.

Responsabilidad del Senado

Sin embargo, el exministro advirtió que todavía el Senado tiene una gran responsabilidad y tiene que ver con que si al final, de aprobarse la reforma, generará más empleo o va a destruir empleo, porque el Banco de la República y logs gremios anticiparon que, tal y como está, puede destruir más de 500.000 empleos formales.

La Cámara de Representantes eliminó siete artículos del texto original de la reforma laboral. De igual manera, agregó otros ocho - crédito Colprensa

Precisó que el Senado tiene la responsabilidad de varias cosas:

Corregir el avance que se dio en la Cámara y que venía en el proyecto original de ese contrato de aprendiz que desdibuja el contrato de aprendizaje del Sena, que es para aprender, no es para generar una carga de costos adicionales a un sector productivo que va a terminar o informalizandose o monetizando la cuota del Sena porque sale más barato. “Eso no tiene sentido, porque terminamos es afectando a los aprendices”.

Corregir el exceso de costos laborales. Ahí se introdujeron inflexibilidad y aumentos de costos que todavía son susceptibles de ser corregidos, so pena de que el sector productivo, sobre todo el micro, el pequeño empresario, el emprendedor, termine de nuevo informalizándose o destruyendo empleo formal.

Sostuvo José Manuel Restrepo que hay una responsabilidad en no seguir privilegiando el contrato a término indefinido. Apuntó que el mundo de hoy es con nuevas modalidades, más flexibles, con contratos a término fijo. “Hay sectores de la economía que los necesitan y que no quieren funcionar con esas lógicas tradicionales de contrato a término indefinido”, dijo el exfuncionario.

Además, cree que se debe avanzar en más flexibilidad, tener contratación por horas, prestaciones y también costos parafiscales que reconozcan esas modalidades de contratación por horas.

A aprender lecciones

Al respecto, remarcó que es importante también aprender de lecciones: “Nosotros introdujimos en la reforma tributaria del 2021 el incentivo del empleo, que reducía los costos parafiscales para generar más empleo. Y lo logramos, ya que se generaron más de 700.000 empleos. Es un buen momento para hacer una reflexión sobre si se puede hacer un ajuste en costos en esa dirección en beneficio de los trabajadores”.

Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo, confirmó que, tal y como se aprobó, se reafirman los principios con los cuales fue presentada, que son los del artículo 53 de la Constitución Política Nacional, que garantiza la estabilidad laboral - crédito Ministerio del Trabajo

De igual forma, enfatizó el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo que al final hay se debe ser consciente de dos cosas:

Aprender de la Academia internacional. Como ejemplo, dijo que el premio Nobel de Economía de 2014, Jean Tirol, dice que una buena reforma laboral no debe proteger el empleo con contratos, con reglamentaciones, con normativas y con inflexibilidad, sino al trabajador, permitirle capacitarse, moverse flexiblemente en el mercado labora y tener un muy buen seguro al desempleo para que se facilite esa posibilidad.

Reconocer que una buena reforma laboral debe lograr cuatro cosas: más empleo, más formalidad, más productividad y dignificar a los trabajadores.

“Como está la reforma, no logra más empleo formal, ni más formalización, ni más productiva y termina dignificando muy pocos trabajadores”, señaló. Entonces, agregó: “Ahí está el desafío que tiene el Senado de la República. Tiene la responsabilidad de contribuir a que en la recuperación económica del país no destruyamos más empleo, porque no sería un buen camino en beneficio de los ingresos de las familias colombianas”, finalizó.