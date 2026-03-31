En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este martes

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de obras en el sistema de aguas que afectará el suministro en diferentes barrios de la capital.

Estos son los cortes de agua programados para este martes 31 de marzo.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad y Nueva Marsella.Lugar: De la avenida calle 6 a la calle 26 Sur, entre carrera 68 a la carrera 72.Inicio del corte: 08:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimientopreventivo

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Los Ejidos y Gorgonzola.Lugar: De la carrera 36 a la carrera 50, entre avenida calle 13 a la avenida calle 6.Inicio del corte: 08:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimientopreventivo

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Hortúa, Policarpa, Sevilla, Ciudad Berna, Caracas, Ciudad Jardín Sur, Sosiego Sur, Country Sur, Gustavo Restrepo, San Carlos, Policarpa Salavarrieta, Caracas y Santa Mónica.Lugar: De la avenida calle 1 a la calle 33 Sur, entre avenida carrera 10 a la avenida Caracas.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimientocorrectivo

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.