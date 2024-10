Cadena perpetua para violadores y asesinos de menores ¿Una verdadera solución?

El asesinato de Sofía Delgado ha provocado que se reabra el debate - crédito Getty

El caso de Sofía Delgado, una menor de 12 años que luego de salir de su vivienda en Villagorgona, corregimiento de Candelaria, en el Valle del Cauca, desapareció durante 18 días, hasta que en la mañana del 17 de octubre se confirmó que su cuerpo fue hallado en un cañaduzal.

Las autoridades capturaron por la muerte de la pequeña a Brayan Campos, el propietario de una tienda de elementos para mascotas, que confesó que acorraló a la menor indicándole que le iba a regalar un collar para su perro, luego la encerró en el establecimiento y la golpeó con una pala

Este crimen ha generado conmoción nacional; además, ha hecho que varias figuras públicas y políticas reabran el debate sobre si los abusadores sexuales y asesinos de menores deberían recibir como castigo la pena de cadena perpetua, afirmando que esto provocará que los casos de esta índole se reduzcan. Cabe recordar que en Colombia la pena máxima es de 50 años, que pueden ser menos si el imputado accede a algún tipo de beneficio.

En diálogo con Infobae Colombia, la experta en infancia y adolescencia Tatiana Linares, que durante su carrera ha trabajado con múltiples comunidades en zonas urbanas y rurales, entregó su postura sobre este debate.

En primer lugar, Linares afirmó que la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños es un debate que tiene que registrarse en el país de manera pública, puesto que los menores son el futuro de Colombia y casos como el de Sofía Delgado demuestran los peligros a los que están expuestos.

“Yo he trabajado con comunidades campesinas de todas las edades, especialmente con niños, niñas y adolescentes que tienen difícil acceso a la educación, pero que, por los valores recibidos en sus hogares por parte de sus progenitores, ven con preocupación que cada vez estas prácticas en contra de estas edades están prácticamente sin una protección contundente por parte del Estado”.

Teniendo en cuenta esto, Linares afirmó que no considera que sea una solución para que en Colombia se registren más casos de abuso sexual contra menores o casos que terminen con niños perdiendo la vida, pero entiende que en estos momentos sea la solución más inmediata que exija la sociedad.

“La cadena perpetua para los violadores, aunque pueda parecer una solución drástica, no es necesariamente la respuesta más efectiva. Estos crímenes sexuales, especialmente contra menores de edad, despiertan una reacción comprensible de indignación”, afirmó la comunicadora que ha trabajado con múltiples comunidades campesinas en el país.

Por último, Tatiana Linares indicó que una persona que abusa y termina con la vida de un menor no puede estar en la calle por el peligro que representa para la sociedad, pero afirmó que este tipo de condenas no evitaran que otras personas cometan crímenes similares, puesto que esto es un problema más de los vacíos en temas psicológicos para identificar a estos individuos que existen en el país.

“Hay que abrir nuevamente el debate de la cadena perpetua, pero con conocimiento y argumentos, una persona con esos problemas mentales no puede estar, ni compartir en sociedad, los abusadores no cambian. Muchos de estos agresores actúan desde el dolor no tratado, la soledad, o la distorsión de su identidad causada por entornos hostiles. Simplemente, imponerles una cadena perpetua no resolverá esas heridas, ni evitará que otros sigan el mismo camino”, puntualizó.

Cristián Delgado, padre de la menor asesinada, afirmó que tenía perdón en su corazón, pero que eso no evitaría que su objetivo de ahora en adelante será buscar que la muerte de su hija sea castigada con la pena máxima posible.

“Como dijimos, nosotros lo perdonamos en el corazón, pero eso (la cadena perpetua) lo tengo que pelear. Que caiga todo el peso de la ley contra estas personas y se implemente un decreto de cadena perpetua para estas personas. Eso es lo que vamos a luchar de aquí en adelante, en nombre de la niña”.