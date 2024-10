Así es la relación de Salomé, la hija de James Rodríguez, con su padrastro: le sigue sus pasos de baile

Salomé Rodríguez presumió su buena relación con su padrastro - crédito @daniela_ospina5-Instagram

Gracias a un video que se hizo viral en redes sociales, se pudo ver a Salomé Rodríguez, hija del 10 de la Selección Colombia, James Rodríguez, presumir la excelente relación que tiene con su padrastro, Gabriel Coronel, actual pareja de Daniela Ospina.

Tal como ha demostrado la menor desde hace unos años, el baile es una de sus pasiones, y comparte en su cuenta personal de Instagram sus coreografías y ensayos; sin embargo, parece que el gusto también ha sido contagiado a su padrastro.

Salomé compartió un momento de baile con la pareja de su madre - crédito @rastreandofamosos / Instagram

En el video, que varios internautas califican de tierno, se ve a Salomé haciendo uno de los trends virales en redes sociales, junto a Coronel, coreografía que al parecer ella le enseñó antes de encender la cámara.

En el clip de menos de un minuto, se puede ver que terminan de hacer la coreografía en medio de risas, pues es notable la experiencia en el baile que tiene la menor, mientras que su padrastro parece enredarse por un momento.

El corto video enterneció las redes sociales y provocó la reacción de varios internautas que celebraron la buena relación que la menos mantiene con Coronel.

“Que linda esa relación con su otro papá, se nota que la quiere como su hija”, “contagioso el baile, les quedó muy bien la coreografía”, “qué lindos, pero Salomé le gana, esa niña nació para bailar”, “me encantan”, “sigan subiendo videos así”, “que buena vibra que hay entre los dos, me encanta”, son algunas de las reacciones.

Coronel habló de los retos de entrar a una familia ya conformada

El modelo venezolano Gabriel Coronel estuvo en una entrevista para el pódcast de Rodner Figueroa, en donde confesó como fue iniciar la relación con Daniela Ospina siendo una madre soltera.

Gabriel Coronel habló de su llegada a una familia ya conformada - crédito Daniela Ospina/ Instagram

“Es muy loco porque toda mi vida pensé que esto no iba a pasar, siempre decir que no me iba a meter con una mujer que tuviera hijos, para mí era un no, pero conseguí en Dani un ser humano lleno de valores y de principios, y en un mes y medio me llevo por el camino que estaba buscando, por eso se hizo más fuerte la admiración”, dijo Gabriel.

Incluso confesó que fue un reto de entrar a un hogar y ser figura paterna de Salomé, esto son quitarle el papel inicial que le pertenece James Rodríguez.

“Hay muchos puntos delicados en este tipo de conversaciones, pero hay una admiración por parte de los niños para que puedan crecer en un hogar donde hay una persona que hace una figura, y la final tú entiendes que todas tus acciones dentro del hogar van a influenciar”, dijo refiriéndose al cuidado que mantiene con la crianza de los niños en su hogar.

Daniela y Gabriel tienen muy claras las responsabilidades que tiene con Salomé - crédito @daniela_ospina5/Instagram

Sin embargo, aclaró que junto a Daniela han llegado a acuerdos en los que ella lo liberó de las responsabilidades de sus hijos, pero si lo considera como una figura que la puede ayudar a dar un buen ejemplo.

“Soy una pieza que llega a sumar, y con la llegada del bebé ha sido muy bonito, porque todo engrana, pero le admiro mucho a Daniela que no me ha hecho responsable de la situación, porque Salomé al final del día tiene a sus padres”.

El bebé, que ya tiene un poco más de un año, si es hijo del modelo venezolano, por lo que el mismo confesó que Salomé fue muy consiente de la llegada de un nuevo integrante a la familia. “Lorenzo es el bebé de Salomé, ella lo ama. Y la verdad por eso si hemos pensado en tener más bebés, y Daniela también quiere”.

Gabriel confiesa que ser padre le cambió la vida - crédito @daniela_ospina5/Instagram

Además de confesar que tienes planes de volver a ser padre junto a Daniela, aún no han programado el momento en que lo van a hacer, esto debido a que su rol como padre le ha cambiado la vida.

“Ser padre me cambió la vida, y conoces un amor que no sabías que existía, es como si todo floreciera, te da muchas ambiciones y uno como persona saca unas garras porque todo está bajo la inspiración de esa personita”, añadió.