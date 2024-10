Elver Díaz, hermano de Diomedes Díaz, contó la historia de la vez que el cantante destruyó más de “100 millones de pesos”

Diomedes Díaz el milagroso, revela en su tumba un nuevo número ganador - crédito Infobae Colombia

Diomedes Díaz fue un destacado cantante y compositor, considerado uno de los más grandes exponentes del vallenato. A lo largo de su carrera, lanzó más de 30 álbumes y dejó un legado importante en la música vallenata en colombiana, su estilo característico y su capacidad para contar historias en sus letras lo hicieron famoso en el país y en el extranjero.

Su carrera estuvo marcada por varios éxitos, pero también por controversias, incluyendo problemas legales y personales. Sin embargo, después de casi 11 años de su muerte, a causa de un paro cardiorrespiratorio, su legado sigue vivo a través de su música, que continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y por sus vivencias.

Rafael Santos Díaz le pidió a su tío a contar una singular anécdota sobre su padre - crédito @elverdiazm/Instagram

Después de conocerse varias historias acerca El cacique de La Junta, su hermano Elver Díaz reveló otra ocurrencia del artista fallecido. Elver contó detalles sorprendentes sobre su hermano en una serie de videos que compartió en sus redes sociales.

Rafael Santos Díaz, hijo del cantante, pidió a su tío que contara una anécdota particular: “Tío Elver, por favor, cuéntanos la anécdota del día que papá rompió más de 100 millones de pesos y usted salió corriendo a buscar cinta pegante para pegarlos”, escribió Rafael Santos.

Así que Elver Díaz recordó a través de un video publicado cómo, siendo adolescente, presenció este episodio en la casa de su madre: “Cuando él llegaba a la casa de mamá, yo dormía en el primer cuarto y era que le abría la puerta y hasta le buscaba agua. Yo era el que lo atendía y en ese momento tendría como 14 años. Un día llegó tomando y me dijo: ‘hermano, la plata no vale nada. Lo que vale del hombre es el sentimiento, la nobleza y la sencillez’. Tenía una cantidad de plata, yo no se cuanto había, y la comenzó a desmigajar (romper), pero a pedacitos pequeñitos y yo me puse arremedarlos, a pegarlos. Cuando eso el billete más grande era el de 10 mil y me puse arremedar (arreglar) varios billetes”.

En un video, Elver Díaz contó cómo su hermano Diomedes Díaz destruyó más de 100 millones de pesos cuando él era un adolescente - crédito @elverdiazm/Instagram

El hermano menor del fallecido intérprete de Amarte más no pude, también contó que Diomedes no era una persona apegada al dinero: “Él era muy desapegado al dinero, por eso era que Dios lo ayudaba tanto. Cuando llegaba a donde mamá Vila, eso era señal de que estaba de buen humor, ahí llegaban la cantidad de gente, los vecinos llegaban a saludarlo y él aprovechaba para regalarles plata, y llegó a darles hasta un millón de pesos a cada vecino”.

El artista vallenato, que era muy bondadoso y dadivoso con el dinero, también tenía su carácter puesto que Elver también contó que a una de las vecinas le rechazó el dinero y él se molestó: “Un día fue una vecina que era pudiente, una profesora, que no tenía necesidad, le fue a devolver el dinero y a él le dio rabia porque el era indio, le daba ira y decía que si iba a regalar algo no se lo devolvieran y enseguida le dijo: ‘bueno, si no me recibe el millón de pesos, entonces no la quiero ver aquí’. Así era Diomedes Díaz, cuando el iba a dar algo y usted no le recibía, era un enemigo para él”.

En sus videos, Elver ha hablado sobre la lista de deseos de Diomedes, sus experiencias en la cárcel y las disputas que tuvo con otros artistas, como Rafael Orozco. Estas historias han sido bien recibidas por los fanáticos del artista fallecido, que sigue con atención cada nueva revelación sobre la vida del icónico cantante.

Elver Díaz , hermano de Diomedes Díaz, reveló que al cantante le molestaba cuando un seguidor no recibía la plata que él regalaba - crédito @elverdiazm/Instagram

La serie de videos de Elver Díaz, titulada La verdad de la dinastía Díaz, ha generado un gran interés en las redes sociales, donde los seguidores del cantante esperan ansiosos cada nueva historia.