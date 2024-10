Santiago Cruz reveló cómo su familia lo ayudó a dejar las drogas: “Mis hijos me salvaron la vida”

Santiago Cruz habló del daño que le hizo a su familia por el problema con las drogas que enfrentaba - crédito @santicruz / Instagram

El cantante oriundo de Ibagué y jurado de La Descarga, Santiago Cruz, abrió su corazón y dio detalles de cómo su familia fue clave en el proceso para alejarse de las drogas. En medio de la entrevista para el pódcast Los hombres sí lloran, confesó que llegó a maltratar a sus hijos y esposa por culpa de esta adicción.

“Estaba aburrido de pedir perdón al día siguiente, yo me disculpaba y volvía a pasar, pero uno de los factores que me ayudó fue el querer ser papá. Mis hijos me salvaron la vida, incluso muchos años antes de nacer, porque la idea de que vieran a un padre postrado por los desmadres de la noche anterior fue una gran motivación para mi recuperación”, dijo el cantante de Me fui.

“Qué pereza un chino con ganas de tener papá y que en lugar de eso lo vea con guayabo en una cama, y fue ese el momento en el que me dije a mí mismo que eso no podía pasar”, añadió

Santiago, además, confesó que haberle hecho daño a su hermana también fue parte del detonante para que decidiera cambiar su vida para así alejarse de los excesos.

“A mi hermana la maltraté de muchas formas, a una mujer que significa mucho para mí, y que era y es mi adoración… y haberla lastimado fue como el parte aguas, porque yo ya había hecho un primer proceso, y ahí me di cuenta de que tenía que parar”, dijo el cantante.

El ibaguereño además confesó que a los procesos a los que se había sometido los había hecho por otras personas como su madre o la pareja del momento, sin embargo, entendió con el dolor de su hermana que debía hacerlo pensando solo en él, y fue esa la forma en que pudo sanar.

Su agradecimiento con la paternidad

En medio de la entrevista, el jurado de La Descarga confesó que sus hijos lo ayudaron a sentirse realizado, pues muchas veces en el ámbito del entretenimiento el placer de vivir viene del éxito, pero él asegura que lo encontró en la paternidad.

Además, explicó que la paternidad lo ayudo a “bajarse de la nube”, de que ser una persona famosa pone más valor en él. “Yo creo que no hay alguien que le importe menos si uno es famoso que a un niño, para el yo soy su papá y punto, y eso es una dosis de humildad grande, eso te despoja de todo y te pone en lo más básico”.

Cruz explicó que ser papá lo hizo sentirse humano de nuevo, pues para desempeñarse de la mejor manera no tuvo en cuenta los reconocimientos que le han dado por su trayecto en la música, “esto se convierte en lo más natural posible, como un cachorro y un animal, al final estamos para cuidarnos y ya”.

El compositor confesó que a veces las voces de las críticas lo han afectado, pero asegura que pasa cuando olvida tener en cuanta a su familia en la ecuación, “cuando me acuerdo de ellos, me doy cuenta de que estoy completo”.

“A uno le pasa que se empieza a comparar con otros colegas y uno se siente vacío, pero con mi familia me siento fuerte, y me enfrentó con el más cabrón, y eso he aprendido a basar el éxito de mi carrera, y aparece la certeza de un camino bien recorrido”.

Su madre quería impedir que iniciara en la música

Aunque el cantante romántico menciono la importancia de su familia en su crecimiento personal, en la entrevista aprovechó para confesar que su madre no quería que él se acercara al mundo de la música.

“Mi mamá también era artista, pero al final no se lo permitió, pero no encontró la oportunidad para hacerlo, entonces le tocó buscar un trabajo de oficina, mis viejos estaban separados, y cuando termino el colegio digo que quiero estudiar música y ella me dijo que no, pero mucho después entendí la negativa”.

Santiago Cruz explicó que en la época aún no había grandes artistas en el país, por lo que su madre vio un camino sin futuro. “Mi mamá no veía eso como un camino fertil”.