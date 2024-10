¿Por qué los colombianos no consultan al psiquiatra?: esta es la razón

Cambios de estado de ánimo y ansiedad extrema son síntomas que deben ser tratados por psiquiatras - crédito Freepik

En Colombia, la atención en salud mental enfrenta serios desafíos, con un acceso limitado a servicios adecuados para quienes los necesitan. Según la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2022, solo el 20% de las personas que requieren tratamiento en salud mental lo reciben, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 35% de la población ha experimentado algún problema de salud mental en su vida.

Ese déficit en la atención se ve agravado por una serie de barreras, como la falta de recursos económicos e institucionales, la escasez de especialistas y el estigma social asociado a buscar ayuda psiquiátrica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La doctora Martha Elena Bernal, psiquiatra de Coomeva Medicina Prepagada, señaló que el estigma social es uno de los principales obstáculos que impide a los colombianos buscar atención psiquiátrica.

Para Bernal, dicho problema es especialmente aguado en las zonas rurales, donde los servicios especializados son casi inexistentes. La doctora indicó que la proporción de psiquiatras en Colombia es preocupantemente baja, con solo 1,6 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la recomendación de la OMS de al menos 5 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.

Lo anterior en comparación con países como México (3,68), Brasil (4,91), Argentina (8,91) o Chile (10,72) que tienen tasas significativamente más altas. No obstante, en todos estos territorios, menos de la mitad de los psiquiatras atienden en los sistemas de salud pública y, además, se concentran en las grandes ciudades.

Por qué los colombianos no asisten al psiquiatra

El estigma asociado a la salud mental se ve exacerbado por la percepción de que acudir al psiquiatra es sinónimo de “locura”. Además, fenómenos como el doomscrolling, el ciberacoso y la comparación constante en redes sociales pueden agravar problemas como la ansiedad y el estrés, especialmente entre los jóvenes.

Colombia tiene solo 1,6 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, cifra baja ante estándar de la OMS - crédito Freepik

La doctora Bernal advirtió que las familias a menudo no reconocen la importancia de los problemas y no buscan orientación especializada cuando es necesario. A eso, le sumó que, la falta de conocimiento sobre los síntomas que pueden ser tratados por un psiquiatra también contribuye a que muchas personas no busquen ayuda.

La especialista de Coomeva recomendó acudir a un psiquiatra si se padece alguno de estos síntomas:

Cambios notables en el estado de ánimo o en el comportamiento que no mejoran

Falta de energía o desmotivación para realizar tareas cotidianas

Problemas de sueño o cambios drásticos en los hábitos alimenticio

Pensamientos o comportamientos autodestructivos

Ansiedad extrema o ataques de pánico inexplicables

Dificultades recurrentes en las relaciones personales

Dificultad para superar un evento traumático

La doctora resaltó que, a menudo, los síntomas se atribuyen a la edad o a crisis pasajeras sin profundizar en el problema real. Bernal enfatizó que es crucial buscar ayuda profesional en lugar de perpetuar el malestar como un estilo de vida.

Factores como el 'doomscrolling' y ciberacoso afectan salud mental de jóvenes en Colombia - crédito Freepik

“Hay que revisar las conductas que han llevado a esa persona a una determinada situación, encontrar las causas y ver cuánto se puede cambiar del entorno y cuánto puede cambiar la persona… El psiquiatra ayuda a encontrar el camino, pero es el paciente quien debe recorrerlo”.

Según Bernal, el psiquiatra puede ayudar a encontrar el camino, pero es el paciente quien debe recorrerlo, comprometiéndose con la psicoterapia y revisando las conductas que han llevado a su situación actual.

Finalmente, los expertos recalcaron que aunque la conversación sobre la salud mental ha tomado más relevancia en el país. , aspectos como la depresión, la ansiedad y el estrés son más visibles gracias al tratamiento en medios de información y redes sociales; no obstante, la cifras de atención y tratamiento efectivo aún dejan mucho por desear.