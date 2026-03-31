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Pico y Placa en Villavicencio martes 31 de marzo: qué vehículos descansan y cuáles están exentos

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Villavicencio este martes

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El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

Antes de tomar las llaves, averigüe si su automóvil tiene permitido circular por el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa de este martes 31 de marzo en Villavicencio.

El Pico y Placa es diferente de acuerdo al día de la semana, en ocasiones por la hora y hasta el tipo de vehículo, ya sea particular, motocicleta, taxi, transporte público o de carga.

Cabe mencionar que esta restricción vehicular cambia todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de autos por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

  • Motos: No aplica.
  • Particulares: 7 y 8.
  • Taxis: 5.
  • Transporte de carga: Todos.

El Pico y Placa de Villavicencio para vehículos particulares consiste de dos horarios: el primero comienza a las 6:30 horas y termina a las 9:30 horas, mientras que el segundo se reanuda hasta las 17:00 horas y se prolonga hasta las 20:00 horas.

En el caso de los taxis, el horario de la restricción vehicular comienza en las primeras horas del día a las 6:00 y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 00:00 horas.

Pico y Placa 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)

Las autoridades de Villavicencio publicó los lineamientos de la restricción vehicular de Pico y Placa durante este año.

De acuerdo con el decreto, esta versión del Pico y Placa actual estará vigente del 26 de enero y hasta el 22 de diciembre del 2026.

La aplicación de esta restricción vehicular dependerán del día de la semana, así como del último dígito de la placa del carro.

En el caso de vehículos particulares, el Pico y Placa aplicará de la siguiente secuencia:

  • Lunes: 5 y 6.
  • Martes: 7 y 8.
  • Miércoles: 9 y 0.
  • Jueves: 1 y 2.
  • Viernes: 3 y 4.

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes, en días no festivos, en el horario comprendido entre las 06:30 y las 09:30 horas y de las 17:00 a las 20:00 horas.

En el caso de los Taxis, la restricción vehicular aplica de forma distinta, comenzó el mismo miércoles 21 de enero prohibiendo la circulación a los automóviles cuya playa terminarán en 6 y avanzando de manera sucesiva, de lunes a domingo en la secuencia de 6 a 5.

Para los taxistas, el horario de aplicación del Pico y Placa también es distinto, comienza a las 6:00 horas y termina a las 00:00 horas.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

  • De emergencia
  • De seguridad pública y privada
  • De salud
  • De personal de servicios públicos
  • Oficiales
  • De mensajería y reparto
  • De carga
  • De control de tráfico
  • Fúnebre
  • De enseñanza
  • De medios de comunicación
  • Eléctricos y cero emisiones

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Villavicencio, la multa por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

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