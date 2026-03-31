Siete disidentes de Iván Mordisco se entregan en Guaviare en medio de cerco militar y ofensiva en el suroriente

Siete disidentes de Iván Mordisco se entregan en Guaviare - crédito Colprensa

Siete integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco se entregaron a las autoridades en el departamento del Guaviare, según información obtenida por Revista Semana, en medio de una ofensiva militar sostenida en el suroriente del país.

Entre los desmovilizados se encuentra una menor de edad que había sido reclutada de manera forzada, lo que refuerza las alertas sobre el uso de menores en estas estructuras ilegales.

Las autoridades esperan que estas personas aporten información clave sobre las operaciones criminales y la ubicación de cabecillas, en un momento en el que se intensifican los operativos contra este grupo armado.

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Las autoridades esperan que estas personas aporten información clave sobre las operaciones criminales y la ubicación de cabecillas | Imagen de archivo

Entrega en medio de presión militar

La entrega de los siete disidentes fue confirmada por el Ejército Nacional, que señaló que estas personas operaban en el departamento del Guaviare, donde adelantaban actividades ilegales.

De acuerdo con la información oficial, la decisión de someterse a las autoridades estaría relacionada con el aumento de las operaciones militares en la región, incluyendo bombardeos y acciones ofensivas contra las estructuras del Estado Mayor Central.

“Una menor, que había sido reclutada de manera forzada, fue recuperada. De acuerdo a información, estos individuos, habrían decidido someterse por temor a las operaciones militares y bombardeos que se han venido presentando en Guaviare y Vaupés”, indicaron desde el Ejército.

Las autoridades precisaron que los desmovilizados comenzarán a recibir los beneficios contemplados por el Ministerio de Defensa a través del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, mecanismo que busca facilitar su reincorporación.

Además, se conoció que estas personas habrían estado bajo órdenes de alias Negro Primo o Doming Biojó, desempeñando funciones relacionadas con actividades delictivas en la región.

Disidentes de las Farc - crédito Colprensa

Delitos y estructura criminal

Según el reporte militar, los siete integrantes de las disidencias estarían vinculados a delitos como extorsión, homicidios, reclutamiento de menores y amenazas contra la población civil.

Estas actividades hacen parte de la estrategia de control territorial de la estructura comandada por Iván Mordisco, que mantiene presencia en varias zonas del suroriente del país.

La entrega de estos integrantes representa un golpe a las capacidades operativas del grupo armado, especialmente en áreas donde las autoridades han intensificado su presencia para debilitar estas organizaciones.

En paralelo, las Fuerzas Militares han venido desarrollando operaciones coordinadas entre Ejército, Fuerza Aeroespacial, Armada y Policía, con el objetivo de desarticular las redes criminales asociadas a esta facción.

La información que puedan aportar los desmovilizados será clave para avanzar en la identificación de rutas, estructuras de mando y posibles ubicaciones de otros integrantes del grupo.

Disidentes de las Farc - crédito Johan Manolo Largo / Infobae Colombia

Cerco militar y situación de Iván Mordisco

La entrega de los disidentes ocurre en un contexto de fuerte presión militar sobre alias Iván Mordisco, quien ha sido objetivo de recientes bombardeos en el departamento del Vaupés.

Tras estos operativos, las Fuerzas Militares desplegaron un cerco aéreo y terrestre para impedir la fuga del jefe guerrillero y de su anillo de seguridad.

Fuentes militares indicaron que el cabecilla estaría herido y que sus hombres de confianza estarían buscando asistencia médica en zonas de difícil acceso.

Las operaciones incluyen el cierre de rutas estratégicas y el despliegue de unidades élite en áreas selváticas, con el fin de restringir los movimientos de la estructura armada.

Además, se confirmó que entre los cuerpos recuperados tras los bombardeos no se encontraba el de Iván Mordisco, lo que mantiene abierta la búsqueda del principal líder de esta organización.

Mientras avanzan las operaciones, las autoridades continúan fortaleciendo la presión sobre las disidencias, en un escenario en el que la entrega de estos siete integrantes podría aportar elementos clave para el desarrollo de nuevas acciones en terreno.