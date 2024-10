“No asistiré a la COP16 por falta de garantías”: Francisco Javier Vera

El activista no irá a la cumbre del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP16) - crédito @franciscoactiv2 / X

A través de sus redes sociales el líder ambiental Francisco Javier Vera anunció que no asistirá a la COP16 lo que dejó sorprendidos a varios de sus seguidores.

El activista no irá a la cumbre del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP16) por falta de garantías por parte del Estado colombiano que “velen por su integridad y seguridad”.

“No asistiré a la COP16 por falta de garantías e impunidad que ha tenido mi caso ante el Estado colombiano. Aquí un llamado a que la paz con la naturaleza sea también con los defensores”, indicó en su cuenta oficial de X.

Además, le hizo un llamado de atención a las autoridades: “Hago un llamado al Estado colombiano, al presidente Gustavo Petro, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo para que Colombia sea un Estado garante y no haya impunidad en el caso de defensores de DD. HH. La paz con la naturaleza es con los defensores”, agregó.

Francisco Vera le hizo un llamado de atención a las autoridades - crédito Cuenta oficial de X Francisco Vera

En su comunicado oficial el joven activista dice que, aunque como colombiano lo llena de orgullo que el evento más importante de biodiversidad en el mundo se realice en su país de origen también lo llena de tristeza e indignación no poder asistir, “en razón a la impunidad en que se encuentra todo lo relacionado a la persecución que por años he soportado como defensor de derechos humanos y que no ha sido atendidos por el Estado”.

“La labor de defensa de los derechos humanos y, especialmente la del derecho a habitar un mundo limpio, sano y digno, no puede ser criminalizada y amenazada frente a la mirada silenciosa de un Estado (y de sus funcionarios) que tendría que garantizar la vida, dignidad y la justicia a los ciudadanos que defienden la vida”, señala la carta compartida por Vera.

También dice que lo llena de sorpresa e indignación que, aunque desde hace varios años se encuentra en el exilio lejos de su familia, amigos y de su hogar siga siendo objeto de actos violentos de los que el Estado colombiano tiene pleno conocimiento.

“Para hablar del cuidado de la biodiversidad es necesario que entendamos que esta debe considerar el cuidado de los defensores ambientales y del territorio también”, afirma.

El joven termina el comunicado con “un llamado urgente al Estado y al Gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro, y a la fiscal, Luz Adriana Camargo, para que se respete y cuide la vida de quienes cuidan la vida, para que dejemos de ser el país donde más defensores han sido asesinados (79 según el último informe de Global Witness) y para que la paz con la naturaleza no sea solamente un eslogan sino una realidad, y cumplan con la obligación de proteger la vida de cada uno de sus ciudadanos”.

El joven activista dice que aunque como colombiano lo llena de orgullo no asistirá - crédito César Carrión/Presidencia

El 60% de los colombianos no entiende qué es biodiversidad y sostenibilidad

En Colombia, un estudio llevado a cabo por la empresa Droguerias Colsubsidio basándose en un informe realizado por WWF y la firma Cifras y Conceptos reveló que el 60% de los ciudadanos no comprende claramente los conceptos de biodiversidad y sostenibilidad ambiental en el país.

Este hallazgo pone de manifiesto la necesidad de una mayor educación ambiental en el país especialmente en el contexto de la COP16 (un evento internacional centrado en la diversidad biológica y el uso sostenible de los recursos).

La COP16 bajo el lema “Paz con la naturaleza” busca detener y revertir la pérdida de biodiversidad un objetivo que requiere la participación activa de todos los ciudadanos no solo de los líderes de los 190 países asistentes.

En este sentido, una empresa colombiana llevó a cabo un ejercicio de pedagogía ambiental en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, con el fin de educar a la población sobre la importancia de la sostenibilidad y la biodiversidad.

Durante estas actividades se recogieron diversas percepciones de los colombianos sobre lo que entienden por biodiversidad. Las respuestas variaron desde “lo que hay en un zoológico” hasta “proteger a los animales en peligro” lo que indica una comprensión limitada del término.

Para la WWF: “La biodiversidad es un concepto amplio y complejo, pero fundamental para toda la vida en el planeta. Esta se puede definir como la variedad de toda la vida en la tierra, desde los animales, plantas y microorganismos hasta los ecosistemas que la conforman”.

Según María Isabel Buitrago, jefe de sostenibilidad de Droguerías Colsubsidio muchas personas asocian la biodiversidad únicamente con la fauna y la flora sin considerar otros elementos como los microorganismos y los ecosistemas.

“Arrancamos por lo básico que era preguntarle a la gente qué es biodiversidad y nos dimos cuenta de que, todos creemos que entendemos el concepto, por eso, nunca confirmamos el significado, ni validamos con la otra persona, si estamos hablando de lo mismo”, indicó Buitrago.

Además, el estudio reveló que muchos colombianos también confunden sostenibilidad con acciones como reciclar o plantar árboles sin entender que la sostenibilidad implica satisfacer las necesidades actuales, pero sin comprometer las de las futuras generaciones. Este malentendido es una barrera significativa para avanzar hacia prácticas más sostenibles.