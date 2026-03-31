Junta Directiva de Ecopetrol finaliza sesión sin definir la continuidad de Ricardo Roa en la presidencia

El presidente de Ecopetrol se mantiene en el cargo mientras crece la presión por su situación judicial y reputacional. - crédito Colprensa

La junta directiva de Ecopetrol concluyó su más reciente reunión sin llegar a una decisión sobre la permanencia de Ricardo Roa como presidente de la petrolera estatal. La deliberación, marcada por tensiones internas y solicitudes de algunos sectores para que el directivo se aparte del cargo, se postergó para una próxima sesión, según La República.

Durante la jornada, los miembros de la junta directiva de Ecopetrol analizaron la situación de Ricardo Roa, quien enfrenta señalamientos judiciales y cuestionamientos relacionados con presunto tráfico de influencias y supuestas irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro, donde actuó como gerente.

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El ambiente de la reunión estuvo marcado por la expectativa de diferentes actores, entre ellos la Unión Sindical Obrera (USO) y un grupo de accionistas, quienes han solicitado de manera expresa que Roa se retire de la presidencia para preservar la reputación de la compañía.

De acuerdo con la información del medio, la presión para que se concrete la salida de Roa responde a una suma de escándalos judiciales y riesgos reputacionales que han puesto a Ecopetrol en una posición delicada. Los dos casos centrales giran en torno al mencionado presunto tráfico de influencias, asociado con la compra de un apartamento cuyo anterior propietario tenía intereses directos en la empresa, y a la presunta violación de los topes de financiamiento en la campaña electoral de Petro.

Las investigaciones por presunta financiación irregular siguen siendo uno de los factores que rodean el caso. - crédito Jesús Aviles/Infobae

Durante la pasada sesión de la junta, llevada a cabo el 24 de marzo, se reportó que seis miembros se inclinaron a favor de que Roa continúe en el cargo. Entre quienes apoyaron esta postura se encuentran Hildebrando Vélez, Alberto Merlano, Ángela Robledo, Lilia Tatiana Roa, Juan Gonzalo Castaño y Carolina Arias.

No obstante, la decisión quedó pendiente y la continuidad de Ricardo Roa se volverá a discutir en la próxima reunión del máximo órgano de gobierno corporativo, programada para el siguiente lunes.

Declaraciones de Ricardo Roa: defensa y contexto

En días previos a la reunión, Ricardo Roa manifestó públicamente que no renunciará a la presidencia de Ecopetrol pese a la imputación de la Fiscalía por presunto tráfico de influencias. En entrevista con la Revista Cambio, Roa argumentó que desde el momento en que se conoció la acusación, no se ha registrado ninguna modificación en la matriz de riesgo de la compañía que justifique su salida.

“Siempre he mantenido las mejores relaciones con los representantes de los trabajadores y sus sindicatos. Respecto de su solicitud de que me aparte de la empresa, lo he trasmitido desde el principio a todos los grupos de interés. No existe desde el día de la imputación de cargos ningún cambio en la matriz de riesgo de Ecopetrol que me induzca a hacerlo. Sé que he venido haciendo las cosas bien, con ética y profesionalismo”, detalló Roa en declaraciones recogidas por la Revista Cambio.

Ecopetrol enfrenta un escenario de incertidumbre en medio de la caída de utilidades y el debate sobre su liderazgo. - crédito Colprensa

En el mismo diálogo, el presidente de Ecopetrol abordó el retroceso en las utilidades netas de la empresa, que pasaron de $33,4 billones en 2022 a $9 billones en 2025, lo que representa una disminución del 73% en tres años. Roa atribuyó esa caída a factores externos como la baja en los precios internacionales del petróleo, la inflación, la revaluación del peso y la entrada en vigor de nuevos impuestos, que habrían impactado los resultados en cerca de $5,6 billones.

En cuanto a la transparencia ante los mercados, Roa aseguró que Ecopetrol notificó la situación a través del formulario 6-K ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), y que el informe anual 20-F integra los riesgos reputacionales derivados de investigaciones en Colombia. Añadió que, hasta la fecha, la empresa no ha recibido notificaciones ni requerimientos por parte de la SEC u otras autoridades del mercado de valores estadounidense.

“La junta directiva, acorde a su mandato, continúa haciendo seguimiento riguroso y técnico para proteger los intereses de Ecopetrol y de todos nuestros accionistas”, remarcó el directivo en la entrevista.

La Junta Directiva aplazó la decisión sobre la continuidad del directivo y retomará el tema en una próxima sesión. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

Próxima deliberación y ambiente de incertidumbre

La continuidad de Ricardo Roa al frente de la principal petrolera estatal del país sigue sin resolverse. La próxima sesión de la junta directiva de Ecopetrol, prevista para el lunes, será determinante para el futuro del directivo, en un escenario donde confluyen factores judiciales, financieros y políticos.