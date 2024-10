Día del jefe: de Shakira a Daniela Romo y del odio al amor, las emblemáticas canciones dedicadas a los líderes en su día

El Día Internacional del Jefe se celebra el 16 de octubre - crédito Digital Vision

El Día Internacional del Jefe, celebrado el 16 de octubre, tiene un origen curioso que se remonta a un error cometido por Patricia Bays Haroski.

Según la historia, Haroski, que trabajaba como secretaria en la State Farm Insurance Company en Deerfield, Illinois, olvidó el cumpleaños de su jefe, que también era su padre. Para compensar su olvido, decidió registrar esta fecha en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en su ciudad. Cuatro años después, el gobernador de Illinois, Otto Kerner, aprobó la celebración oficial de este día.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El propósito de esta conmemoración es resaltar las cualidades positivas de los líderes y recordarles que sus empleados son personas con necesidades y sentimientos. En ocasiones, los jefes pueden exigir demasiado debido al estrés y las presiones de tiempo para cumplir con los objetivos, lo que puede afectar la dinámica laboral.

La idea de Haroski no solo buscaba enmendar su olvido, también fomentar un ambiente de trabajo más humano y comprensivo. Este día se ha convertido en una oportunidad para que los empleados expresen su gratitud y reconocimiento hacia sus superiores, promoviendo así una cultura de respeto y aprecio mutuo en el entorno laboral.

A propósito de esta celebración algunos artistas como Shakira, Lizandro Meza, Daniela Romo, entre otros decidieron dedicarles algunas canciones a sus jefes haciendo en algunos casos una crítica social.

La colombiana estrenó el video del sencillo, que tiene importantes referencias a los migrantes latinoamericanos - crédito YouTube Shakira

La primera canción dedicada a los líderes empresariales es El jefe, tema interpretado por la intérprete barranquillera Shakira. Esta canción cuenta en la actualidad con 179 millones de visualizaciones en YouTube y aborda temas de gran relevancia social. En esta pieza musical, se centra en la explotación laboral y la xenofobia, problemáticas que afectan a millones de personas en todo el mundo, especialmente a los inmigrantes latinoamericanos en Europa y Estados Unidos.

La canción se destaca por su crítica directa a los empleadores insensibles y a las empresas que ofrecen condiciones laborales deficientes y salarios indignantes. Allí, Shakira utiliza este tema para denunciar las diversas formas de abuso a las que muchas personas se ven sometidas para sobrevivir.

En El jefe, Shakira se inspira en la historia de una mujer boliviana que conoció en Barcelona. Esta mujer, que actualmente trabaja como niñera de los hijos de Shakira, Sasha y Milan, se convierte en el símbolo de la lucha contra la injusticia laboral. Al final de la canción, Shakira dedica una línea a Lili Melgar, mencionando que no recibió la indemnización que le correspondía. Algunos medios han interpretado esta dedicatoria como una crítica a Gerard Piqué, expareja de Shakira, sugiriendo que no fue un buen jefe para Lili.

El Hijo e Tuta - Lizandro Meza - crédito Café Records/YouTube

Otra de las canciones que hace una crítica social contra los jefes es el Hijo de Tuta, interpretado por el fallecido cantautor colombiano Lizandro Meza, en esta se habla de la explotación laboral y de los abusos cometidos por el “jefe” en contra de sus subalternos. Con estrofas como: “Me provoca contestarle: “trabaje abejorro, como lo hago yo ”Yo por un jornal tan bajo no le corro a nadie, se lo juro yo ¿Cómo es posible, señores, que uno muerto ‘e hambre pueda trabajar? Que me suban lo’ jornale’ el mal parecido y me pueda afanar”. La canción critica la posición dominante de los líderes que no resaltan la labor de las personas que tienen a su cargo.

Un tema que no habla de esa diferencia jerárquica entre jefes y empleados es Pobre Secretaria interpretada por la artista mexicana Daniela Romo. Esta canción relata el amor en secreto que tiene una secretaria hacia su empleador.

Esta canción relata el amor en secreto que tiene una secretaria hacia su empleador - crédito Daniel Romo

“Casi las 8, salto a la ducha no me puedo retrasar, medias de seda, falda apretada que maquillaje habré de usar 7 perfumes, uñas pintadas algo que pueda conquistar algo de escote, algo que note que no le deje trabajar más atrevida, menos princesa siendo elegante gustaré más decidida, menos discreta irresistible más que ayer, tiro la casa por la ventana un elíxir he de encontrar y este querido lo has conseguido no sé si pueda aguantar más”, este fragmento de la canción relata las peripecias que debe hacer una secretaria para que su jefe se fije en ella y la vea como una mujer.

El Jefe de jefes de los Tigres del norte, puede ser una canción que los líderes pueden dedicar a sus empleados mostrando su autoridad - crédito Los Tigres del Norte Oficial/Vevo/YouTube

Pero en el caso de los jefes también ellos podrían dedicar canciones, una de ellas es El jefe de jefes interpretada por los Tigres del Norte, aunque esta canción es dedicada a otro tipo de líder, se puede acoplar a un estilo de jefatura que tendría que ver, un poco más, con el autoritarismo.

En un fragmento de su letra dice: “Mi trabajo y valor me ha costado manejar los contactos que tengo, muchos quieren escalar mi altura no más miro que se van cayendo, han querido arañar mi corona los que intentan, se han ido muriendo”, dice la canción.

Las industrias del grupo chileno Los Prisioneros puede ser una dedicación a esos jefes que en momentos de crisis buscan mejorar sus finanzas despidiendo empleados - crédito Carlos Marcial/YouTube

Por último, el tema Las Industrias interpretado por la agrupación chilena Los Prisioneros resalta la facilidad de los empleadores de despedir a sus empleados en tiempos de crisis.

“Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más. los obreros no se fueron. de escondieron, merodean por nuestra ciudad”, dice un aparte de la canción.

Esto demuestra que la posición de jefe no solo tiene cosas malas, sino que hay empleados que pueden ver a las personas que están de estas figuras de liderazgo en las empresas, con unos ojos diferentes y los tiempos de crisis de las empresas que pueden terminar con consecuencias inesperadas para los trabajadores.