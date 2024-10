Se definió la tabla de minutos por participante en ‘MasterChef Celebrity Colombia’: Cony Camelo regresa con desventaja

‘MasterChef Celebrity’ está en su recta final y por eso las reglas del juego cambiaron - crédito cortesía/Prensa del Canal RCN

Se acerca la recta final de MasterChef Celebrity Colombia y por ello la competencia se torna cada vez más complicada para los 10 participantes que restan.

Entre las novedades que surgieron en esta nueva fase del reality se destaca que ya no hay reto de salvación, ni pin de inmunidad, por lo que aquellos que porten el delantal negro irán directo al reto de eliminación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El viernes comienza un nuevo reto donde el tiempo vale "oro" - crédito @conycamelo/IG

Adicionalmente, en estos últimos retos culinarios, los concursantes han tenido que enfrentarse para ganar minutos, que aún no saben exactamente para que serán utilizados.

Lo cierto es que la tabla de posiciones ya está definida, revelando los nombres de los famosos que acumularon más puntos, mientras que otros podrían llegar al reto decisivo con grandes desafíos.

“Este fue el último reto en donde ustedes ganaban minutos, vayan pensando qué hacer con ellos en un próximo episodio”, fueron las palabras de Claudia Bahamón, que aclaró que en el capítulo del viernes 18 de octubre se conocerá cuan beneficioso resultó ganar minutos.

Así las cosas, quien lidera el ranking es Martina La Peligrosa, con 39 minutos; Carolina Cuervo, con 27 minutos; Jacques Toukhmanian, con 23 minutos; Nina Caicedo, con 22 minutos; Dominica Duque y Juan Pablo Llano, con 20 minutos cada uno; Vicky Berrío, con 15 minutos; Caterine Ibargüen, con 12 minutos; Poala Rey, con 7 minutos; y la tabla la cierra Cony Camelo, con 0 minutos.

Así quedó la tabla de tiempo de los concursantes de MasterChef Celebrity Colombia - crédito Redes sociales

Aunque claramente se ve una desventaja sobre las participantes Paola Rey y Cony Camelo, lo cierto es que las famosas podrían repetir la historia de Andrés Parada, que en la temporada pasada (2023), en esta misma fase acumuló 5 puntos, pero sorprendió a los tres jurados con un delicioso tartar.

Dominica Duque vuelve a estar en el ojo del huracán ante los chefs

El uso de una pañoleta como elemento decorativo en un plato generó polémica en el episodio 91 de MasterChef Celebrity Colombia; esto, luego de Caterine Ibargüen y Dominica Duque decidieron incluir este accesorio de cabello en la presentación de su crepe dulce, lo que causó malestar entre los demás concursantes y críticas en redes sociales.

La situación se originó cuando, ante la falta de una cuerda para atar su plato, Caterine sugirió a Dominica cortar un trozo de la pañoleta que llevaba en la cabeza. Pese a la resistencia inicial de Dominica, que propuso utilizar una cuerda que había encontrado, finalmente accedió. “Por evitar un conflicto, tal vez”, comentó más tarde Duque sobre su decisión.

La presentadora Claudia Bahamón fue la primera en reaccionar, afirmando sorprendida: “Aquí se ve de todo”, mientras que los jueces Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Adrià Marina no se percataron de inmediato de lo ocurrido. Sin embargo, la incomodidad entre los demás participantes no tardó en hacerse notar. Carolina Cuervo, Paola Rey y Nina Caicedo expresaron su inconformidad abiertamente. Cuervo declaró molesta: “Si no les dicen nada, armo huelga”.

Este es el plato amarrado con la pañoleta de Dominica Duque - crédito Redes sociales

Cuando los jueces finalmente tomaron conciencia de la pañoleta, Nicolás de Zubiría intentó suavizar la situación con humor, preguntando a Dominica: “¿Cuál es el champú que utilizas para el cabello?”, pero luego fue contundente al afirmar: “Uno no puede servir un plato con el zapato puesto ahí en el plato”. Por su parte, Adrià Marina aseguró que si hubiera sabido que el plato estaba atado con una pañoleta, “no lo hubiera probado”. Rausch, por su parte, calificó lo sucedido como inadmisible, indicando que “utilizaron la moña del pelo para armar una linda bolsita. Eso no vale, no se puede hacer”.

Finalmente, el quinto y último reto, con 10 minutos, lo ganó Juan Pablo Llano y Vicky Berrío; Martina la Peligrosa y Jacques Toukhmanian, se quedaron con 8; Paola Rey, Nina Caicedo y Carolina Cuervo, con 5; y Caterine Ibargüen y Dominica Duque, con 2 minutos.