Arelys Henao contó cómo ha enfrentado la envidia de mujeres que buscan lo que tiene: “Duele más...”

Arelys Henao compartió difícil situación que vivió con una fan suya -crédito @arelyshenao/Instagram

La cantante Arelys Henao, la reina de la música popular, reconocida por canciones como Lo Pasado Pisado, Señor prohibido y Amarga Despedida, reveló detalles de su vida alrededor de su trabajo como artista, que ha implicado enfrentarse a envidias por el éxito que ha tenido. Asimismo, dio pistas de cómo lleva su intimidad y su vida personal.

En conversación con Eva Rey, en el programa Desnúdate con Eva, aseguró que ha tenido que lidiar con personas, algunas de ellas mujeres, que quisieran tener todo lo que tiene, lo cual ha podido conseguir con esfuerzo. “Eso siempre va a pasar con todas, siempre alguien va a querer lo que tú tienes, lo que has logrado”, confesó.

Sin embargo, aseguró que las mujeres deben darse su lugar valorándose como tal, apreciando su cuerpo y cuidándolo, y defendiendo lo propio desde el amor y el cariño. Las envidias entre mujeres son, desde su perspectiva, un factor inservible que a veces se refleja en la violencia.

Arelys Henao aseguró que las mujeres deben darse su valor defendiendo lo que tienen - crédito Arelys Henao/Instagram

“Yo creo que de nada sirve ir a coger la otra del pelo, no. Duele más la indiferencia, duele más cuando te ven trabajadora, cuando te ven que estás consiguiendo dinerito y dice: ‘No, esta no la puedo dejar’”, expresó.

Asimismo, contó que conoció a su actual pareja, Wilfredo Hurtado, cuando tenía 19 años. El hombre es 25 años mayor que ella y es padre de sus dos hijos: Juan Esteban y Miguel. La periodista preguntó, sin pelos en la lengua, si en toda su vida únicamente había tenido relaciones sexuales con su esposo. La cantante no respondió de manera explícita, pero sí aseguró que siempre se ha dedicado a su relación. “Realmente he sido una mujer de mi esposo”, sostuvo.

Arelys Henao contó que siempre ha estado entregada a su esposo - crédito @ArelysHenao/Instagram

La reconocida artista también entró al mundo del emprendimiento y se aventuró a lanzar su propia marca de fragancias y de productos de belleza. Por eso, entre diferentes celebridades y personajes políticos, eligió a quienes les entregaría su perfume. Según detalló, haría llegar su producto a la esposa de Gustavo Petro, Verónica Alcocer, y a la esposa del expresidente Álvaro Uribe, Lina María Moreno de Uribe. “Yo le regalo a las dos para que por primera vez estén unidas en algo, ¿no?”, expresó.

También eligió a James Rodríguez para entregar su perfume, en vez de a Falcao García. Y, con respecto a la cantante de música urbana Karol G y a la artista Shakira, explicó: “A Karol G porque es de mi tierra (Sabanalarga, Antioquia), entonces, por supuesto, que le haré llegar mi perfume”.

Su esposo en la cárcel y con problemas económicos: “Llegué a lo más bajo”

En una entrevista para el pódcast Sinceramente Cris de la periodista Cristina Estupiñán, la reina de la música popular contó el complejo momento que pasó cuando su esposo fue señalado de un crimen que no cometió y terminó privado de la libertad. Para entonces, tenía serios problemas económicos que tuvo que enfrentar sola.

La cantante antioqueña reveló pasó muchas necesidades, tanto así que una vez solo tenía de comer un croissant para ella y sus hijos -crédito @cristinaestupinan/Instagram

“Cuando él cayó a la cárcel por una trampa y, gracias a Dios, salió libre, pero sufrí mucho en esa época, yo creo que llegué a lo más bajo de saber lo que es tener tus servicios cortados, de tener que levantarse a arreglarse e ir a comer donde mi mamá, porque no tenía nada en la casa”, recordó la cantautora en la entrevista.

La situación fue tan precaria, que llegó a dividir un pan entre sus hijos y sus familiares, porque el dinero no alcanzaba para comprar más alimentos. “Mi hermana vivió conmigo unos meses en esa época y me dijo: ‘Oye, dale la gloria a Dios, porque ¿te acuerdas cuando tú llevas un cruasán para partirlo para Juan, para mí, para ti?’ Yo llegaba a la casa y ella me estaba esperando en el balcón muerta de hambre con el niño y yo le entregaba el cruasán, lo partía, mitad ella, mitad mi hijo yo me tomaba un traguito de agua panela y me acostaba muerta del hambre”, expresó.