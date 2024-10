María Isabel Villa, exnovia de Westcol, le envió amoroso mensaje a su nueva pareja con pulla al ‘streamer’: “Pasé uno de los peores momentos de mi vida”

María Isabel Villa le tiró pulla a Westcol con su publicación de su nueva relación - crédito @westcol y @mariaissabeloficial/IG

Aunque María Isabel Villa ya había confirmado su nuevo romance en las redes sociales, en las últimas horas volvió a ser noticia por una foto junto a su nuevo novio, con la que le habría tirado una pulla a su ex, Westcol.

La joven comunicadora social ya había presumido que se había dado una nueva oportunidad en el amor con una imagen en la que aparece dándose un apasionado beso con el hombre que ahora es su pareja, pero volvió a llamar la atención con el tema por un mensaje que dio en medio de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

María Isabel compartió un texto en el que reflexionó y habló de su nuevo amor, pero también se habría referido a su pasado sentimental y las situaciones complicadas que tuvo que enfrentar, las cuales tendrían que ver con el creador de contenido Luis Villa (su nombre de pila), y las afectaciones que tuvo a raíz de que decidió volver con él.

Westcol y María Isabel Villa se dieron la oportunidad de volver a estar juntos luego de que el streamer había terminado su mediática relación con la influencer barranquillera Aída Victoria Merlano.

Su noviazgo en ese momento resurgió en medio de problemas y acusaciones en las que estuvieron involucrados la creadora de contenido conocida como ‘La Barbie colombiana’ y la expareja sentimental de María Isabel. Sin embargo, ellos tratan de mantener su romance y en algunas oportunidades lo defendieron hasta que de manera inesperada dejaron de aparecer juntos.

Finalmente, sin confirmación pública ni nada, Westcol e Isabel tomaron caminos separados y al poco tiempo al paisa se le vio paseando con otra ex, conocida en el ámbito artístico como Valka. Esto generó aún más controversia, ya que el romance con la periodista no había culminado hace mucho.

Además, varias personas asociaron que los problemas mediáticos en los que estuvo envuelta María Isabel e incluso las denuncias legales que se conocieron habría surgido luego de ella publicó que estaba de vuelta con el streamer, lo que, al parecer, para él no habría tenido mayor importancia.

Sin embargo, la comunicadora y modelo antioqueña no se quedó atrás y rápidamente también encontró un nuevo amor, el cual confirmó en su cuenta oficial de Instagram con la foto ya mencionada, lo que provocó una avalancha de comentarios entre sus seguidores, tanto de felicitaciones por no sufrir por Westcol, pero también de sorpresa.

María Isabel Villa habló de su nueva relación sentimental - crédito @mariaissabeloficial/Instagram

La noticia pasó a un segundo plano hasta que en las últimas horas María Isabel Villa publicó una nueva fotografía en Instagram con su nuevo novio en la que dejó un mensaje con el que aseguró que próximamente va a contar la historia completa de cómo lo conoció, desde cuando están juntos y lo exaltó contundentemente.

“A veces los ángeles se camuflan de humanos normales, pero no ahí están haciendo magia en la vida de otros. Me encanta mi niño, lealtad y amor de sobra para ti siempre”, dijo la modelo.

Pero lo que más llamó la atención es que en medio de la confesión de que está agradecida con el hombre porque la ayudó en un difícil momento de su vida y que por eso le debe su fidelidad y su amor, la modelo la habría tirado una pulla a Westcol, pues fue con quien empezó a batallar esas situaciones complicadas y al parecer la dejó sola.

“Tengo que hacer story time de como empezó todo. Cuando el mundo se me vino encima, este hombre fue el único que me levantó. Pasé uno de los peores momentos de mi vida y él llegó literalmente a salvarme, no me dejó caer. Por eso y más voy a estar siempre e infinitamente agradecida con él”, aseguró María Isabel Villa.