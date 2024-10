Los mejores disfraces en pareja para destacar este 2024 en Halloween

Los mejores disfraces en pareja para halloween - crédito VisualesIA

Para los amantes de terror, el misterio y los cuentos embrujados llegó la fecha más esperada del año: Halloween. En una semana se celebra uno de los eventos favoritos de la mayoría de los niños; también se ha convertido en una celebración popular entre adultos

Halloween ofrece una oportunidad para que amigos y familiares se reúnan. Además, las fiestas temáticas, los eventos comunitarios y las reuniones informales permiten a los adultos socializar en un ambiente festivo.

Sin embargo, uno de los desafíos que enfrentan la mayoría es escoger el disfraz perfecto cuando se tiene pareja. El anhelo de disfrazarse en conjunto para robarse todas las miradas es crucial para esta fecha.

Las opciones son infinitas: zombis, payasos, villanos, vampiros, esqueletos, superhéroes, dúos de series y filmes famosos, entre otros. Aquí una lista de los disfraces más divertidos y fáciles de elaborar compartidos por el portal especializado en eventos temáticos Bodas Net.

Los mejores disfraces en pareja

Calabazas de Halloween... ¡con malas intenciones!

Entre los disfraces sencillos para Halloween no podía faltar esta propuesta. Para este atuendo solo se necesita vestirse los dos de negro con ropa que ya tengan en casa, ponerse dos máscaras de calabaza “con cara de pocos amigos” y si quieren meterse más en el papel pueden agregar una espada o un cuchillo de grandes dimensiones. Una apuesta segura con la que “sembraran el terror” en cualquier fiesta a la que acudan.

Entre los disfraces sencillos para Halloween no podía faltar esta propuesta de calabazas - crédito Pinterest

Disfraz para pareja inspirado en <i>La Familia Addams</i>

Este es uno de los más clásicos. Se pueden convertir en la pareja protagonista de La Familia Addams, Morticia y Gomez Addams. Para imitar al patriarca solo se necesita un pantalón oscuro clásico con camisa blanca y tirantas, mientras que para lograr el disfraz de Morticia pueden recurrir a un vestido de fiesta largo negro de mujer, una peluca negra lacia y un maquillaje gótico con labios rojos. Se verán elegantes pero terroríficos atrayendo todas las miradas.

Disfraz en pareja inspirado en el Día de Los Muertos

Desde hace tiempo el disfraz de Catrina es uno de los más buscados por su elegancia y colorido con la imagen de la calavera. Esta es una buena opción para ir vestidos en conjunto con el típico maquillaje y complementos de Catrina. Para esto se recomienda contratar una maquilladora profesional para concentrar todos los esfuerzos en el maquille de la calavera y vestirse de negro.

Esta es una buena opción para ir vestidos en conjunto con el típico maquillaje y complementos de Catrina - crédito Pinterest

Personajes de Alicia en el país de las maravillas malvados

Es otro de los disfraces de Halloween para parejas con el que tendrán el éxito asegurado. Para esto se necesitan pelucas y unos sombreros similares a los que llevan dos de los sombrereros en Alicia en el país de las maravillas. Un blazer con estampado barroco, un gran lazo de color y un cuello que pueden hacer en casa con papel como complementos perfectos. No hay que olvidar el maquillaje que es fundamental para este disfraz.

Unas brujas malas ‘malísimas’

Las brujas son siempre feas y malas. Pero para disfrazarse en pareja se pueden hacer más terroríficas complementando el clásico disfraz con un maquillaje a la altura de la celebración. Para esto solo se necesita ropa negra que ya tengan en casa, ponerse un sobrero típico de bruja y pintarse la cara como quiera “para dar mucho miedo”.

Un disfraz muy sencillo para causar una buena impresión con Scream - crédito Pinterest

Scream: una pareja terrorífica

Un disfraz muy sencillo para causar una buena impresión. Solo necesita las icónicas máscaras de las películas de Scream, vestirse todos de negro y listo. Con este disfraz podrán aterrorizar a todos sus amigos. Los mejor de este disfraz es que pese a su sencillez tiene muchas posibilidades de ganar el premio al mejor disfraz en una fiesta. Uno de los disfraces de Halloween en pareja perfecto si no tienen mucho tiempo para planear un atuendo más elaborado.

101 dálmatas

Inspirados en la película de 101 dálmatas para disfraz de Halloween en pareja. Todo lo que necesita para recrear a Cruella de Vil es un vestido, pantalón o chaqueta con estampado de dálmatas, unos zapatos y guantes rojos y una peluca bicolor en blanco y negro. El hombre puede usar un pantalón negro y una camisa blanca, junto con una red o bolsa de tela fina con varios peluches de dálmatas como el cazador de perros. Un detalle que añadirá el toque de “realismo” definitivo al look.