Colombia

Pico y Placa en Cali martes 31 de marzo: restricciones vehiculares para evitar multas este día

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Guardar
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

La Alcaldía de Santiago de Cali informó sobre la aplicación del Pico y Placa para hoy 31 de marzo en la ciudad colombiana. Enseguida le damos los detalles de este programa de restricción vehicular y evite multas.

Tome nota de la terminación de la placa de su automóvil, del tipo de vehículo que tiene y la hora del día, para saber si puede conducir sin repercusiones.

Es importante mencionar que esta prohibición vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por las calles de la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa en Cali martes 31 de marzo

  • Particulares: 3 y 4.
  • Taxis: No aplica.
  • Transporte público colectivo: 8 y 9.
  • Motos: No aplica.

El Pico y Placa de Cali inicia en las primeras del día a las 6:00 horas y termina hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción vehicular no aplica los los sábados y domingos, así como los días feriados establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

Pico y Placa en Cali durante 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

Cada determinado tiempo, el gobierno de Santiago de Cali renueva por completo la aplicación del Pico y Placa en la ciudad.

Para la primera mitad del 2026, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera de acuerdo con el último número de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

  • Lunes: 1 y 2.
  • Martes: 3 y 4.
  • Miércoles: 5 y 6.
  • Jueves: 7 y 8.
  • Viernes: 9 y 0.

Estos lineamientos aplicará durante el periodo comprendido entre el 5 de enero y hasta el 30 de junio de 2026.

¿Qué vehículos están exentos del Pico y Placa

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

  • De emergencia.
  • De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.
  • Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.
  • Híbridos y eléctricos.
  • De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.
  • Que paguen la tasa por congestión.
  • Motocicletas.

¿A cuanto asciende la multa por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la alcaldía de Santiago de Cali, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en CaliPico y Placa en Cali hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para evitar multas este martes 31 de marzo

Esto le interesa si va a manejar por las calles de ciudad este martes

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para evitar multas este martes 31 de marzo

Resultado Super Astro Luna hoy 30 de marzo

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna hoy 30 de marzo

Pico y Placa en Villavicencio martes 31 de marzo: qué vehículos descansan y cuáles están exentos

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Villavicencio este martes

Pico y Placa en Villavicencio martes 31 de marzo: qué vehículos descansan y cuáles están exentos

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 31 de marzo

ESSA dio a conocer los cortes de luz que se realizarán este día en el departamento de Santander

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 31 de marzo

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este martes

Que la suspensión del servicio de agua en Bogotá no te tomen por sorpresa, toma tus precauciones y alista las reservas

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este martes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Bolívar dejó dos civiles heridos y daños en viviendas cercanas

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Bolívar dejó dos civiles heridos y daños en viviendas cercanas

Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Cayó alias Lerma, presunto integrante del brazo logístico del frente Jaime Martínez en Jamundí: este es su historial criminal

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

Así fue la reacción de Luisa Fernanda W al ver a Anne Hathaway y Meryl Streep en un evento VIP de ‘El diablo viste a la moda 2’

Así fue la reacción de Luisa Fernanda W al ver a Anne Hathaway y Meryl Streep en un evento VIP de ‘El diablo viste a la moda 2’

El vallenato despide a uno de sus referentes: reconocido acordeonero murió de un infarto en Bolívar

Yuli Ruíz respondió a la polémica por el video bailando reguetón con un niño: “No hubo mala intención”

Yeferson Cossio se refirió a la decisión de Avianca de vetarlo por broma pesada en uno de sus vuelos: “Ya me inventaron otro chisme”

Feid anunció fecha del ‘Falxo Tour’ en Bogotá: el sistema de venta de entradas premia la fidelidad de sus fans

Deportes

Atlético Nacional pide sanción disciplinaria para Jonathan Risueño tras altercado con Alfredo Morelos

Atlético Nacional pide sanción disciplinaria para Jonathan Risueño tras altercado con Alfredo Morelos

Hora y dónde ver los partidos de los repechajes que completarán los clasificados al Mundial 2026: la selección Colombia espera rival

Iván Mejía señaló a James Rodríguez y a Néstor Lorenzo por la derrota de la selección Colombia contra Francia: “Pésimo juego”

Uzbekistán, campeona de la FIFA Series, se enfrentará a la selección Colombia en el Mundial 2026 tras derrotar a Venezuela

Así fue la pelea en el estadio donde jugó la selección Colombia contra Francia: Hinchas de Millonarios y América de Cali serían los causantes