Juez legalizó la captura del principal sospechoso del asesinato de Sofía Delgado

La audiencia de imputación de cargos está programada para este viernes 18 de octubre - crédito Colprensa y X

En una significativa resolución judicial, un juez del municipio de Palmira, Valle del Cauca, legalizó la captura de Brayan Campo Pillimue, el hombre señalado como el principal sospechoso del asesinato de Sofía Delgado, la menor que desapareció en el municipio de Candelaria (Valle del Cauca), el 29 de septiembre.

Esta decisión se produjo en un contexto de gran conmoción nacional tras el hallazgo del cuerpo de la niña de 12 años.

La audiencia de imputación de cargos contra Campo Pillimue, de 32 años, quedó programada para el viernes 18 de octubre. Según informes, la legalización de la captura se lleva a cabo tras la impactante confesión del sospechoso, que, después de ser detenido, admitió su participación en los hechos.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, compartió en una entrevista con Caracol Radio que Campo Pillimue confesó haber raptado a Sofía mientras fue a comprar un champú para su mascota, pues este trabajaba en la tienda a la que la menor había acudido antes de desaparecer.

Sofía Delgado desapareció el 29 de septiembre de 2024, cuando salió a comprar un champú para una mascota - crédito Redes sociales/X

Según las investigaciones preliminares, en ese lugar el hombre secuestró a la niña, desmembró su cuerpo y lo abandonó en un cañaduzal del corregimiento de Villagorgona.

El cuerpo de Sofía fue encontrado en dicho lugar en la mañana del 17 de octubre, lo que generó un clima de tristeza e indignación en la comunidad. La mandataria local indicó que las investigaciones están siendo realizadas por la Policía del Valle del Cauca y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), y se está a la espera de más detalles por parte de Medicina Legal.

Durante el operativo de captura de Canmpo Pillimue, también fue capturada su esposa, Evelyn Julieth Rodas Patiño, a quien el juez determinó dejar libre.

Evelyn Julieth Rodas Patiño, esposa de Bryan Campo Pillimue, presunto asesino de la niña Sofía Delgado, también fue capturada; sin embargo, un juez decidió dejarla en libertad - crédito X

Madre de Sofía Delgado pide justicia en medio del dolor por el asesinato de su hija

En medio de un desgarrador testimonio, Lady Zúñiga, madre de Sofía Delgado, pidió justicia para su hija tras confirmarse la captura del principal sospechoso del crimen. Entre lágrimas, la madre recordó cómo su hija había salido de casa con una inocente misión: “Solo iba por un champú para bañar a la perrita, pero estamos rodeados de gente mala, de gente con máscaras, que no tienen amor en el corazón; no tienen a Dios en el corazón y siempre piensan hacer lo malo. Uno nunca piensa que le va a pasar esto, nunca en la vida me llegué a imaginar esto”, expresó la mujer profundamente afectada.

El caso generó gran conmoción en la comunidad y las autoridades desplegaron una búsqueda intensa durante casi 20 días, ofreciendo una recompensa de $50 millones a quien pudiera proporcionar información clave. Tal fue la magnitud de la desaparición que la Interpol emitió una circular amarilla para evitar que Sofía pudiera ser sacada del país.

Último video de Sofía Delgado, niña de 12 años desaparecida y posteriormente hallada sin vida - crédito Cifuentes Villa Gorgona Candelaria Valle/Facebook

A través de redes sociales, se compartieron las últimas imágenes de la niña con vida, captadas por cámaras de seguridad en su recorrido hacia la tienda. Aunque estas grabaciones formaron parte de la investigación, no ofrecieron una pista certera sobre su paradero.

La gobernadora del Valle del Cauca también reveló que el sospechoso ya enfrentaba una investigación previa por abuso sexual a un menor de 14 años. Tras la divulgación de esta información, los habitantes de Villagorgona atacaron la casa del presunto homicida, exigiendo justicia.

Así atacaron la casa del hombre que habría asesinado a Sara Sofía Delgado - crédito @ElPirobo_TM/X

Además, la Procuraduría General de la Nación anunció la creación de una agencia especial para intervenir en la investigación por feminicidio agravado y presunto abuso sexual en el caso de Sofía Delgado. La procuradora 67 Judicial II Penal de Cali se encargará de supervisar las diligencias para garantizar el cumplimiento de la justicia en este escalofriante caso.