Diseñador colombiano debutó en la Semana de la Moda de París 2024: la pasarela la acompañó con vallenato

Este proyecto tiene un significado especial, quien llevó a cabo un exhaustivo trabajo de investigación para llegar al concepto final - crédito @christiancoloradoc/Instagram

Christian Colorado, diseñador colombiano originario de Valle de Aburrá, Caldas, logró destacar en la industria de la moda por capturar la Colombia cotidiana en sus colecciones, utilizando de manera disruptiva una paleta de colores limitada en tonalidades como el blanco, negro y beige.

En su colección “Tierra Caliente”, Colorado incorporó elementos de juegos tradicionales colombianos como el parqués y la rana, los cuales se reflejan en accesorios como collares y prensas. Para este joven diseñador, es fundamental plasmar la identidad colombiana en cada prenda.

Durante el evento de la moda realizada en París, en el performance de esta colección, los modelos llevaban las manos pintadas, un detalle que simboliza el arduo trabajo de los campesinos colombianos, destacando la conexión con las raíces y la cultura del país.

De acuerdo con Christian Colorado, este proyecto tiene un significado especial y llevó a cabo un exhaustivo trabajo de investigación para llegar al concepto final. No solo se inspiró en los juegos tradicionales colombianos, sino también en el vallenato, particularmente en la música de Los Inquietos, con la que acompañó el desfile de todas sus creaciones.

El diseñador expuso su colección “Tierra Caliente" en el gran evento de París - crédito @christiancoloradoc/Instagram

Aunque inicialmente no era fanático del género, Colorado confesó en las historias de su perfil de Instagram: “cuando empecé a crecer, empecé a entender que el arte es cultural”. Fue entonces cuando comenzó a apreciar las letras del vallenato, reconociendo en ellas amor, pasión y poesía. Esto lo llevó a decidir incluir este género musical como parte de la presentación de su colección, resaltando su conexión con la cultura colombiana.

Estilo disruptivo desde sus inicios

Muchas de las prendas que diseña Christian Colorado están inspiradas en sus propias experiencias, lo que le permite establecer una conexión profunda y transmitir un mensaje social y cultural a través de su trabajo. Estas vivencias personales se reflejan en sus colecciones, logrando que cada creación vaya más allá de la moda y exprese ideas, además de valores ligados a la realidad colombiana.

“A mí me tocaba comprar un jean a mil pesos, zapatos a dos mil pesos”, son parte de las anécdotas que contó el diseñador en sus inicios, cuando él y su familia no contaban con los recursos y debían asistir a los garajes de la iglesia. “Nosotros no decíamos vamos a ir a un centro comercial a comprar ropa, sino que era, jueves de ropero en la iglesia”.

En una de sus anteriores colecciones “Los del sur”, utilizó 70 metros de tela y presentó 21 salidas - crédito @christiancoloradoc/Instagram

Estos espacios impulsaron la creatividad de Christian Colorado, ya que, al no encontrar siempre ropa de su talla, comenzó a hacer modificaciones en las prendas. Este desafío lo llevó a explorar su habilidad para adaptar y personalizar la ropa, un primer paso que más tarde influiría en su estilo disruptivo dentro de la moda.

Reconocimiento en el país

Christian Colorado es un apasionado de los números, y varios de ellos están tatuados en su piel. En sus colecciones, existe una conexión con los múltiplos del siete. Por ejemplo, en una de sus anteriores colecciones “Los del sur”, utilizó 70 metros de tela y presentó 21 salidas. Además, incluyó objetos cotidianos como cucharas, cucharones, tenedores, destapadores de gaseosa, llaves y ganchos de ropa. También incorporó herraduras, rindiendo homenaje a su familia, que colecciona estas piezas. Estos detalles reflejan su inclinación por lo simbólico y su capacidad para integrar elementos personales y familiares en sus creaciones.

En su momento, después de haber asistido a la Semana de la Moda de Nueva York en 2023, le comentó a El Colombiano, que a los 18 años ya vendía sus primeras creaciones en una feria del barrio 20 de Julio, al sur de Bogotá. Más tarde, estudió diseño para la industria de la moda en el Sena, donde comenzó a soñar con convertirse en diseñador de alta costura. En 2015, lanzó su marca y debutó en la pasarela nacional en Colombiamoda 2016. Su primer evento internacional fue en la Semana de la Moda de El Salvador en 2017, marcando también su primera salida del país.

Cabe destacar que, ya vistió a personalidades del país como Maluma, Carlos Vives, J Balvin y reguetoneros extranjeros como Jowell y Randy.