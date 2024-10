Abren convocatoria de créditos condonables en Medellín para programas de pregrado en 2025: así puede participar

La inscripción para Fondos Sapiencia estará abierta hasta el 25 de noviembre - crédito Alcaldía de Medellín

Los Fondos Sapiencia abrieron una nueva convocatoria en Medellín para otorgar 610 cupos a estudiantes que deseen acceder a la educación superior en 2025. El programa, que ha transformado la vida de más de 61.000 estudiantes desde su creación, busca seguir apoyando a jóvenes de la ciudad mediante créditos condonables que cubren matrícula y manutención.

De los beneficiarios, 250 estudiantes iniciarán sus estudios universitarios gracias a los $16.122 millones gestionados por las comunidades a través del Presupuesto Participativo. Los 360 cupos restantes serán financiados con $23.216 millones provenientes de recursos ordinarios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, destacó el compromiso de la ciudad con la educación, afirmando que se están utilizando recursos públicos para garantizar becas, matrículas y manutención para cerca de 40.000 jóvenes durante los próximos cuatro años. Además, se ofrecerán cursos de ciclo corto para ampliar las oportunidades educativas.

El Presupuesto Participativo destina 16.122 millones para el estudio universitario de 250 jóvenes - crédito Alcaldía de Medellín

“Nosotros creemos en la educación, creemos que es la mejor forma de eliminar la pobreza, y que no existe mejor política social que la generación de empleo y de oportunidades y, para que ello ocurra, tiene que haber educación de buena calidad. Eso es a lo que le estamos apostando”, agregó el mandatario local.

Los seleccionados en esta convocatoria podrán estudiar programas de técnica profesional, tecnología y pregrado en instituciones de educación superior ubicadas en el Valle de Aburrá durante el primer semestre del próximo año. El proceso de inscripción estará abierto hasta el lunes 25 de noviembre, y los aspirantes serán evaluados según criterios establecidos en el decreto reglamentario.

Moisés Gaviria, estudiante de Tecnología en Desarrollo de Software en la Institución Universitaria ITM y beneficiario del programa, expresó su gratitud por la oportunidad brindada por Fondos Sapiencia, destacando el alivio económico que representa para su familia:

“Fue una gran sorpresa recibir la noticia de que fui preseleccionado de Presupuesto Participativo con Sapiencia, porque me di cuenta de que estudiar sí es posible, tengas o no recursos, porque nos ayudan en todo ese proceso. Para mi familia fue muy grato, porque se dieron cuenta del alivio económico, ya que no contábamos con todos los recursos disponibles”.

Los Fondos Sapiencia cubrirán matrícula y manutención con créditos condonables en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

De acuerdo con la administración de Medellín, la meta para el cuatrienio 2024-2027 es entregar 2.600 becas y créditos nuevos, además de 108.000 beneficios de Matrícula Cero. A partir de eso, así se financiará los Fondos Sapiencia para esta convocatoria:

Matrícula: se asignará monto de hasta cinco punto cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5.5 smlmv) por semestre o el equivalente para periodos académicos de diferente duración, los cuales serán girados directamente a la IES.

Sostenimiento: se asignará un monto de hasta dos puntos cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (2.5 smlmv) por semestre o el equivalente para periodos académicos de diferente duración, los cuales serán consignados o entregados en forma directa al beneficiario.

Es importante señalar que la suma de las modalidades de crédito asignadas a un beneficiario no podrá superar el equivalente a cinco punto cinco (5.5 smlmv) por semestre o el equivalente para periodos académicos o ciclos de diferente duración.

Por otra parte, el crédito otorgado a través de este programa tiene los siguientes requisitos:

Haber nacido o demostrar residencia en el Distrito de Medellín durante los 3 años anteriores a la apertura de la convocatoria pública.

Demostrar residencia mínima los últimos 3 años en la comuna o corregimiento por la cual aplican, para el caso de quienes aspiren al programa en el marco de la priorización de recursos del programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo que realizan las comunas y corregimientos.

En el caso de personas pertenecientes a la población trans, el requisito de permanencia en el Distrito de Medellín será de un año previo a la apertura de la convocatoria pública.

Ser bachiller o estudiante de 11° próximo a graduarse, que pueda certificar su grado para el momento de la matrícula y haber presentado las pruebas de Estado Icfes, Saber 11, o la que haga sus veces.

Desde su inicio, el programa Sapiencia transformó la vida de más de 61.000 estudiantes - crédito Alcaldía de Medellín

Que la comuna o corregimiento cuente con recursos para la respectiva convocatoria, para el caso de quienes aspiren al programa en el marco de la priorización de recursos del programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo que realizan las comunas y corregimientos.

Estar estudiando, admitido o en proceso de admisión en una Institución de Educación Superior Privada con sede principal o seccional en el Valle de Aburrá.

Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos establecidos por los Fondos Sapiencia podrán participar y detallar más información sobre la iniciativa ingresando al siguiente enlace: fondos-sapiencia/pregrados.