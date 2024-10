Petro buscaría “descabezar a los jueces” mediante la elección con voto popular, según abogado: “Dictadorzuelo”

El presidente Gustavo Petro propuso seguir los pasos de México, que ya propuso cambiar el método de elección de jueces de la República - Juan Cano/Presidencia/Flickr

Toda una polémica generó el presidente Gustavo Petro por declaraciones que dio en medio de la posesión de Elizabeth Becerra Cornejo como nueva magistrada de la sección segunda del Consejo de Estado, llevada a cabo el 7 de octubre de 2024. El primer mandatario aseguró que los jueces de la República ya no deberían ser elegidos por la misma rama judicial, sino por la ciudadanía.

“México lo ha sentido tanto que ya lo propuso: la elección popular de jueces. No sé si es el camino. Eso no pasa porque sí, pasa porque el pueblo ve que el deseo de cambio no lo permiten las doctrinas jurídicas, las cuales deben fluir con la vida. Las instituciones no son estáticas”, aseguró el jefe de Estado en el evento público.

La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia se pronunció al respecto, rechazando de facto la propuesta, debido a que sería una amenaza directa a la democracia y una vulneración de la separación de poderes. “Los contrapesos y los límites de los poderes provienen de la necesidad de preservar la democracia, y evitar abusos de autoridad”, indicó el magistrado Hermes Lara, presidente de la corporación, ante los medios de comunicación.

Los jueces en Colombia son elegidos por concurso de méritos - crédito Freepik

De acuerdo con el abogado litigante Julián Quintana, la iniciativa del presidente sería una estrategia para sacar a los magistrados y jueces de la República que hoy ejercen como tal en las altas cortes. Para reforzar su punto de vista, en su cuenta de X, el profesional en Derecho recordó un comentario ofensivo que hizo el primer mandatario en contra del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra.

“No contento el dictadorzuelo @petrogustavo con llamar despectivamente “negro conservador” al presidente de @CorteSupremaJ, ahora quiere tumbar a magistrados y jueces con la perversa figura de elección popular”, escribió el abogado en la red social.

El abogado Julián Quintana aseguró que Gustavo Petro quiere tumbar a los magistrados y jueces - crédito @julianquintanat/X

Según explicó a Infobae Colombia, en Colombia no sería viable cambiar la forma de designación de los jueces de la República, porque la rige actualmente es la más adecuada para garantizar su idoneidad. Pues, según la Constitución Política y la ley colombiana, los togados deben ser elegidos mediante un concurso de méritos, y la rama judicial actúa como garante de esos procesos.

Este sistema, según el abogado, sirve para que la justicia se ejerza sin sesgos ideológicos y sin intereses que nublen la imparcialidad en la toma de decisiones. Además, garantiza que sean elegidos los mejores aspirantes para los cargos, tras una evaluación ética, profesional, jurídica y técnica.

El plan de Petro: ¿que queden “políticos simpatizantes”?

En ese sentido, el primer mandatario estaría buscando destruir este modelo para poner uno aparentemente perjudicial en su lugar. “Lo que busca Petro –yendo en contravía clara de la constitución– es descabezar a los jueces, en mi opinión, quienes han garantizado la institucionalidad en Colombia y la división de poderes”, indicó el profesional en conversación con este medio.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) está investigando la campaña de Gustavo Petro por la presunta violación de topes de financiación y decidió formular cargos en su contra por ello - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Desde su perspectiva, al presidente “le incomodan” los controles ejercidos por los jueces. Puso como ejemplo el caso del Consejo Nacional Electoral (CNE) que está investigando su campaña por la presunta violación de topes de financiación y que decidió formular cargos en su contra por ello. Por eso, el primer mandatario ha cuestionado a los magistrados del Consejo, asegurando que no están en la competencia de investigarlo.

En ese sentido, el abogado aseguró que el jefe de Estado está buscando tener a personas cercanas a él en la rama judicial, impidiendo así una debida separación de poderes.

“Los quiere cambiar para que queden militantes y políticos simpatizantes de su malévolo proyecto político, consiguiendo con ello politizar la justicia y además destruir la independencia de la rama judicial, todo encaminado a establecer una dictadura moderna, donde los poderes del estado queden concentrados todos en el presidente, lo mismo que pasa en Venezuela”, aseveró.