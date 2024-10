Manuel Turizo generó revuelo luego de publicar fotografía con su novia: “Soy fan de ambos”

Manuel Turizo causó revuelo con una fotografía que desilusionó a varías de sus fanáticas - crédito Gabo Bucheli/EFE

Manuel Turizo está ocupado presentándose en vivo por España, país en el que generó una gran impresión desde que se presentara en el tradicional concierto del Día de la Hispanidad, celebrado en la Puerta de Alcalá de Madrid. Además, viene preparándose para el estreno de su próximo álbum de estudio 201, nombre que hace referencia al número del apartamento en el que vivía en su natal Montería.

El cantautor sigue cautivando tanto por sus canciones como por su belleza, lo que motiva reacciones encendidas con cada publicación que realiza en su cuenta de Instagram, en la que cuenta ya con 14 millones de seguidores.

El cordobés no es ajeno a las dinámicas del estrellato, y es usual ver que en los comentarios destacan sus atributos tanto musicales como físicos, pero también buscan indagar más sobre su vida privada, y en particular sobre su vida sentimental, debido a lo cuidadoso que se suele mostrar el cantante con el contenido que difunde en sus cuentas oficiales.

Es así que el intérprete de La bachata y Una cerveza causó gran revuelo en plataformas digitales luego de compartir una serie de imágenes que hacen alusión a una de sus últimas canciones, Qué Pecao, sencillo de su próximo álbum en la que unió fuerzas con Kapo. “Pa darte unos besitos y pa dedicarte Diomedes”, reza el fragmento de la letra que Turizo utilizó como inspiración para subir las fotos, destacando la primera en la que besa tiernamente a su novia.

Manuel Turizo se mostró con su novia y desilusionó a varias de sus fanáticas - crédito @manuelturizo/Instagram

Las reacciones fueron especialmente fuertes entre las fanáticas del cantante, que en algunos casos se mostraron sorprendidas y tristes afirmando que no sabían que tenía una pareja sentimental. Incluso hubo quienes reinterpretaron la frase “fan de su relación” atribuida a Ángela Aguilar, la actual pareja de Christian Nodal, y que estuvo en boca de las redes sociales por supuestamente propiciar el final del anterior noviazgo del mexicano con Cazzu.

“Somos fanáticas de su relación”, “borra por favor esta foto Manuel”, “con permiso de quién subes esa foto”, “ni siquiera ella te presume tanto”, “ya se robaron a nuestro Manuel”, “nos estabas engañando a todas Manuel”, fueron algunos de los comentarios que recibió el artista en su publicación.

¿Quién es la novia de Manuel Turizo?

Joselina Sorza es la novia de Manuel Turizo - crédito @manuelturizo/Instagram

Se trata de Joselina Sorza, una modelo de 24 años nacida en Valledupar. Según reportó el portal Europa FM, la pareja se conoció en 2019 y los rumores de romance entre ambos comenzaron a circular luego de que fueron vistos departiendo juntos durante un concierto de Nicky Jam.

En 2021, durante una entrevista en el programa La Revuelta de TVE, Turizo contó más acerca de su pareja. “Nosotros empezamos a tener una relación porque así se dio, porque nos entendimos, sin esperar gustarle. A ella le gustaba estar conmigo, y sin esperar ella gustarme, a mí me gustaba estar con ella y ya”, afirmó.

La relación se fue asentando poco a poco, hasta el punto de que ya contemplaron la posibilidad de tener hijos en un futuro. De hecho, Turizo reveló cuántos desea tener. “Ahora mismo no, pero me gustaría tener cinco hijos si tengo tiempo. Primero hay que intentarlo con uno porque lo difícil es criarlos”, reconoció.

Sobre la razón por la que no comparte muchas imágenes de ella en sus redes sociales, el artista no tuvo problemas en dar sus motivos: “A mí ella me encanta, y soy bien celoso con todo lo que quiero. No es solo en una relación, es con todo lo que aprecias de tu vida”, dijo.